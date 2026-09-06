המאבקים על המיקומים ברשימת הליכוד אחרי הפריימריז ורגע לפני הדד-ליין להצגת הרשימות, מובילים לעימותים מכוערים: השר חיים כץ, המחזיק בארבעה תיקים שונים, תועד מקלל את בעלה של השרה גילה גמליאל.
"יאללה, לך תז***ן מפה, כוס אמו", אמר כץ לעו"ד חובב דמרי, בעלה של שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה. זה קרה במהלך דיון בעתירה של גמליאל לבית הדין של הליגוד נגד תוצאות הפריימריז הסופית שהליכוד פרסם, ולאחר שהיא ובעלה האשימו את חיים כץ ב"גניבת בחירות".
בעקבות הספירות האחרונות של הקולות, עברה ח"כ אתי עטייה - המקורבת לשר התיירות, הבינוי והשיכון, הבריאות והרווחה והביטחון החברתי - את גמליאל, ושובצה במשבצת הנשית הגבוהה יותר. השרה, כתוצאה מכך, נדחקת למקום ה-35 הלא ריאלי.
בסביבתה של גמליאל טענו כי הספירה מחדש זויפה, ועתרו להוצאת צו מניעה נגדה. הסאגה החלה לאחר טענות על אי סדרים בפריימריז של הליכוד, שהובילה לכינוס ועדת הבחירות של המפלגה לדיון בנושא. בין היתר נבדקו טעויות הקלדה שעשויות לשנות מיקומים בתוך הרשימה במקומות הריאליים, בעיקר בקלפיות בבאר יעקב, שם נערכה ספירה מחדש של הקולות.
בין גמליאל לכץ התפתח עימות סביב הספירה המחודשת בבאר יעקב, שבסופו גמליאל אף הגישה תלונה במשטרה נגדו ונגד מנכ"ל הליכוד דוד שרן. במחנה של גמליאל טענו כי הקלפי נפתחה מחדש מבלי לאפשר זמן להגשת עתירות, וטענו כי הספירה המחודשת זויפה. בתיעוד שהגיע לידי ynet נראה בעלה של גמליאל - שהגיע למטה רשף אבטחה בחולון, שבו התקיימה הספירה המחודשת - דורש להיכנס, מסורב וצעק: "גונבים לי פה בחירות!".