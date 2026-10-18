תייר זר שהיה נוחת בישראל בוודאי לא היה מעלה על דעתו שבעוד קצת יותר משבוע יתקיימו כאן בחירות שמכונות "גורליות". בזמן שקשה להבחין בשלטי המועמדים ברחובות, וממילא אלה שנתלים נתלשים לא פעם על-ידי קיצונים, מאחורי הקלעים עושות המפלגות מאמצים אחרונים בניסיון לשכנע מצביעים לתמוך בהן בקלפי - והדרך לשם עוברת מהשטח.

ראש הממשלה בנימין נתניהו, למשל, המשיך בסיבוב שהוא עושה בקניונים - והפעם הגיע ליקנעם; יו"ר ישר! גדי איזנקוט, בניסיון להעביר מצביעים מגוש לגוש, ארגן כנס מיוחד לציבור הדתי, ודאג גם למסך ענק מול אולפני ערוץ 14 . אלא שהמועמדים לא מסתפקים בקהלים גדולים, וממקדים את מסריהם גם בכנסים וחוגי בית קטנים בהרבה - שם השיחות יותר אינטימיות ומעמיקות, והיכולת לצייד את התומכים במסרים שיסייעו להם לשכנע את חבריהם גדולה יותר. ביקרנו אתמול (ראשון) בחמישה אירועים כאלה - וכך זה נראה.

גלריה נתניהו נפגש עם תומכים ביקנעם ( צילום: Amir Levy/Getty Images )

איזנקוט על הבמה בגבעת שמואל ( צילום: דנה קופל )

"בפעם הקודמת אחד מתוך 4 לא הצביע"

אל בית רחב ידיים ברמת אפעל הוזמנה חברת הכנסת מירב כהן ממפלגת ביחד לשיחה על מצב החינוך מול כ-30 מתעניינים, שניכר שרובם ככולם ממילא תומכים באופוזיציה. מעבר בין גושים לא יקרה בעקבות השיחה הזו, שהתמקדה בתוכנית החינוך של המפלגה ובשאיפתה של כהן עצמה להיות שרת החינוך. "משרד החינוך יגיד לכם שאין מחסור במורים", אמרה, "אבל איך זה שהילדות שלי כל יום מספרות שהתבטל להן שיעור כי אין מורה?".

כהן: "כבר הקמנו ממשלה בלי חרדים" ( צילום: יובל חן )





חוג הבית של מפלגת ביחד. "הגיעה העת לשינוי" ( צילום: יובל חן )

בקהל ניסו להקשות על כהן עם שאלות בנושאי חינוך, אך מהר מאוד גלשה השיחה לנושאים הפוליטיים. החשש בקרב תומכי גוש השינוי ניכר. "איך המתמטיקה מסתדרת? לא משנה מה יהיה, לא מגיעים ל-61", אמר אדם בקהל. כהן השיבה: "אם אתה מסתכל על הציבור העובד, המשרת ומשלם המיסים - להם יש 35 ולנו קרוב ל-58 מנדטים ציוניים. נתניהו עצמו נע בין 20-18 מנדטים. במבחן התוצאה, הקמנו ממשלה בלי חרדים גם ב-2013 וגם ב-2021".

שיעור ההצבעה עלה כאן שוב ושוב בשיחה בין המשתתפים. הבחירות האלה גורליות, וברור כי ללא אחוזים גבוהים בערים ליברליות כמו תל אביב - שיתקרבו לאחוזים הגבוהים באופן מסורתי למשל בבני ברק - לגוש השינוי יהיה קשה לחולל את השינוי שלו הוא מייחל. "בבחירות הקודמות, אחד מתוך 4 לא הצביע", אמר סגן ראש העיר רמת גן אסף וייס למשתתפים. "אנחנו צריכים לגרום לכל האנשים לצאת להצביע. הסקרים לא מראים את שיעור ההצבעה, וזה האירוע. השקענו בשנה של הרפורמה המשפטית את כל המוצ"שים שלנו, כשהיו חטופים יצאנו כל מוצ"ש. עכשיו צריך לדאוג שכל הקרובים שלנו מצביעים. זה מה שיציל אותנו".

