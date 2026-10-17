אחרי שסתם את הגולל על ממשלת מיעוט, יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, כתב הערב (יום שבת) כי "חייבים לסלק את ביבי" - ולכן "מיד עם השבעת הכנסת ה-26 נפעל להחלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ולבחירת יו"ר כנסת חדש. לאחר מכן, נעביר את 'חוק הנאשם' בשלוש קריאות - ובזה תם הסיפור".
בכך, למעשה, ליברמן מסמן לראשונה כי בכוונתו להביא לבחירות חוזרות, כשהפעם ראש הממשלה בנימין נתניהו לא יוכל להתמודד בשורות הליכוד. אלא שלא ברור אם "חוק הנאשם" - שאוסר על נאשם בפלילים לעמוד בראשות הממשלה - יעמוד במבחן בג"ץ, מאחר שהוא נחשב פרסונלי כלפי נתניהו. בעבר, נזכיר, פסק בית המשפט העליון כי נתניהו יכול לכהן כראש ממשלה חרף כתב האישום שהוגש נגדו.
כאמור, ליברמן התנגד לתוכניתו של יו"ר ישר! גדי איזנקוט, להקמת ממשלת מיעוט - זאת על רקע הסקרים שמצביעים לרוב על תיקו בין הגושים. בכנס המכון הישראלי לדמוקרטיה, ובציוץ שפרסם במקביל, הבהיר יו"ר ישראל ביתנו כי "לא נתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא בממשלת מיעוט לתקופת מעבר. אנחנו צריכים ממשלת רוב ציוני, נקודה".
באותו הכנס הבהיר ליברמן כי "הליכוד בלי נתניהו יכול להיות שותף משמעותי. עם נתניהו - שיתהפך העולם לא נשב בשום מצב. אני מכיר ח"כים בליכוד שמבינים את גודל השעה, ויהיו מוכנים להשלים את המניין ולהצטרף לקואליציה ציונית". דברים אלו מתחברים להצהרה שסיפק היום, לפיה "חייב לסלק את ביבי", לשוב לבחירות נוספות. מה שיכול להעיד על אפשרות להרכבת ממשלה רחבה שתכלול "מפלגות ציוניות בלבד", שאיפה עליה הצהיר ליברמן.
אך כאן לא נגמר העימות הנוכחי בין ליברמן ואיזנקוט. אתמול, 11 ימים לבחירות, יו"ר ישראל ביתנו פרסם פוסט ארוך וחריף במיוחד שכותרתו היא "גדי איזנקוט - בני גנץ 2", ושבו האשים את איזנקוט ב"חתירה לממשלה עם נתניהו והחרדים". במקביל, מספר 2 שלו, רפי בן שטרית, סימן את תוכנית המפלגה ליום שאחרי הבחירות, ואמר כי המפלגה תמליץ על ליברמן לראשות הממשלה: "הוא הפוליטיקאי הכי טוב ומשופשף שהיה פה, עם ניסיון של 30 שנה".
לפי ליברמן, "קמפיין 'המפלגה הגדולה' שמנהל איזנקוט לא נועד להעביר קול אחד מגוש המשתמטים לגוש המשרתים, אלא נועד לשתות קולות בתוך הגוש עצמו. זה מנוגד לחלוטין להסכמות בין ראשי הגוש במפגש האחרון ב-26 בספטמבר, פוגע באחדות השורות ומעלה שאלה אחת פשוטה: מה עומד מאחורי המהלך הזה? ככל שעובר הזמן התמונה הולכת ומתבהרת. איזנקוט מתכנן את היום שאחרי הבחירות, ומה שמעניין אותו הוא לא להיות המפלגה הגדולה בגוש המשרתים, אלא להיות גדול מהליכוד ולהגיע מעמדת כוח למשא ומתן להקמת ממשלה עם נתניהו".
ליברמן האשים את איזנקוט "בחתירה להקמת ממשלה עם נתניהו, גולדקנופף ודרעי, כשהוא משאיר את האפשרות של ממשלת מיעוט על השולחן כאמצעי לחץ על נתניהו כדי להיות ראשון ברוטציה. כשאני שומע את השר מיקי זוהר מדבר על אפשרות לשיתוף פעולה עם איזנקוט, קורא את הפרסומים על יוזמת הנשיא הרצוג להקמת ממשלת נתניהו-איזנקוט ושומע את התדרוכים מהבית הלבן, הדברים מתחילים להתחבר. גם העמדות של אנשי איזנקוט בסוגיות הגיוס והחוקה מחזקות את החשש הזה".