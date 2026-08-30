שבועיים לאחר הפריימריז בליכוד, ותחת טענות קשות ל"גניבת בחירות" ולספירת קלפיות מחדש "ללא השגחה", הודיעה הערב (ראשון) מפלגת השלטון כי שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל נדחקה למקום ה-35 והלא-ריאלי ברשימה - ואת מקומה במקום ה-25 תפסה ח"כ אתי עטיה.
מדובר במאבק צמוד שהתנהל בין השתיים על משבצת הבטחת ייצוג לנשים. המהפך בקולות התרחש לאחר שבליכוד טענו כי שתי קלפיות בבאר יעקב הציגו נתונים לא סבירים של המועמדים, כפי שנחשף ב-ynet, והוחלט בשבוע שעבר לפתוח את הקלפיות לספירה מחדש, שכעת התפרסמו התוצאות הסופיות של אותה ספירה מחודשת אחרי הערעורים שהוגשו נגדה.
בין גמליאל לבין השר חיים כץ המקורב לעטיה התפתח עימות סביב הספירה המחודשת בבאר יעקב, שבסופו גמליאל אף הגישה תלונה במשטרה נגדו ונגד מנכ"ל הליכוד דוד שרן. במחנה של גמליאל טענו כי הקלפי נפתחה מחדש מבלי לאפשר זמן להגשת עתירות, וטענו כי הספירה המחודשת זויפה. בתיעוד שהגיע לידי ynet נראה בעלה של גמליאל - שהגיע למטה רשף אבטחה בחולון, שבו התקיימה הספירה המחודשת - דורש להיכנס, מסורב וצעק: "גונבים לי פה בחירות!".
ככל שידוע, הקלפיות נספרו מחדש לפחות שלוש פעמים עוד ביום שלישי שעבר, אך ההודעה הרשמית על התוצאות לא פורסמה עד הערב.
השר חיים כץ, המחזיק בארבעה תיקים, הגיב הערב על התוצאות הרשמיות: "בשבוע האחרון אני עובר מסכת שקרים והשמצות מצד הגברת גמליאל, בני משפחתה ומקורביה. הסיבה היחידה לאיפוק שגזרתי על עצמי: טובת הליכוד ערב בחירות גורליות לעתיד ישראל". יממה לאחר הספירה החוזרת, ראשי סניפים בליכוד פנו לראש הסגל של נתניהו, עדו נורדן, והביעו זעם על עצם הספירה החוזרת כשבוע לאחר פרסום התוצאות הסופיות של הפריימריז.