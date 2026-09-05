למרות הסקרים, בגוש השינוי עדיין לא מקבלים את הובלתו של איזנקוט. על כן, הקרב על טרופר הוא לא רק על שיבוצו שלו ושל אנשיו כמי שיוסיפו אלקטורט לרשימה, אלא שמאחורי הקלעים זהו מאבק של תדמית בין מפלגת "ישר!" של איזנקוט למפלגת "ביחד" בהובלת בנט ויאיר לפיד, מי יזכה במומנטום של התחזקות ומי יצטייר כמי שהוביל מהלך לסידור הגוש, שכן מפלגתו של טרופר נתפסת ככזו שעשויה "לשרוף" קולות למחנה מתנגדי בנימין נתניהו אם תחליט לרוץ עד הסוף ללא איחוד. בנט ואיזנקוט משקיעים מאמצים בניסיון לשכנע את טרופר להצטרף אליהם.