גלריה כסיף, עבאס ויו"ר הרשימה המשותפת ג'בארין. כולם יתמודדו ( צילום: דוברות הרשימה המשותפת, ריאן פרויס )

2 שופטים תמכו בפסילת כסיף

כסיף נפסל בעילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ובעילה של תמיכה במאבק מזוין, במדינת אויב או בארגון טרור. העליון קבע בדעת רוב ( עמית, ברק ארז, וילנר, גרוסקופף, כנפי-שטייניץ, כבוב וכשר ) ונגד דעת המיעוט של מינץ ושטיין , כי כסיף רשאי להשתתף בבחירות.

השופטים ציינו כי "כלל שופטי ההרכב מסתייגים מהתבטאויות ופעולות מקוממות של כסיף המעוררות שאט נפש". עם זאת, שופטי הרוב הגיעו למסקנה כי אין בהתבטאויותיו אלו או בפעולותיו כדי לעמוד במבחנים המחמירים שנקבעו והותוו לאורך השנים בהלכה הפסוקה. זאת, בין היתר, מאחר שאין בהן כדי לגבש את ה"מסה הקריטית" הראייתית אשר נדרשת כדי להוכיח את עילות הפסילה.

השופטים מינץ (מימין) ושטיין. התנגדו להחלטה ( מתוך אתר הרשות השופטת )

דעת המיעוט סברה כי התבטאויותיו ופועלו של כסיף מקימים, במישרין ובעקיפין, את עילת הפסילה של תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, שאף מתחזקת בצירוף הדברים שאמר בעבר.

הרשימה המשותפת: אין חומר לפסילה

לגבי הרשימה המשותפת, קבעו השופטים כי הפסילה בעילות של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ושל תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל, לא התקיימו.

השופטים קיבלו פה אחד את ההחלטה וקבעו כי הרשימה המשותפת רשאית להשתתף בבחירות לכנסת ה-26. "בית המשפט מצא כי אין בחומרים שהוגשו לוועדת הבחירות המרכזית כדי לעמוד באמות המידה שנקבעו בפסיקה לצורך פסילת רשימת מועמדים", נקבע בפסק הדין.

רע"מ: אף עילה לא מתקיימת

בעניין פסילתה של רע"מ, שנפסלה בוועדה בעילות של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, של הסתה לגזענות ושל תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל, בית המשפט העליון החליט, פה אחד, לבטל את החלטת הוועדה וקבע שאין בחומרים שהוגשו לוועדת הבחירות המרכזית כדי לעמוד באמות המידה שנקבעו בפסיקה לצורך פסילת רשימת מועמדים.