שחר שרצקי, בן 46 מרמת אפעל, הגיע למפגש מתוך תחושה שהבחירות הקרובות עשויות להיות נקודת מפנה. "עוד לפני שאני מזכיר מה שקרה פה, כל כך חשוב להבין מה יקרה פה קדימה", אמר. "אני לא זוכר את העם שלנו מפולג כמו שהוא היום. הממשלה הנוכחית אשמה בזה לדעתי, בהפרד ומשול. מהלכים קיצוניים שניסו לעשות במעמד צד אחד, במקום לשבת ולדבר יחד על דברים שאולי צריך לשנות. לנוכח מה שקרה, ובטח 7 באוקטובר והנטל שיושב על כל כך מעטים באוכלוסייה, הבחירות האלה יקבעו לאן המדינה הזו הולכת. אנחנו נמצאים בנקודת אל-חזור בעיניי, ויש תחושה שהכול יתהפך לטובה - אבל הרגשתי ככה גם לפני ארבע שנים. אני מקוה שברגע האמת הדברים האלה ייתנו את אותותיהם".

"אני מאוד חוששת מתיקו", אמרה עדי ביגר, בת 49 מרמת גן. "אני מייחלת לכך שהעם ישכיל שהגיעה העת לבחור נכון ושיהיה פה שינוי. אני מרגישה שהפעם כולם מחויבים להצביע ואני מצפה לאחוזי הצבעה גבוהים. אני מכירה גם אנשים מחו"ל שמגיעים במיוחד. יש המון תקווה ואני מאוד אופטימית. אם הרוב יילך להצביע זה ישקף את התחושות של העם שמייחל לשינוי. אני מקווה שנופתע לטובה".

"אלה בחירות גורליות, אני מוטרד"

בקומה השלישית של בניין מוכר בשכונת רחביה בירושלים התכנסו כ-100 מתושבי הבירה, נשים וגברים בני הגיל השלישי, חלקם חובשי כיפות סרוגות. הם הגיעו לכנס מיוחד של מפלגת הדמוקרטים לאזרחים ותיקים. קצת לפני 20:00 אתמול בערב נכנס לחדר אלוף במיל' נמרוד שפר, והצטרף לחברי הפאנל: גיל ביילין, אמילי מואטי, נחמן שי ופרופ' שמעון שטרית. "שמנו אותך במרכז", אמר לו אחד מהם. שפר תיקן מיד: "אני בשמאל, לא במרכז".

מואטי: "אלה בחירות גורליות ביותר" ( צילום: גיל יוחנן )

( צילום: גיל יוחנן )

במשך כשעה וחצי דיברו חברי הפאנל אל הקהל. ביילין אמר שהמפלגה עלתה על המסלול. מואטי דיברה על מערכת החינוך ועל הצורך בשינוי, ושי דיבר אל ליבם של הוותיקים.

בין הנוכחים ישב יוסף אבי יאיר אנגל, בן 80, המוכר לכולם בשם "ג'וחא". אנגל, תושב קיבוץ רמת רחל, שכל ב-1996 את בנו יאיר, לוחם שייטת. ב-7 באוקטובר נחטף נכדו, אופיר אנגל, מקיבוץ בארי לרצועת עזה. "עד היום שרן גואילי חזר הייתי ברחובות. מאז, מדי פעם אני מגיע להצהרות כאלה ואחרות". עכשיו, 9 ימים לפני הבחירות, הוא מתלבט בין הדמוקרטים לבין ישר!.

"אני מאוד מעריך את רשימת חברי הכנסת של הדמוקרטים. אלו חברי הכנסת הכי בולטים, הכי נלחמים. הם פשוט עשו עליי את הרושם הכי טוב", הסביר. "אני מתלבט גם בנוגע לאיזנקוט, כי גם שם יש חבורה שאני מאוד מעריך אותה. יש גם עניין אישי, כי אצל איזנקוט יש שתי נשים שאני מאוד מעריך ומכיר באופן אישי - טל אוחנה ועדי אלטשולר. איך ששמעתי שהן עם איזנקוט ישר שלחתי להן הודעה".

"אלה חברי הכנסת שעשו עליי את הרושם הכי טוב". הכנס של הדמוקרטים בירושלים ( צילום: גיל יוחנן )

לטענתו, "אלה בחירות גורליות. אני מוטרד מאוד. יש לי 14 נכדים, 13 מהם בקיבוץ. אחד גר בתאילנד. הוא לא מרגיש פה בנוח. זה מזעזע אותי ושובר אותי ואני מאוד מאוד כועס. אני שומע גם את האמירות של ביביסטים - זה גורם לי לא לישון בלילות. אלו דברים שלא ראויים לנו. אין לנו ארץ אחרת".

