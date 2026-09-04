איזנקוט: "נתניהו לא ענה לי אחרי הפלת המטוס. אם הוא רוצה - שיפרסם את הלו"ז"

יו"ר ישר! חזר על גרסתו מוועידת ynet ו"ידיעות אחרונות", ואמר כי ראש הממשלה לא היה זמין לו אחרי הפלת מטוס ה-F-16 ב-2018: "הייתי מוקף בלפחות 10 אנשים, אפשר לבדוק. זה לא המקרה הראשון שבו נתניהו לא מדבר עם הרמטכ"ל בזמן אירוע ביטחוני"