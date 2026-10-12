שידור ישיר מוועידת "האנשים של המדינה"





בצל המתקפות על יו"ר מפלגת " עמך ישראל " - הן מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו והן מצד "גוש השינוי" שמנהיגיו מטיחים בו ביקורת על עצם תמיכתו בראש הממשלה - עופר וינטר משתתף הבוקר (שני) בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות".

הריאיון המלא עם וינטר בוועידת "האנשים של המדינה" ( צילום: ירון ברנר, טל אזולאי, אורי דוידוביץ )





בריאיון, טען וינטר כי "מה שקורה במדינת ישראל בשנים האחרונות זה מאבקים אישיים של אישים בימין, בכלל זה נתניהו", וקרא לפוליטיקאים מהימין - משני הגושים - "להפסיק לריב". וינטר אמר: "בכלל זה ליברמן וגם בנט, חרמות ומלחמות אישיות. למרות שתוקפים אותי אני לא נפגע אישית, אני שליח ציבור - לאותם אנשים מכובדים שיפסיקו לריב ביניהם, המדינה היא לא שלהם, המדינה היא של עם ישראל ולכן חשוב שהממשלה תהיה גדולה ושלא ימשיכו קומבינות ועסקנות".

"נתניהו יורה לנו בגב"

כשנשאל על החוק לגיוס חרדים שהוא רוצה לקדם, וההתנגדות החריפה לו מצד המפלגות החרדיות, הוא התחמק מלהשיב ישירות על ישיבה עם החרדים ואמר: "אני רוצה להביא בשורה לעם ישראל. אני רוצה ממשלה ימנית רחבה שיהיה לה קונצנזוס, שתוכל להביא להכרעה. אני דורש מליברמן לעזוב את הדברים האישיים והגיע הזמן שנתניהו ידע, העניינים האישיים צריך לעזוב אותם".

בצל הדשדוש בסקרים, וינטר נשאל גם על האפשרות שלא יעבור את אחוז החסימה, ואמר: "כשנכנסנו, אמרנו שאנחנו מציעים את עצמנו ואם הציבור לא ירצה את המוצר - אגיד 'אחלה, תודה'". הוא ציין גם כי אם מפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה בסופו של דבר, יאשים את נתניהו: "אני אגיד שמי שאשם בנפילת הימין זה בנימין נתניהו, שלא מפסיק ולא מרפה ויורה עלינו בגב למרות שאנו במפלגת ימין, מי שיורה לעצמו כדור ברגל שלא יתפלא שהוא צולע אחר כך, זה הסיפור".

וינטר גם נשאל על אפשרות שהמנדט להרכבת הממשלה יוטל על פוליטיקאי מ"גוש השינוי", ועל תרחיש שבו אביגדור ליברמן יציע לו להצטרף. וינטר השיב כי "הממשלה הזאת לא טובה לישראל אבל אין קונסטלציה, כי גדי (איזנקוט) הוא שמאל, עם יאיר גולן והערבים, זה לא אופציה בשבילי. זו ממשלה שמסוכנת למדינת ישראל ואני אומר שהגיע הזמן להתעורר, תפסיקו את המאבקים האישיים שלכם, תפסיקו את האגו. מפחדים מאיתנו מכל הצדדים ולכן יש להם אינטרס שלא נעבור".