כשניתנה רשות הדיבור לקהל עלה לדבר בניה בן נון, לשעבר עיתונאי בערוץ הראשון. "אני לא באתי לשמוע מה יעשו אם נזכה בבחירות", אמר, ופנה אל כל היושבים בחדר: "יש עוד תשעה ימים לבחירות וצריך לדבר מה לעשות בתשעת הימים האלה. אני הולך לתלות שלטים ברחוב ולחלק כרוזים. אז בבקשה - יש עוד תשעה ימים. תיקחו על עצמכם תפקידים".

אחריו הרים את קולו סמי, פעיל מפלגה שהשתתף בהפגנות רבות בירושלים: "איך יכול להיות שאנחנו רק על תשעה מנדטים ולא 15?". מואטי השיבה: "גם אני לא מבינה איך אחרי מה שעברנו ב-7 באוקטובר אנחנו לא לוקחים את הבחירות האלה בהליכה. יש לנו בעוד תשעה ימים את הבחירות הגורליות ביותר". אז הצטרף גם ג'וחא וסינן: "אני רק מבקש שתבקשו מיאיר גולן קצת לחשוב יותר לפני שהוא מדבר".

"בעולם שונאים, אין לנו ברירה אלא להיות חזקים"

בלובי מלון פלאזה בנתניה הפנה אתמול שלט את הבאים לכנס שארגנו בעוצמה יהודית לדוברי צרפתית. מישהו מחק ממנו את המילה "שמאלה", וכתב במקום "לא ימינה" - במטרה לסמן לבאים כיצד להגיע לאולם האירועים שבו נערך הכנס. הם הגיעו, אומנם לא בהמוניהם, אבל כמה מאות - רובם עולים חדשים מצרפת שבאו לשמוע את השר לביטחון לאומי באירוע שהבטיחו להם שיתורגם סימולטנית לצרפתית.

בן גביר: "אני עושה את המוות למחבלים בכלא" ( צילום: מיקי שמידט )





בן גביר בכנס בנתניה ( צילום: מיקי שמידט )

בתוך האולם, למרות שחיכו לשר יותר משעתיים, האווירה הייתה נחמדה עם שירים בעל גוון ישראלי-יהודי, ולאחר מכן בעזרת כמה צעירים שהגיעו לתמוך בבן גביר. השר לביטחון לאומי שלא הצליח להתגבר על הפשיעה יכול לרשום לעצמו כמה גימיקים מוצלחים בבחירות הנוכחיות, ו קמפיין שנוי מחלוקת בגוש נתניהו שמתמקד דווקא במפלגות שמרכיבות אותו .

למרות שהשפה השולטת באולם הייתה צרפתית - עם רסיסים של עברית - המשמעות של המילים לא הייתה צריכה להיות בעלת גוון שפתי. כל מי שנכח בחדר כנראה רצה את בן גביר בממשלה הבאה, ואם אפשר שהיא תהיה "ימנית וחזקה". סלומה ביטון, בת 27, שיתפה את תמיכתה בבן גביר. "אני מקווה שנתניהו יכניס אותו לממשלה הבאה שלו ולא יעיף אותו. באנו לפה לשמוע בצרפתית מה התוכניות שלו", סיפרה, בזמן שהמנחה הסבירה לנוכחים שוב ושוב כיצד להוריד את האפליקציה לתרגום דבריו של השר וחברי מפלגתו - שנאמו לפני הגעתו.

יונתן אטלי בן ה-21, שעלה אומנם לישראל בגיל חמש ובדיוק סיים את שירותו הצבאי במשטרה, הסביר כי יצביע לעוצמה יהודית. "באתי לשמוע את בן גביר, ואולי לשאול, כי מעניין אותי לדעת מה הוא חושב. זה שר חשוב בממשלה כיום ויהיה חשוב בממשלה הבאה", קבע.

