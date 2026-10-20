ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (שלישי) אחר הצהריים למכינה הקדם-צבאית "בני דוד" ביישוב עלי, שם נפגש עם הרב אלי סדן, שבוע בלבד לפני הבחירות. כך נודע ל-ynet. פגישתו של נתניהו בביתו של הרב, שאליה הצטרף גם יו"ר "הציונות הדתית" בצלאל סמוטריץ', נועדה בין היתר לקדם את ניסיונותיו להוביל לפרישתו של עופר וינטר - שבוע בלבד לפני הבחירות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (שלישי) אחר הצהריים למכינה הקדם-צבאית "בני דוד" ביישוב עלי, שם נפגש עם הרב אלי סדן, שבוע בלבד לפני הבחירות. כך נודע ל-ynet. פגישתו של נתניהו בביתו של הרב, שאליה הצטרף גם יו"ר "הציונות הדתית" בצלאל סמוטריץ', נועדה בין היתר לקדם את ניסיונותיו להוביל לפרישתו של עופר וינטר - שבוע בלבד לפני הבחירות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (שלישי) אחר הצהריים למכינה הקדם-צבאית "בני דוד" ביישוב עלי, שם נפגש עם הרב אלי סדן, שבוע בלבד לפני הבחירות. כך נודע ל-ynet. פגישתו של נתניהו בביתו של הרב, שאליה הצטרף גם יו"ר "הציונות הדתית" בצלאל סמוטריץ', נועדה בין היתר לקדם את ניסיונותיו להוביל לפרישתו של עופר וינטר - שבוע בלבד לפני הבחירות.

בתוך כך, וינטר הגיב לפרסום אודות הפגישה, ומסר: ״נתניהו, שמעתי שאתה וסמוטריץ' בדרך לרב אלי סדן כדי להפעיל עליי לחץ לפרוש. חבר'ה, תפנימו. עם ישראל רוצה פוליטיקה אחרת. עם ישראל מאס בקמפיין המכוער והלא ערכי שהובלתם ובדרכים הלא ישרות שבהן אתם משתמשים. תגידו במה אתם טובים - במקום לדרוך על אחרים כדי לעלות.

בתוך כך, וינטר הגיב לפרסום אודות הפגישה, ומסר: ״נתניהו, שמעתי שאתה וסמוטריץ' בדרך לרב אלי סדן כדי להפעיל עליי לחץ לפרוש. חבר'ה, תפנימו. עם ישראל רוצה פוליטיקה אחרת. עם ישראל מאס בקמפיין המכוער והלא ערכי שהובלתם ובדרכים הלא ישרות שבהן אתם משתמשים. תגידו במה אתם טובים - במקום לדרוך על אחרים כדי לעלות.

בתוך כך, וינטר הגיב לפרסום אודות הפגישה, ומסר: ״נתניהו, שמעתי שאתה וסמוטריץ' בדרך לרב אלי סדן כדי להפעיל עליי לחץ לפרוש. חבר'ה, תפנימו. עם ישראל רוצה פוליטיקה אחרת. עם ישראל מאס בקמפיין המכוער והלא ערכי שהובלתם ובדרכים הלא ישרות שבהן אתם משתמשים. תגידו במה אתם טובים - במקום לדרוך על אחרים כדי לעלות.