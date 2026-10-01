. צוות הקמפיין של נתניהו מורכב בדרך כלל ממספר מצומצם של אנשים, אנשי אמונו הקרובים ביותר, שמנהלים את האסטרטגיה וחשופים לחומרים רגישים כמו סקרים פנימיים, בדיקות של הלך הרוח בבייס הימני ועוד.

. צוות הקמפיין של נתניהו מורכב בדרך כלל ממספר מצומצם של אנשים, אנשי אמונו הקרובים ביותר, שמנהלים את האסטרטגיה וחשופים לחומרים רגישים כמו סקרים פנימיים, בדיקות של הלך הרוח בבייס הימני ועוד.

וגיא לוי, שעוסקים באסטרטגיה; טופז לוק שאחראי על סושיאל וניהול חשבונות ברשתות החברתיות; נטע מולכו, דוברת הקמפיין; אייל הרצוג שאחראי על הצד הטכנולוגי; אבי גרוס ונווה פנחס שאחראים על ההפקה. כעת מצטרף גם ברדוגו, לשעבר פרשן בערוץ 14 ובגל"צ.

וגיא לוי, שעוסקים באסטרטגיה; טופז לוק שאחראי על סושיאל וניהול חשבונות ברשתות החברתיות; נטע מולכו, דוברת הקמפיין; אייל הרצוג שאחראי על הצד הטכנולוגי; אבי גרוס ונווה פנחס שאחראים על ההפקה. כעת מצטרף גם ברדוגו, לשעבר פרשן בערוץ 14 ובגל"צ.

לאחרונה הורמו לא מעט גבות לאחר שברדוגו השתלב ברשימת המפלגה לכנסת, ומאוחר יותר הסתבר שקיבל את המקום ה-11 ברשימה, למורת רוחם של חלק מחברי הכנסת והשרים שהתמודדו בפריימריז. אלא שמיד לאחר מכן, ובניגוד לתחזיות, ברדוגו נעלם מהרדאר התקשורתי ומלבד ריאיון אחד בערוץ 14 שבו עבד בעבר, לא התראיין כלל ולא סייע במאמצי ההסברה.

לאחרונה הורמו לא מעט גבות לאחר שברדוגו השתלב ברשימת המפלגה לכנסת, ומאוחר יותר הסתבר שקיבל את המקום ה-11 ברשימה, למורת רוחם של חלק מחברי הכנסת והשרים שהתמודדו בפריימריז. אלא שמיד לאחר מכן, ובניגוד לתחזיות, ברדוגו נעלם מהרדאר התקשורתי ומלבד ריאיון אחד בערוץ 14 שבו עבד בעבר, לא התראיין כלל ולא סייע במאמצי ההסברה.

לאחרונה הורמו לא מעט גבות לאחר שברדוגו השתלב ברשימת המפלגה לכנסת, ומאוחר יותר הסתבר שקיבל את המקום ה-11 ברשימה, למורת רוחם של חלק מחברי הכנסת והשרים שהתמודדו בפריימריז. אלא שמיד לאחר מכן, ובניגוד לתחזיות, ברדוגו נעלם מהרדאר התקשורתי ומלבד ריאיון אחד בערוץ 14 שבו עבד בעבר, לא התראיין כלל ולא סייע במאמצי ההסברה.

בשעה שחברי כנסת אחרים הוצבו בחזית, דוגמת משה סעדה, עמיחי שיקלי, אלמוג כהן, אמיר אוחנה ואחרים, ברדוגו לא נראה כלל. עם זאת, מדובר בהחלטה מוסכמת שלא לאפשר ראיונות שלא ולא לעורר התנגדויות.

בשעה שחברי כנסת אחרים הוצבו בחזית, דוגמת משה סעדה, עמיחי שיקלי, אלמוג כהן, אמיר אוחנה ואחרים, ברדוגו לא נראה כלל. עם זאת, מדובר בהחלטה מוסכמת שלא לאפשר ראיונות שלא ולא לעורר התנגדויות.

בשעה שחברי כנסת אחרים הוצבו בחזית, דוגמת משה סעדה, עמיחי שיקלי, אלמוג כהן, אמיר אוחנה ואחרים, ברדוגו לא נראה כלל. עם זאת, מדובר בהחלטה מוסכמת שלא לאפשר ראיונות שלא ולא לעורר התנגדויות.