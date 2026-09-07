אלעזר שטרן, שפרש מיש עתיד והצטרף למפלגת ישר! של גדי איזנקוט, הגיש בצהריים (שני) את התפטרותו מהכנסת לאחר שנפגש עם היו"ר אמיר אוחנה בלשכתו. אבל בניגוד למקובל, ח"כ שטרן לא הסתפק במכתב לקוני ומנומס על התפטרותו מהכנסת, אלא הגיש ליו"ר הכנסת אוחנה מכתב בוטה חריף והאשים אותו כי הפך את תפקיד יו"ר הכנסת לכלי הסתה וניגוח של יריבים פוליטיים.
"אני סבור כי מעמדה של הכנסת הנוכחית נפגע בצורה קשה מאוד ואי אפשר להתעלם מתרומתך הגדולה לכך", כתב שטרן במכתב ההתפטרות. "עם הכוח שהופקד בידיך בתפקיד ממלכתי, ביטלת למעשה את הפרדת הרשויות במדינת ישראל. אתה הפכת את הכנסת לכלי שהוא חלק מהממשלה, וביטלת כמעט לחלוטין את היכולת או הצורך שלה לפקח על היכולת או עבודת הממשלה. הפכת את הכנסת לרשות נרמסת בידי הממשלה. השתמשת בכיסא היושב ראש גם כדי לבזות את מערכת המשפט במקום לכבדה, גם כשהיה ברור לך שהנזק שאתה גורם הוא פגיעה קשה באמון הציבור במוסדות המדינה, פגיעה שייקח זמן רב לתקנה".
שטרן לא הסתפק בביקורת על היחס של אוחנה כלפי מערכת המשפט, וטען עוד כי יו"ר הכנסת תרם להסתה ולפילוג. "הפכת את כיסא היושב ראש לכיסא העסוק בהסתה, פילוג ושיסוי במקום אחדות וממלכתיות, כל זאת בזמן מלחמה קשה שהשפיעה על כלל אזרחי המדינה וגבתה חיים רבים", ציין שטרן. "אין ספק שהדרך שבה ניהלת את הכנסת הוסיפה גם לשסע החמור אליו דורדר עם ישראל לפני טבח 7 באוקטובר. חידוד והדגשת השוני בין הישראלים במקום חיזוק המכנה המשותף המחבר בינינו".
בריאיון למוסף לשבת של "ידיעות אחרונות" ביום שישי האחרון אמר שטרן כי המטרה שלו היא להחליף את יו"ר הכנסת בתפקידו ולכהן כיו"ר הכנסת הבא מטעם מפלגת ישר! אם זו תרכיב את הממשלה הבאה. "חייבים להפסיק את ההתנהלות הביזיונית של אוחנה", הוא אמר. "הוא הפך את הפרלמנט למרכז הליכוד וכל מי שבכנסת רואה את זה. כשטראמפ היה בארץ היציעים היו מלאים באוסף של חברי מרכז ליכוד, אנשים שיום אחד יוכלו לעזור לו. כשיצחק עמית היה ביציע הוא התקשה להגיד 'כבוד נשיא בית המשפט העליון'".
יו"ר הכנסת אמיר אוחנה מסר בתגובה: "המניפסט המופרך ששרבט טרמפיסט המפלגות שטרן, שכל מטרתו סיקור תקשורתי לתעמולת בחירות - ראוי לאותו היחס שהעניק כנטען לתלונות שקיבל על הטרדות מיניות בכובעו כראש אכ״א - הישר למגרסה".