, כל אחד בנפרד, ביניהם יאיר לפיד וגדי איזנקוט. גולן לא ציין את שמו של יו"ר ביחד נפתלי בנט. גם איזנקוט שוחח עם ראשי מפלגות בגוש השינוי. בינתיים, יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, לא עונה לאף אחד.

, כל אחד בנפרד, ביניהם יאיר לפיד וגדי איזנקוט. גולן לא ציין את שמו של יו"ר ביחד נפתלי בנט. גם איזנקוט שוחח עם ראשי מפלגות בגוש השינוי. בינתיים, יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, לא עונה לאף אחד.

, אמיר אוחנה. אך טרם נעשה שיח קונקרטי בנושא. מנגד, בליכוד ינסו לסכל את המהלך ויטענו כי גוש השינוי חובר לרשימה המשותפת בכדי להוציא אותו לפועל.

, אמיר אוחנה. אך טרם נעשה שיח קונקרטי בנושא. מנגד, בליכוד ינסו לסכל את המהלך ויטענו כי גוש השינוי חובר לרשימה המשותפת בכדי להוציא אותו לפועל.

החל משעות הבוקר מתנהלות שיחות בין בכירים במפלגת ישר! של גדי איזנקוט, אנשי ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן ונציגים ממפלגת ביחד של נפתלי בנט, בניסיון לגבש צעדים אסטרטגיים משותפים מול ראש הממשלה בנימין נתניהו. במוקד המגעים כאמור החלפתו של יו"ר הכנסת המכהן, כבר עם השבעת הכנסת החדשה - עוד לפני הקמת ממשלה. מדובר באחד התפקידים המשמעותיים ביותר במשכן, שמעניק למחזיק בו השפעה רבה על סדר היום הפרלמנטרי ועל קידום מהלכי חקיקה.

החל משעות הבוקר מתנהלות שיחות בין בכירים במפלגת ישר! של גדי איזנקוט, אנשי ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן ונציגים ממפלגת ביחד של נפתלי בנט, בניסיון לגבש צעדים אסטרטגיים משותפים מול ראש הממשלה בנימין נתניהו. במוקד המגעים כאמור החלפתו של יו"ר הכנסת המכהן, כבר עם השבעת הכנסת החדשה - עוד לפני הקמת ממשלה. מדובר באחד התפקידים המשמעותיים ביותר במשכן, שמעניק למחזיק בו השפעה רבה על סדר היום הפרלמנטרי ועל קידום מהלכי חקיקה.

החל משעות הבוקר מתנהלות שיחות בין בכירים במפלגת ישר! של גדי איזנקוט, אנשי ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן ונציגים ממפלגת ביחד של נפתלי בנט, בניסיון לגבש צעדים אסטרטגיים משותפים מול ראש הממשלה בנימין נתניהו. במוקד המגעים כאמור החלפתו של יו"ר הכנסת המכהן, כבר עם השבעת הכנסת החדשה - עוד לפני הקמת ממשלה. מדובר באחד התפקידים המשמעותיים ביותר במשכן, שמעניק למחזיק בו השפעה רבה על סדר היום הפרלמנטרי ועל קידום מהלכי חקיקה.

תוצאות הבחירות המסתמנות מאיימות לטרוף את הקלפים ולערבב את הגושים. בעוד שלאף מחנה אין רוב וההערכות הן שהליכוד וישר! יִידָּרְשׁוּ להקים ממשלת אחדות,

תוצאות הבחירות המסתמנות מאיימות לטרוף את הקלפים ולערבב את הגושים. בעוד שלאף מחנה אין רוב וההערכות הן שהליכוד וישר! יִידָּרְשׁוּ להקים ממשלת אחדות,