ככל שחולפות השעות, מסתמן כי הרשימה היחידה מתחת לאחוז החסימה שעדיין עשויה בתרחיש מסוים לעבור את אחוז החסימה היא המילואימניקים-הכלכלית של יועז הנדל וירון זליכה. נכון לשעה זו, אחרי ספירת 85.6% מהקולות, נספרו כמעט 128 אלף מעטפות שבהן הפתק "די" - והמשמעות היא שהרשימה המאוחדת זקוקה לעוד כ-57,500 אלף קולות כדי לחצות את אחוז החסימה, שעומד על כ-185 אלף קולות.

ככל שחולפות השעות, מסתמן כי הרשימה היחידה מתחת לאחוז החסימה שעדיין עשויה בתרחיש מסוים לעבור את אחוז החסימה היא המילואימניקים-הכלכלית של יועז הנדל וירון זליכה. נכון לשעה זו, אחרי ספירת 85.6% מהקולות, נספרו כמעט 128 אלף מעטפות שבהן הפתק "די" - והמשמעות היא שהרשימה המאוחדת זקוקה לעוד כ-57,500 אלף קולות כדי לחצות את אחוז החסימה, שעומד על כ-185 אלף קולות.

ככל שחולפות השעות, מסתמן כי הרשימה היחידה מתחת לאחוז החסימה שעדיין עשויה בתרחיש מסוים לעבור את אחוז החסימה היא המילואימניקים-הכלכלית של יועז הנדל וירון זליכה. נכון לשעה זו, אחרי ספירת 85.6% מהקולות, נספרו כמעט 128 אלף מעטפות שבהן הפתק "די" - והמשמעות היא שהרשימה המאוחדת זקוקה לעוד כ-57,500 אלף קולות כדי לחצות את אחוז החסימה, שעומד על כ-185 אלף קולות.

הסיכוי שהשניים יעברו קטן, אך קשה להעריך אותו במדויק. הסיבה היא שאם בציבור הרחב קיבלו הנדל וזליכה עד כה רק כ-2.6% מהקולות, במעטפות הכפולות שיעור התמיכה בהם צפוי לעלות - בין השאר לאור התמיכה המסורתית הגבוהה יותר לכל המפלגות הציוניות במעטפות אלה, וגם לאור הפנייה של הנדל לקולות המילואימניקים.

הסיכוי שהשניים יעברו קטן, אך קשה להעריך אותו במדויק. הסיבה היא שאם בציבור הרחב קיבלו הנדל וזליכה עד כה רק כ-2.6% מהקולות, במעטפות הכפולות שיעור התמיכה בהם צפוי לעלות - בין השאר לאור התמיכה המסורתית הגבוהה יותר לכל המפלגות הציוניות במעטפות אלה, וגם לאור הפנייה של הנדל לקולות המילואימניקים.

הסיכוי שהשניים יעברו קטן, אך קשה להעריך אותו במדויק. הסיבה היא שאם בציבור הרחב קיבלו הנדל וזליכה עד כה רק כ-2.6% מהקולות, במעטפות הכפולות שיעור התמיכה בהם צפוי לעלות - בין השאר לאור התמיכה המסורתית הגבוהה יותר לכל המפלגות הציוניות במעטפות אלה, וגם לאור הפנייה של הנדל לקולות המילואימניקים.

, קיבל הנדל - שהיה אז בשותפות עם חילי טרופר - 9 מנדטים, שהיו יותר מ-5% מהנשאלים. זה כמובן לא אומר הרבה על מצבו כעת, אך עשוי להעיד כי הסנטימנט שעליו בנה הנדל בקרב משרתי המילואים אכן קיים.

, קיבל הנדל - שהיה אז בשותפות עם חילי טרופר - 9 מנדטים, שהיו יותר מ-5% מהנשאלים. זה כמובן לא אומר הרבה על מצבו כעת, אך עשוי להעיד כי הסנטימנט שעליו בנה הנדל בקרב משרתי המילואים אכן קיים.

אם הנדל וזליכה יצליחו לגרוף כ-12% מהקולות שנותרו, הם צפויים לעבור את אחוז החסימה. שוב, מדובר במשוכה קשה לאור אחוז ההצבעה הנמוך עבורם בציבור הכללי - אך על אף שהסיכויים קטנים, לא ניתן לשלול זאת על הסף. בכל מדגמי הטלוויזיה, נזכיר, השניים לא עברו את אחוז החסימה.

אם הנדל וזליכה יצליחו לגרוף כ-12% מהקולות שנותרו, הם צפויים לעבור את אחוז החסימה. שוב, מדובר במשוכה קשה לאור אחוז ההצבעה הנמוך עבורם בציבור הכללי - אך על אף שהסיכויים קטנים, לא ניתן לשלול זאת על הסף. בכל מדגמי הטלוויזיה, נזכיר, השניים לא עברו את אחוז החסימה.

אם הנדל וזליכה יצליחו לגרוף כ-12% מהקולות שנותרו, הם צפויים לעבור את אחוז החסימה. שוב, מדובר במשוכה קשה לאור אחוז ההצבעה הנמוך עבורם בציבור הכללי - אך על אף שהסיכויים קטנים, לא ניתן לשלול זאת על הסף. בכל מדגמי הטלוויזיה, נזכיר, השניים לא עברו את אחוז החסימה.

אם הרשימה המאוחדת של המילואימניקים והכלכלית תעשה את הבלתי ייאמן ותצל את המשוכה הזו - נכון לספירת 93% מהקלפיות הרגילות ולפני ספירת המעטפות הכפולות - מי שעשויות לאבד מנדטים כרגע הן: ש"ס, ביחד, הרשימה המשותפת וישר!. המשמעות הפוליטית היא שביחס לתוצאות הנוכחיות גוש איזנקוט יקטן ל-46, וגוש נתניהו ל-52. המפלגות הערביות יעמדו על 18 מנדטים, נתון שעוד עשוי לרדת בהתאם לספירת המעטפות הכפולות.

אם הרשימה המאוחדת של המילואימניקים והכלכלית תעשה את הבלתי ייאמן ותצל את המשוכה הזו - נכון לספירת 93% מהקלפיות הרגילות ולפני ספירת המעטפות הכפולות - מי שעשויות לאבד מנדטים כרגע הן: ש"ס, ביחד, הרשימה המשותפת וישר!. המשמעות הפוליטית היא שביחס לתוצאות הנוכחיות גוש איזנקוט יקטן ל-46, וגוש נתניהו ל-52. המפלגות הערביות יעמדו על 18 מנדטים, נתון שעוד עשוי לרדת בהתאם לספירת המעטפות הכפולות.

אם הרשימה המאוחדת של המילואימניקים והכלכלית תעשה את הבלתי ייאמן ותצל את המשוכה הזו - נכון לספירת 93% מהקלפיות הרגילות ולפני ספירת המעטפות הכפולות - מי שעשויות לאבד מנדטים כרגע הן: ש"ס, ביחד, הרשימה המשותפת וישר!. המשמעות הפוליטית היא שביחס לתוצאות הנוכחיות גוש איזנקוט יקטן ל-46, וגוש נתניהו ל-52. המפלגות הערביות יעמדו על 18 מנדטים, נתון שעוד עשוי לרדת בהתאם לספירת המעטפות הכפולות.