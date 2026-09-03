יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן יעתור לבג"ץ בעקבות ההחלטה של הוועדה המייעצת לאבטחת אישים שלא להעניק לו אבטחה. המפלגה פרסמה סרטון עם התבטאויות קשות נגדו לצד יד שאוחזת באקדח ויורה. אתמול אמר גולן בראיון בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות", כי מבחינת המשטרה האיומים עליו ועל אייזנקוט הם זהים.
״אנחנו מזהירים מהרצח הפוליטי הבא ומתכוונים לעתור לבג"ץ על הפקרת בטחונו של אלוף (מיל') יאיר גולן״, אמרו במפלגת הדמוקרטים. המפלגה אף החליטה לפרסם סרטון חריף שכולל כמה מההתבטאויות הקשות נגד גולן לצד יד שאוחזת באקדח ויורה.
מנכ"ל המפלגה, עומר לובטון גרנות, פנה בימים האחרונים שוב ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא ביהמ"ש העליון, השופט נעם סולברג וביקש ממנו להורות לראש השב"כ לאבטח את גולן - לאחר שהמשטרה העלתה את רמת הסיכון שלו לרמה גבוהה – 4 מתוך 6. במכתב הזכיר לובטון גרנות את הדברים הקשים שאמרה אשת רה"מ שרה נתניהו נגד יאיר גולן וצירף שורה של דוגמאות לאיומים מפורשים על חיי יאיר גולן, הכוללים בין היתר איחולי מוות, כינויים כגון "נאצי" ו"בוגד", וקריאות מפורשות לאלימות כלפיו וכלפי משפחתו.
במפלגת הדמוקרטים אמרו היום שההחלטה של הוועדה לאבטחת אישים, להמליץ לאבטח את איזנקוט ובאותה נשימה להפקיר את גולן, חושפת את האמת המעוותת: השיקולים הם פוליטיים טהורים. הסיבה ברורה – מתן אבטחה ליאיר גולן פירושה הודאה רשמית מצד המערכת בכך שקמפיין ההסתה והדה-לגיטימציה של נתניהו ו"מכונת הרעל" שלו, מייצר איום ממשי ומוחשי על חייו.
מנכ"ל הדמוקרטים, עומר לובטון גרנות אמר: "האחריות לביטחונו ולחייו של אלוף (במיל') יאיר גולן מוטלת על ראש הממשלה נתניהו ועל ראש השב"כ דוד זיני. ככל שלא יפרידו בין פוליטיקה לבין החובה להגן על חיי אדם, אנחנו נעתור ללא דיחוי לבג"ץ בדרישה לחייב אותם לעשות זאת בטרם יתרחש כאן הרצח הפוליטי הבא".