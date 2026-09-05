פחות מארבעה ימים לסגירת הרשימות לכנסת לקראת הבחירות שיתקיימו באוקטובר, וב"גוש השינוי" מתנהל קרב בין גדי איזנקוט ומפלגתו "ישר!" לבין נפתלי בנט שעומד בראש מפלגת "ביחד". במוקד הקרב - מי תהיה המפלגה שאליה יצטרף חילי טרופר שהקים את מפלגת "בית ציוני - המילואימניקים" יחד עם יועז הנדל. בנט ואיזנקוט מנסים לשכנע את טרופר, כל אחד מטעמיו, כי הוא צריך להצטרף דווקא למפלגה בראשותם.
למרות הסקרים, בגוש השינוי עדיין לא מקבלים את הובלתו של איזנקוט. על כן, הקרב על טרופר הוא לא רק על שיבוצו שלו ושל אנשיו כמי שיוסיפו אלקטורט לרשימה, אלא שמאחורי הקלעים זהו מאבק של תדמית בין מפלגת "ישר!" של איזנקוט למפלגת "ביחד" בהובלת בנט ויאיר לפיד, מי יזכה במומנטום של התחזקות ומי יצטייר כמי שהוביל מהלך לסידור הגוש, שכן מפלגתו של טרופר נתפסת ככזו שעשויה "לשרוף" קולות למחנה מתנגדי בנימין נתניהו אם תחליט לרוץ עד הסוף ללא איחוד. בנט ואיזנקוט משקיעים מאמצים בניסיון לשכנע את טרופר להצטרף אליהם.
למעשה, בפני טרופר עומדות יותר מרק שתי האפשרויות האלה: הוא יכול גם לרוץ לבד, למשל בניסיון לעבור את אחוז החסימה, או לחילופין כמהלך מתואם עם גוש השינוי כדי שמפלגות אחרות בגוש השלישי לא יעברו, או דווקא כדי שעופר וינטר לא יעבור. בפני טרופר גם האפשרות וההצעה להתאחד עם בני גנץ ואיילת שקד, שרוצים לנסות להרכיב איתו ועם יועז הנדל את החיבור של הגוש השלישי שידרוש ממשלת אחדות.
המקומות הריאליים אצל איזנקוט, וההערכה: טרופר יתאחד
לפי מקורות, האפשרויות שאותן שקול טרופר ברצינות, לצד המשך ריצה עצמאית, היא חיבור לאיזנקוט או בנט. מקורות אשר נחשפו למשא ומתן מספרים כי טרופר מחויב לאנשים שאותם הביא לרשימה - שירה שפירא, אמו של גיבור ישראל ענר שפירא ואליסף פרץ. טרופר כבר אמר בעבר בשיחות כי גם אם יעשה חיבורים ירצה לבוא כקבוצה, במטרה "לספר סיפור רחב יותר" מאשר הצטרפות עצמאית שלו.
ניתוח פוליטי פשוט על רקע המצב בסקרים מראה כי אצל איזנקוט, טרופר יוכל לקבל מקומות ריאליים יותר לאנשיו מאשר ברשימה של בנט ולפיד, שם רק השבוע ותיקי "יש עתיד" נאלצו לפרוש בשל מצוקת מקומות ברשימה, לקראת המועד הסופי להגשת הרשימות לוועדת הבחירות ביום שלישי בערב.
מנגד, בנט וטרופר נחשבים קרובים ונמצאים ביחסי חברות הרבה שנים. בדומה לאיזנקוט בנט מוכן לתת מקומות נדיבים לאנשיו של טרופר, אם כי פחות מאשר מה שיו"ר "ישר!" יכול לתת, אך טרופר פחות אוהב את החיבור שבנט עשה עם לפיד.
לפי שעה ההערכה היא כי טרופר בסוף יתחבר לאיזנקוט או לבנט, ולא יבחר בריצה עצמאית או בחיבורים אחרים, אך הוא טרם החליט. כך או כך, ההחלטה של טרופר עם מי ללכת תשפיע על סידור גוש השינוי וגם עשויה להוות משקל בקרב שלא מפסיק להתנהל על הנהגת הגוש - כשבנט ויו"ר "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן עדיין מתקשים לקבל את הובלתו של איזנקוט.