מעמך ישראל נמסר בתגובה לאותו ציוץ: "איתמר, תתבגר. לאנשים נמאס מהגימיקים, מהסגנון ומהדרך הזאת. לפני רגע אמרת שהבחירות הללו גורליות - ועכשיו אתה מכריז שתזרוק קולות לפח. הקמפיין השקרי לא תופס ולא יעזור למחנה הימין. במקום להכריע אויבים, אתם עסוקים בניסיון הלא מוצלח לחסל אחים. לא פלא שאנשי ימין רבים כל כך סולדים מהדרך הזאת".

מעמך ישראל נמסר בתגובה לאותו ציוץ: "איתמר, תתבגר. לאנשים נמאס מהגימיקים, מהסגנון ומהדרך הזאת. לפני רגע אמרת שהבחירות הללו גורליות - ועכשיו אתה מכריז שתזרוק קולות לפח. הקמפיין השקרי לא תופס ולא יעזור למחנה הימין. במקום להכריע אויבים, אתם עסוקים בניסיון הלא מוצלח לחסל אחים. לא פלא שאנשי ימין רבים כל כך סולדים מהדרך הזאת".

מעמך ישראל נמסר בתגובה לאותו ציוץ: "איתמר, תתבגר. לאנשים נמאס מהגימיקים, מהסגנון ומהדרך הזאת. לפני רגע אמרת שהבחירות הללו גורליות - ועכשיו אתה מכריז שתזרוק קולות לפח. הקמפיין השקרי לא תופס ולא יעזור למחנה הימין. במקום להכריע אויבים, אתם עסוקים בניסיון הלא מוצלח לחסל אחים. לא פלא שאנשי ימין רבים כל כך סולדים מהדרך הזאת".

בליכוד ממקדים בימים האחרונים את רוב תשומת הלב במצביעים של עמך ישראל, ויוצאים לאוויר בקמפיין אגרסיבי ממומן נגדו בכל הרשתות החברתיות. באמצעות השיטה הידועה של איתור הקהלים הרלוונטיים מככב בימים האחרונים קמפיין שכולל עשרות סרטונים, ציטוטים של מועמדים מרשימתו, גם כאלה שנאמרו לפני כמה שנים - והכל כדי להבריח מצביעים ולוודא שלא יעבור את אחוז החסימה.

בליכוד ממקדים בימים האחרונים את רוב תשומת הלב במצביעים של עמך ישראל, ויוצאים לאוויר בקמפיין אגרסיבי ממומן נגדו בכל הרשתות החברתיות. באמצעות השיטה הידועה של איתור הקהלים הרלוונטיים מככב בימים האחרונים קמפיין שכולל עשרות סרטונים, ציטוטים של מועמדים מרשימתו, גם כאלה שנאמרו לפני כמה שנים - והכל כדי להבריח מצביעים ולוודא שלא יעבור את אחוז החסימה.

בליכוד ממקדים בימים האחרונים את רוב תשומת הלב במצביעים של עמך ישראל, ויוצאים לאוויר בקמפיין אגרסיבי ממומן נגדו בכל הרשתות החברתיות. באמצעות השיטה הידועה של איתור הקהלים הרלוונטיים מככב בימים האחרונים קמפיין שכולל עשרות סרטונים, ציטוטים של מועמדים מרשימתו, גם כאלה שנאמרו לפני כמה שנים - והכל כדי להבריח מצביעים ולוודא שלא יעבור את אחוז החסימה.