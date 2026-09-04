יו"ר ישר! גדי איזנקוט אמר היום (שישי) כי הוא עומד מאחורי הגרסה שהשמיע השבוע בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות", שלפיה ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ענה לו במשך שעות לאחר שמטוס F-16 הופל מירי נ"מ סורי.
"אם הוא רוצה להבהיר מה קרה, אפשר לבקש ממנו לפרסם את הלו"ז שלו מאותו בוקר - כפי שעשה אתמול", אמר איזנקוט באירוע "שישי תרבות" בראשון לציון. "זה לא המקרה הראשון שבו נתניהו לא מדבר עם הרמטכ"ל בזמן אירוע ביטחוני".
איזנקוט פירט את השתלשלות האירועים שהתרחשו בשעה שהוא כיהן כרמטכ"ל: "ב-10 בפברואר 2018 אנחנו מקבלים מידע שמל"ט איראני מתכנן להטיל חומר נפץ ביהודה ושומרון עבור הפלסטינים. אנחנו עושים לו מארב ומפילים אותו.
"אני מאשר להשמיד את הקרון האיראני בסוריה שממנו נוהל האירוע, ותוך כדי הפעולה מופל אחד ממטוסינו. הטייסים צונחים חיים בשטחנו. אני רואה בזה אירוע חמור מאוד ומנחה את מפקד חיל האוויר להכין תקיפה רחבה של סוללות נ"מ סוריות, מטרות איראניות ושדה התעופה הסורי שממנו נוהל האירוע".
איזנקוט הדגיש בדבריו כי "מאחר שזה אירוע חריג, ובניגוד לפרוטוקולים כפי שראש הממשלה תיאר אתמול בשקר, אני מבקש לדבר איתו ולא מצליח להשיג אותו במשך שעות. המזכיר הצבאי שלו אומר לי 'אני לא מצליח להעיר אותו', תעשו מה שאתם מבינים'. הייתי מוקף בלפחות עשרה אנשים - גם את זה ניתן לבדוק. אני מקבל החלטה לבצע את התקיפה".
אחרי גרסת איזנקוט טען גורם צבאי שחשוף לפרוטוקולים כי נתניהו עודכן באופן מיידי ואשרר את תוכנית התקיפה לפי פרוטוקול מוכן - של שלושה מכ"מים ומטרה איראנית. התקיפה, לדבריו, יצאה לפועל ב-06:20. לעומת זאת, רק סביב השעה 09:00 דיווחו בסוריה על תקיפות של צה"ל באזור דמשק - כשלוש שעות לאחר הפלת המטוס. כעבור שעה פורסמה הודעת צה"ל על התקיפות, שבה נמסר שצה"ל ביצע תקיפה "רחבת היקף" שכללה ירי על שלוש סוללות הגנה אווירית סוריות, וארבע מטרות איראניות. בסה"כ אמרו בצבא אז כי הותקפו 12 מטרות.
על פי התיאור של הגורם הצבאי, ראש הממשלה קבע חיתוך מצב נוסף לשעה 11:30 לבחינת תגובה נוספת. הרמטכ"ל דאז איזנקוט קבע שלא צריכה להיות תגובה נוספת עד להערכת מצב נוספת בשעה 17:00. בהערכת המצב יחד עם המטכ"ל אחר הצהריים, איזנקוט וכל חברי המטכ"ל סברו, לפי הגורם, כי לא נדרשת תגובה נוספת.