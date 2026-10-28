ככל שחולפות השעות, מסתמן כי הרשימה היחידה מתחת לאחוז החסימה שעדיין עשויה בתרחיש מסוים לעבור את אחוז החסימה היא המילואימניקים-הכלכלית של יועז הנדל וירון זליכה. נכון לשעה זו, אחרי ספירת 85.6% מהקולות, נספרו כמעט 128 אלף מעטפות שבהן הפתק "די" - והמשמעות היא שהרשימה המאוחדת זקוקה לעוד כ-57,500 אלף קולות כדי לחצות את אחוז החסימה, שעומד על כ-185 אלף קולות.
הסיכוי שהשניים יעברו קטן, אך קשה להעריך אותו במדויק. הסיבה היא שאם בציבור הרחב קיבלו הנדל וזליכה עד כה רק כ-2.6% מהקולות, במעטפות הכפולות שיעור התמיכה בהם צפוי לעלות - בין השאר לאור התמיכה המסורתית הגבוהה יותר לכל המפלגות הציוניות במעטפות אלה, וגם לאור הפנייה של הנדל לקולות המילואימניקים.
בסקר ynet ו-"ידיעות אחרונות" בקרב משרתי המילואים, שפורסם ב-21 באוגוסט, קיבל הנדל - שהיה אז בשותפות עם חילי טרופר - 9 מנדטים, שהיו יותר מ-5% מהנשאלים. זה כמובן לא אומר הרבה על מצבו כעת, אך עשוי להעיד כי הסנטימנט שעליו בנה הנדל בקרב משרתי המילואים אכן קיים.
בסקר ynet ו-"ידיעות אחרונות" בקרב הצעירים שמצביעים לראשונה (בני 22-18), שפורסם ב-9 באוקטובר, זכו הנדל וזליכה ל-6 מנדטים שהיו 3.68% מהקולות. מאחר שמדובר באוכלוסייה שרלוונטית למעטפות הכפולות, גם כאן מדובר באינדיקציה מסוימת לכך שהשניים עשויים לקבל אחוז גבוה יותר מהקולות ככל שתתקדם הספירה.
אם הנדל וזליכה יצליחו לגרוף כ-12% מהקולות שנותרו, הם צפויים לעבור את אחוז החסימה. שוב, מדובר במשוכה קשה לאור אחוז ההצבעה הנמוך עבורם בציבור הכללי - אך על אף שהסיכויים קטנים, לא ניתן לשלול זאת על הסף. בכל מדגמי הטלוויזיה, נזכיר, השניים לא עברו את אחוז החסימה.
אם הרשימה המאוחדת של המילואימניקים והכלכלית תעשה את הבלתי ייאמן ותצל את המשוכה הזו - נכון לספירת 93% מהקלפיות הרגילות ולפני ספירת המעטפות הכפולות - מי שעשויות לאבד מנדטים כרגע הן: ש"ס, ביחד, הרשימה המשותפת וישר!. המשמעות הפוליטית היא שביחס לתוצאות הנוכחיות גוש איזנקוט יקטן ל-46, וגוש נתניהו ל-52. המפלגות הערביות יעמדו על 18 מנדטים, נתון שעוד עשוי לרדת בהתאם לספירת המעטפות הכפולות.
הנדל וזליכה הקפידו שלא לשייך עצמם לאחד הגושים, ויו"ר המילואימניקים אמר אתמול ל-ynet כי הוא מעוניין בממשלה ציונית - כזו שלא נסמכת לא על המפלגות החרדיות ולא על הערביות. הוא ציין לצד זאת כי הוא לא מעוניין שנתניהו יישאר ראש הממשלה. במהלך מערכת הבחירות אמר הנדל כי יילך עם הגוש שישיג הכי הרבה קולות ציוניים, ומאחר שהוא לא מחשיב את החרדים לציונים - המשמעות היא שהוא עשוי להמליץ על איזנקוט להרכבת הממשלה. בכל מקרה, ללא תמיכה של המפלגות הערביות במהלך, לא תהיה לכך משמעות רבה.
מנגד, אם השניים יחברו לנתניהו, הוא יזדקק לעוד 5 מנדטים בלבד כדי להגיע ל-61 חברי כנסת - מה שככל הנראה יביא למכבש לחצים למציאת עריקים במפלגות השינוי, שמנגד יוכלו עדיין להיעזר במפלגות הערביות כדי להפיל את הממשלה.
הנדל אמר אמש כי הוא מחכה למעטפות הכפולות: "בסוף שבוע אנחנו נדע את התוצאות של הקלפיות בצה"ל. קיבלנו סחף מטורף, נראה את תוצאות האמת. בכל מקרה אנחנו נלחמנו מאוד-מאוד קשה, ואנחנו לוחמים ועובדים קשה, ואנחנו נגשים את השאיפות שלנו למען מדינת ישראל ועם ישראל. אף אחד כאן לא מוותר".