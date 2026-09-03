השרה לשעבר קארין אלהרר מצטרפת לרשימה הארוכה של חברי יש עתיד שלא יהיו בכנסת הבאה: בהודעה שפרסמה היום (חמישי) כתבה אלהרר, שכיהנה כחברת כנסת ב-13 השנים האחרונות, כי "לאחר התייעצות עם משפחתי החלטתי לעבור הלאה לאתגר חדש, ולכן לא אתמודד לרשימת יש עתיד לכנסת הבאה".
אלהרר, שהייתה בתקופה האחרונה האישה הבכירה ביש עתיד, הודתה ליו"ר המפלגה יאיר לפיד וכתבה כי "לפני 14 שנים לפיד צירף אותי לרשימת המקימים של יש עתיד ופתח לי דלת לעולם הפוליטי המסעיר ועל כך אוקיר לו תמיד את תודתי. יאיר היה ועודנו חבר ושותף, מנהיג אמיתי שרואה אנשים בגובה העיניים ושטובת המדינה תמיד לנגד עיניו. אני נשארת ביש עתיד כי יש עתיד היא המפלגה והבית הפוליטי שלי ועוד תפגשו אותי בקמפיין הבחירות בו אתרום ואלחם איתכם".
אלהרר מצטרפת ללא פחות מ-11 חברי המפלגה, מתוך 24, שכיהנו כח"כים בכנסת היוצאת. העזיבות והפרישות הגיעו ברקע מצוקת המקומות ברשימה לבחירות הקרובות והסקרים שצופים לביחד מספר מנדטים נמוך בהרבה - בצירוף המועמדים שהביא נפתלי בנט, 16 במספר, באיחוד הרשימות.
אלהרר לא הזכירה בהודעתה את בנט וביחד, אך ציינה את תפקידיה הקודמים וכתבה: "כיהנתי כיו"ר ועדות בכנסת, כשרת האנרגיה והייתי שותפה למהלכים לאומיים ובינלאומיים. קידמתי חקיקות משמעותיות לילדים וצעירים בסיכון, לקידום זכויות נשים. הכרתי ושיתפתי פעולה עם חברים לדרך שהם באמת הכי טובים ומחויבים לשינוי ותיקון המדינה. תודה לכל האנשים שפגשתי בדרך, לח״כים המצוינים, למטה השטח המפואר שלנו, לפעילים שלא מתעייפים ולכל מי שהיה חלק בדרך".
ההתפרקות של "יש עתיד"
מפלגת יש עתיד הייתה בעשור האחרון לאחת המפלגות הגדולות והיציבות, גם בקרב על ראשות הממשלה. אבל לקראת הבחירות הקרובות - היא הולכת ומתפרקת. כאמור, מתוך 24 המושבים שקיבלה לפני ארבע שנים, רק 12 חברי כנסת צפויים להישאר ברשימה לקראת הבחירות ב-27 באוקטובר.
אורנה ברביבאי פרשה לטובת המרוץ לראשות עיריית תל אביב והשר לשעבר יואל רזבוזוב עזב לטובת קריירה בחוץ ועסקים. בועז טופורובסקי, ממקימי יש עתיד, הודיע ביוני על פרישה מהחיים הפוליטיים - ושניים מוותיקי המפלגה ומקורבים ללפיד, מאיר כהן ומיקי לוי, הודיעו שלשום כי הם מפנים מקום לחברי הכנסת הצעירים.
עוד עזבו אלעזר שטרן שעבר לאיזנקוט, רון כץ שיצא לחיים האזרחיים. עידן רול פרש מיש עתיד בינואר 2025, הקים את סיעת "הרוב הלאומי" ובהמשך הודיע גם הוא על פרישה מהכנסת ומהחיים הפוליטיים. יואב סגלוביץ', שנחשב מקורב ללפיד, עזב את המפלגה לטובת חיבור עם מנסור עבאס. הבוקר, הודיעו גם חברות הכנסת טטיאנה מזרסקי ודבי ביטון כי לא יהיו חלק מהרשימה - אך שתיהן הדגישו כי הן נשארות במפלגה.
מאחורי הקלעים, גובר הלחץ ביש עתיד לקראת הגשת הרשימות והשיבוצים במקומות הגבוהים. ביום ראשון תיחשף הרשימה, אך בימים האחרונים חברי הכנסת, בעיקר בספסלים האחוריים, מקבלים את המסר העדין על הסיכוי הקלוש למקום ריאלי בכנסת הבאה ופורשים ביוזמתם עוד לפני שתיחשף הרשימה. כל הפורשים פרסמו תמונה משותפת עם לפיד, בדרך כלל גם הוא פרסם עבורם פוסט פרידה.