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יו"ר מפלגת כחול לבן בני גנץ התארח הבוקר (שני) בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות". "כמו שב-7 באוקטובר אמרתי 'לא משנה מה קורה, אני נכנס כי צריך להציל את המדינה', אני אומר עכשיו שלא משנה מה קורה, צריך להציל את המדינה. אני רץ עד הסוף כי אני היחיד שמציג פתרון כלשהו למצב הבלתי נסבל שמדינת ישראל נמצאת בו", אמר על החלטתו לעמוד לבחירה חרף הסקרים שמנבאים שלא יעבור את אחוז החסימה .

הריאיון המלא של בני גנץ בוועידה | צפו ( צילום: ירון ברנר, טל אזולאי, אורי דוידוביץ )





גלריה "ליברמן רצה להקים ב-2020 ממשלה עם הרשימה המשותפת". גנץ בוועידת "האנשים של המדינה", הבוקר ( צילום: יריב כץ )

לדברי גנץ, "אנחנו ניצבים מול האתגרים הכי גדולים שיש, ואין אפשרות לפתור אותם בשום ממשלה צרה. אי אפשר לתת לממשלה קיצונית להמשיך להתקיים פה. הבן אדם היחידי שמציע פתרון אמיתי גם פוליטי וגם אחדותי וגם רעיוני להקים ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים זה אני. אני חושב שיש אנשים שתומכים בזה. אנחנו בודקים את זה לעומק ואנחנו יודעים לומר שיש מעל 6 מנדטים, שזה בדיוק מה שהם רוצים".

גנץ האשים מתמודדים אחרים ב"הנדוס תודעה" נגד הקמפיין שלו, ואחרי שנשאל אם בכל זאת יחליט לוותר על התמודדות במקרה שיראה שרשימתו לא תעבור את אחוז החסימה, השיב: "אני מודיע לך שאני אתמודד עד הסוף כי זה מה שצריך. חבל לבזבז את הזמן. מה שמעניין אותי במיוחד אחרי ה-7 באוקטובר זה שישראל חייבת אחדות ציונית וחוצת גושים".

גנץ התייחס ליו"ר ישר! גדי איזנקוט, שבעבר היה שותפו: "אני משוכנע שגדי איזנקוט מתכנן להיות ראש הממשלה. הוא יקים ממשלה עם המפלגות הערביות כי אין לו פתרון אחר. גם ליברמן יקים ממשלה עם המפלגות הערביות".

גנץ אמר כי להערכתו, יו"ר ביחד נפתלי בנט ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ידרשו את ראשות הממשלה גם אם לא יקבלו את מספר המנדטים הגבוה ביותר בגוש השינוי. "למה שישלמו את הקנס ללכת עם מפלגות ערביות אם הם לא ראש הממשלה? בטח שהם ידרשו", העריך. "ריד מיי ליפס (קרא את שפתיי - י"ק), תראו שזה יקרה".

כשגנץ נשאל אם ההערכה שלו לא סותרת את הצהרותיו של ליברמן על כך שלא יקים ממשלה עם מפלגות ערביות, אמר יו"ר כחול לבן: "ב-2020, כשכל הרשימה המשותפת הייתה ביחד, עם בל"ד בפנים ומה שאתה רוצה, הוא רצה להקים ממשלה עם הקולות הערביים, העיקר להעיף את ביבי. אני אומר לך שהוא רצה את, זה ואני אומר לך שהוא רוצה את זה, ואני אומר לך שהוא יעשה את זה".

גנץ ואיזנקוט נפגשים באולפן ynet. "משוכנע שגדי מתכנן להיות ראש הממשלה" ( צילום: יריב כץ )

גנץ הגן על החלטתו להיכנס לקבינט המלחמה בעקבות הטבח. "זה היה חיוני, וחבל שיאיר לפיד לא נכנס וחבל שליברמן לא בא. בסופו של דבר ישראל עמדה בפני דבר איום ונורא. אנשים עושים משחקים פוליטיים". הוא הוסיף: "אנחנו צריכים להחליף את הממשלה הכושלת הזו. היא אחראית ל-7 באוקטובר. היא אחראית להרבה מאוד דברים. הציבור יצא והציבור יצביע, ואנחנו נראה את התוצאה. אני מעדיף ממשלת גדי-ביבי מאשר ממשלת גדי-טיבי. מה לא ברור בזה?".

חרף הסקרים שמנבאים שלא יעבור את אחוז החסימה, הצהיר במוצאי שבת כי "רץ עד הסוף" . "הפוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי, הם רוצים הכרעה", אמר שלשום. "הקרע משרת אותם פוליטית. הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות צרות שיקרעו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב. אני לא שייך לאף גוש, כל מי שטוען שאני שורף קולות משקר ומפחד - מי שמצביע לי, מצביע לאחדות, ולא לגושים. יש לפחות שישה מנדטים שרוצים להצביע לנו. לכם אני אומר: אתם לא לבד. תצביעו - ונציל את המדינה".