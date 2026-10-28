יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן אמר כי ייפגש מחר עם שלושה ראשי מפלגות מגוש השינוי, כל אחד בנפרד, ביניהם יאיר לפיד וגדי איזנקוט. גולן לא ציין את שמו של יו"ר ביחד נפתלי בנט. גם איזנקוט שוחח עם ראשי מפלגות בגוש השינוי. בינתיים, יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, לא עונה לאף אחד.
מפלגות גוש השינוי, על אף הפלוטנר הקיים - לפיו לאף צד אין אפשרות להקים ממשלה, ינסו להוביל מהלך ראשון והוא החלפת יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה. אך טרם נעשה שיח קונקרטי בנושא. מנגד, בליכוד ינסו לסכל את המהלך ויטענו כי גוש השינוי חובר לרשימה המשותפת בכדי להוציא אותו לפועל.
החל משעות הבוקר מתנהלות שיחות בין בכירים במפלגת ישר! של גדי איזנקוט, אנשי ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן ונציגים ממפלגת ביחד של נפתלי בנט, בניסיון לגבש צעדים אסטרטגיים משותפים מול ראש הממשלה בנימין נתניהו. במוקד המגעים כאמור החלפתו של יו"ר הכנסת המכהן, כבר עם השבעת הכנסת החדשה - עוד לפני הקמת ממשלה. מדובר באחד התפקידים המשמעותיים ביותר במשכן, שמעניק למחזיק בו השפעה רבה על סדר היום הפרלמנטרי ועל קידום מהלכי חקיקה.
נכון לעכשיו 93% מהקלפיות נספרו, 85.6% מהקולות: לגוש נתניהו 53 מנדטים, לגוש השינוי 48 - ולמפלגות הערביות 19. המעטפות הכפולות, שמספרן נאמד בין 430 ל-480 אלף, יכולות לשנות את תמונת המצב.
החשש של ש"ס ויהדות התורה
תוצאות הבחירות המסתמנות מאיימות לטרוף את הקלפים ולערבב את הגושים. בעוד שלאף מחנה אין רוב וההערכות הן שהליכוד וישר! יִידָּרְשׁוּ להקים ממשלת אחדות, בסיעות החרדיות חוששים ממצב שבו גיבוש ממשלה כשזו יותיר אותן באופוזיציה אחרי שש"ס התרסקה בתוצאות מ-11 מנדטים בבחירות הקודמות לשבעה בלבד לפי 86.5% מהקולות בתוצאות האמת, ובעוד שיהדות התורה נותרה בינתיים על שבעה מנדטים.
אמש ציפו במפלגות החרדיות כי הן יהיו לשון המאזניים ויכפו על הקואליציה שאליה ייכנסו העברת חוק פטור מגיוס עוד לפני הקמת הממשלה. עם גיבוש התוצאות המנגינה מהכיוון של ש"ס ויהדות התורה נשמע מעט שונה. ח"כ יצחק גולדקנופף אמר למשל כי לא ישלול שיח עם מפלגות אחרות וכי הכול יובא להכרעת הרבנים, והותיר פתח למשא ומתן עם שני המחנות.
ביהדות התורה פרסמו הודעה: "במענה לפניות עיתונאים נבהיר כי לא היו פניות מראשי המפלגות, למעט מסר שהועבר מסביבת ראש הממשלה נתניהו, ולפיו בכוונתו לשמור על מפלגות הקואליציה". גורם בש"ס אמר ל-ynet: "מי שחשוב שדרעי, יום אחרי הבחירות, יעזוב את הגוש שהוא הקים ויפתח בחיזור אחרי איזנקוט - טועה בגדול".