ככל שהערב התקדם והציפייה להגעתו של השר גברה, אלו לא היו רק הנאומים של מתמודדים מקומיים ברשימה וסרטוני תעמולה שהחזיקו את הנוכחים - אלא הרצון שלהם להראות גם בתוך הקהילה שהם התומכים הכי גדולים של עוצמה יהודית. אחד עשה זאת בחלוקת דגלי ישראל, אחר פיזר חולצות של המפלגה לכל עבר, ואישה אחת הרימה את הקהל לרקוד לקולות השיר "תמיד אוהב אותי".

שלט הכניסה לכנס של "עוצמה יהודית"

דבורה טייב, פעילה חברתית ברשת למען ישראל בשפה הצרפתית, שעלתה לישראל בגיל 13, טענה שכאן בכנס היא מרגישה בבית. "יש הרבה אנשים שלא אוהבים אותי בחו"ל, וגם בגלל זה אני בעד בן גביר ואני מאוד בעדו באינסטגרם ובפייסבוק", הסבירה. "אנחנו צריכים אותו לעם ישראל חזק. יש לנו אנשים בארץ ובחו"ל ששונאים אותנו, ואין לנו ברירה אלא להיות חזקים".

כשעלה לבסוף על הבמה הלהיט בן גביר את הקהל במהירות. הוא פתח בסיפור: "פעם מישהו הכיר אותי לחבר שלו, הוא אמר לו 'זה בן גביר, הוא עושה את המוות למחבלים בכלא'". הקהל קרא בתגובה "מוות למחבלים!". הקריאה נשמעה שוב כשבן גביר הסביר את משנתו בנוגע למחבלי חמאס. "אמרתי אחרי שהגעתי לתפקיד: אני לא מוכן לראות את מי שאנס ורצח את האחיות שלי אוכל ככה. פעם הם הגיעו לכלא רזים ויצאו שמנים, היום הם מגיעים שמנים ויוצאים רזים רזים", טען.

בסוף הערב יצאו המשתתפים מהאולם עם פרח ביד אחת, ומחזיק מפתחות עם דמותו של בן גביר ביד השנייה.

"לא רוצה לבזבז קול. מה יקרה אם לא יעברו?"

במפלגת עמך ישראל של עופר וינטר עדיין מנסים להבין כיצד לצאת מהפלונטר שאליו נקלעו שבוע וחצי לפני הבחירות. מצד אחד, וינטר וחברי המפלגה מצהירים כי ילכו רק עם נתניהו; מצד שני, הם לא חוסכים עליו ביקורת חריפה, והוא מצידו דאג לקמפיין ממוקד שהוריד אותם בסקרים אל מתחת לאחוז החסימה. עבור חדאד זה הפך אישי: הקמפיין סימן את איש ההסברה כמי שתומך במדינה פלסטינית.

חדאד: "אהיה שר ההסברה" ( צילום: אלעד גרשגורן )





הכנס בחיפה. "צריך ממשלה ימינית רחבה עם וינטר וחדאד" ( צילום: אלעד גרשגורן )

אמש הגיע חדאד אל אולם אלמוג שבבית המלון לאונרדו על שפת הים בחיפה, והתקבל באהדה על ידי קבוצת פעילים עם חולצות וינטר. כ-50 האנשים בקהל היו מעט מנומנמים, והאולם הקטן עצמו היה חצי ריק, אבל חדאד הגיע עם אנרגיות רבות והכריז: "אני מספר 2 במפלגה אחרי וינטר - ואני אהיה שר ההסברה של מדינת ישראל".

הכיבוד שהוצע לאורחים הסתיים עוד בטרם הגעתו של חדאד, וגם לשוטרים שהגיעו לאבטח לא הייתה יותר מדי עבודה. "אני מודיע שמדינת קטאר שמביסה אותנו בהסברה תוכרז כמדינת אויב", הצהיר, בדומה לדברים שאומר בנט.

"המטרה שלנו היא להעיר את עם ישראל", אמר חדאד לפעילים, אבל גם את הקהל זה בקושי העיר. חדאד זכה למחמאות, אבל לא נראה כי האירוע הקטן בחיפה הוא זה שיביא לשינוי המומנטום עבור המפלגה של וינטר, שזקוקה לתפנית משמעותית ערב הבחירות.

