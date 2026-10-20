ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (שלישי) אחר הצהריים למכינה הקדם-צבאית "בני דוד" ביישוב עלי, שם נפגש עם הרב אלי סדן, שבוע בלבד לפני הבחירות. כך נודע ל-ynet. פגישתו של נתניהו בביתו של הרב, שאליה הצטרף גם יו"ר "הציונות הדתית" בצלאל סמוטריץ', נועדה בין היתר לקדם את ניסיונותיו להוביל לפרישתו של עופר וינטר - שבוע בלבד לפני הבחירות.
וינטר, נזכיר, ידוע בקרבתו לרב סדן ואף מדבר עמו לעיתים תכופות, ונתניהו מקווה לשכנע את הרב ללחוץ על "עמך ישראל" לפרוש מהבחירות לכנסת מחשש לאובדן קולות מהימין. לפי גורמים במכינה, הרב נפגש עם יו"ר הליכוד נתניהו בביתו ולא בבית המדרש.
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בתוך כך, וינטר הגיב לפרסום אודות הפגישה, ומסר: ״נתניהו, שמעתי שאתה וסמוטריץ' בדרך לרב אלי סדן כדי להפעיל עליי לחץ לפרוש. חבר'ה, תפנימו. עם ישראל רוצה פוליטיקה אחרת. עם ישראל מאס בקמפיין המכוער והלא ערכי שהובלתם ובדרכים הלא ישרות שבהן אתם משתמשים. תגידו במה אתם טובים - במקום לדרוך על אחרים כדי לעלות.
"באנו להציג אלטרנטיבה של מנהיגות אחרת לימין. מנהיגות שלוקחת אחריות, מנהיגות שיודעת להגיד כשלתי, טעיתי. מנהיגות שיש בה אהבה ויודעת לחבר את כל עם ישראל. מנהיגות מכבדת. סמוטריץ', זו דרכה של תורת ישראל. לכם יש באמת הרבה משאבים, אבל לנו יש את האמת הפנימית, אנחנו פה רק בשביל עם ישראל ואנחנו הולכים עד הסוף בכל הכוח. עם ישראל היקר, יחד איתכם בעזרת השם ננצח ובגדול!".
רק לפני שבוע הודיע על פרישה מספר 8 ברשימה של וינטר, דוידי בן ציון. החלטתו התקבלה בעקבות לחצים מצד אנשיו של יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ומצד רב השומרון אליקים לבנון, הנחשב למקורב לבן ציון. בנוסף, התייעץ בן ציון עם איילת שקד, שאמרה לו כי מניסיונה ב"ימין החדש" ב-2019, להערכתה מפלגתו של וינטר לא תעבור את אחוז החסימה.
בפוסט שפרסם בחשבונו ברשת X על פרישתו, ייחס אותה בן ציון לאפשרות שהמפלגה לא תעבור את אחוז החסימה. "שליחות נמדדת ברגעים שבהם צריך לבחור בין מה שטוב לך לבין מה שנכון. שבועיים לפני הבחירות על פי התמונה המתגבשת, נראה שהסיכון שלא לעבור גבוה ואני לא מוכן שקולות של אנשים שהאמינו בדרך הזו ילכו לאיבוד", כתב.
עוד לפני כן, בצל המתקפות על יו"ר המפלגה - הן מצד נתניהו והן מצד "גוש השינוי" שמנהיגיו מטיחים בו ביקורת על עצם תמיכתו בראש הממשלה - אמר וינטר בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" כי "כשנכנסנו, אמרנו שאנחנו מציעים את עצמנו ואם הציבור לא ירצה את המוצר - אגיד 'אחלה, תודה'". הוא ציין גם כי אם מפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה בסופו של דבר, יאשים את נתניהו: "אני אגיד שמי שאשם בנפילת הימין זה בנימין נתניהו, שלא מפסיק ולא מרפה ויורה עלינו בגב למרות שאנו במפלגת ימין, מי שיורה לעצמו כדור ברגל שלא יתפלא שהוא צולע אחר כך, זה הסיפור".