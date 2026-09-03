מנכ"ל המפלגה, עומר לובטון גרנות, פנה בימים האחרונים שוב ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא ביהמ"ש העליון, השופט נעם סולברג וביקש ממנו להורות לראש השב"כ לאבטח את גולן - לאחר שהמשטרה העלתה את רמת הסיכון שלו לרמה גבוהה – 4 מתוך 6. במכתב הזכיר לובטון גרנות את

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