"יאללה, לך תז***ן מפה, כוס אמו", אמר כץ לעו"ד חובב דמרי, בעלה של שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה. זה קרה במהלך דיון בעתירה של גמליאל לבית הדין של הליגוד נגד תוצאות הפריימריז הסופית שהליכוד פרסם, ולאחר שהיא ובעלה האשימו את חיים כץ ב"גניבת בחירות".

"יאללה, לך תז***ן מפה, כוס אמו", אמר כץ לעו"ד חובב דמרי, בעלה של שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה. זה קרה במהלך דיון בעתירה של גמליאל לבית הדין של הליגוד נגד תוצאות הפריימריז הסופית שהליכוד פרסם, ולאחר שהיא ובעלה האשימו את חיים כץ ב"גניבת בחירות".

"יאללה, לך תז***ן מפה, כוס אמו", אמר כץ לעו"ד חובב דמרי, בעלה של שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה. זה קרה במהלך דיון בעתירה של גמליאל לבית הדין של הליגוד נגד תוצאות הפריימריז הסופית שהליכוד פרסם, ולאחר שהיא ובעלה האשימו את חיים כץ ב"גניבת בחירות".