אחד מבאי הכנס, דוד טוביהו, אמר כי הוא מעוניין לראות אחרי הבחירות "ממשלה ימנית רחבה בראשות נתניהו, עם וינטר וחדאד בפנים". שרה, שהתרשמה מחדאד גם היא, אמרה כי היא מצפה לראות אותו כשר ההסברה. אלא שליאור הררי לא השתכנע: "אני לא רוצה להיות זה שבזבז קולות. מה יקרה אם בסוף במקום ללכת עם נתניהו אלך עם וינטר, והם לא יעברו? לא ברור למה מלכתחילה הם לא הלכו עם הליכוד. אבל אולי זה הכול הצגה של וינטר ונתניהו, אני לא בטוח".

משתתפי הכנס קיבלו דגלים ומדבקות סגולות למכוניות.

"יצאתי עם חומר למחשבה"

כנס הבחירות של מפלגת ישר! בקרב אנשי ונשות הציונות הדתית בגבעת שמואל הוא סוג של "דרבי". המאבק על הקולות הוא בתוך הבית, בין ישר! בראשות איזנקוט לביחד בהובלת בנט. סמוטריץ', שעומד בראשות מפלגת הציונות הדתית, הוא "אאוט". חבר המפלגה מתן כהנא הרגיש בבית כשהסתובב בין הקהל הדתי-לאומי.

המשאית שהציב איזנקוט מחוץ לאולם "הפטריוטים"





שירת "התקווה" בכנס ישר! ( צילום: מתוך חשבון ה-X של גדי איזנקוט )





תמר, תושבת העיר, סיפרה: עזבתי את חדר המיון עם הנכד ורצתי להקשיב לגדי". בלובי הכניסה לאודיטוריום במרכז הספורט בגבעת שמואל עמד שולחן פלסטיק שכוסה במפה כחולה, ועליה היו שלוש צלחות בייגלה ועוגיות, לצד קנקני מים. בכניסה הוצבו סטנדים ועליהם 10 צעדים לשגשוגה של המדינה לפי מצע המפלגה, אך מתוך כ-350 משתתפים שהגיעו לאודטורים - שהיה מלא באנשים שאף התיישבו על המדרגות - אולי חמישה בלבד קראו את המסר.

חברת המפלגה שירה שפירא אמרה כי "זה חלום - כנס של הציונות הדתית במפלגת ישר. אני אמא של ענר הגיבור, ועוד שישה ילדים. אני בת לשושלת המפד"ל שהקים את המדינה". מועמד הרשימה חילי טרופר התייחס לרב דוב ליאור המזוהה עם עוצמה יהודית, ואמר: "רק לפני כמה ימים הוציא רב פסק הלכה שמותר לגזול מערבים . זאת לא היהדות שלנו".

תמר, שהגיעה לכנס, שיתפה: "לצערי אני לא נעולה, באתי להקשיב. באתי לשמוע את גדי איזנקוט, האיש שחולם ומקווה לכבוש את לשכת ראש הממשלה בעוד 10 ימים - אחרי הבחירות".

טרופר בכנס ( צילום: דנה קופל )

על הבמה הונחו שתי כורסאות ושולחן קטן. המנחה הזמינה את "ראש הממשלה הבא גדי איזנקוט", לדבריה, שעלה לבמה לקול מחיאות כפיים מצד הקהל. אחד המשתתפים קרא "הו הא, מי זה בא - ראש הממשלה הבא". איזנקוט נראה כאילו הוא מדבר עם חברים, כשסלון ביתו הוחלף אולם גדוש. הוא דיבר בנינוחות ושוחח עם הקהל על תפיסת עולמו.

במהלך הערב ניתנה אמש למשתתפים האפשרות לשאול שאלות. לאחת מהן הוא ענה שאף מפלגה ערבית לא תקבל את העקרונות של מפלגתו. "ראשי מערכת הביטחון מעלו באמון שניתן בהם להגן על המדינה. זה נכון למפקדים, וגם לדרג המדיני. כל מי שהיה בקבינט ב-7 באוקטובר לא ראוי להנהגה", קבע, והדגיש: "לא אשב עם נתניהו כי הוא אחראי למחדל 7 באוקטובר ומעל באמון שניתן לו. הוא נכשל וחייב ללכת הביתה, אחרת המילה 'אחריות' לא בלקסיקון של השפה העברית".

ביציאה מהכנס שיתפה תמר: "התרשמתי מאוד, אנשים שפויים. הולכת עם חומר למחשבה".