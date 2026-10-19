בגוש השינוי נערכים במקביל ליום הבחירות, לרגע החשוב שאחרי: שורת צעדים מתכננים ראשי הגוש באמצעות צוותי העבודה מטעם המפלגות שכוללים מהלכים מהירים ל החלפת יושב ראש הכנסת , ומיד לאחר מכן לעצור את שעון החול לפני כניסתם לתוקף של חוקים משמעותיים שחוקקה הקואליציה, ואמורים להיכנס לתוקפם מיד אחרי הבחירות.

גלריה ( צילום: ריאן פרויס )

כרגע ישנה דריכות בגוש לקראת לחצים קשים שעשויים להגיע בנושא ממשלת האחדות, אך חלק מהמפלגות הביעו בפגישה האחרונה חשש אחר: הם טענו כי חלק מחברי הכנסת המיועדים בגוש השינוי הנמצאים ברשימות, עשויים שלא לתת ידם להצבעה על ביטול חוקים הקשורים ברפורמה המשפטית שקידמה הקואליציה - וזאת בשל העובדה שהם מסכימים עם החוקים.

הדברים נאמרו בפגישה האחרונה שהתקיימה, ובה לקחו חלק עודד פורר מישראל ביתנו, שאול מרידור ואורית פרקש מטעם ישר! עם איזנקוט, לירן אבישר בן חורין וגילי האושנר מטעם ביחד של בנט ורם שפע מהדמוקרטים. חלק מהנוכחים הביעו דאגה מכך שחברים "ברשימות מסוימות", כך לדבריהם, יבלמו ויתנגדו לחקיקה הכרחית שצפויה להיכנס לתוקף לאחר הבחירות.

החשש מתרכז בחוק היועמ״שית, חוק מח״ש שמכפיף את המחלקה למשרד המשפטים ובחוק הוועדה לבחירת שופטים שאמור לשנות את הרכבה ולהיכנס לתוקף מיד אחרי הבחירות. בחלק מהמפלגות התמקדו בריכוזיות של מפלגת ישר! ובתשובות שנמסרו בנוגע לחלק מהחוקים לאחר שהנציגים ביקשו לבדוק ולהתייעץ ולחזור עם תשובה. אחרים נאחזו בהתבטאויות עבר של מועמדים ספציפיים שתמכו בחלק מהחקיקה שקידמה הקואליציה, וכעת תוהים אם ניתן יהיה לבטל אותה. "חלק מאנשי הרשימות קידמו והתבטאו בתמיכה בחוקי ההפיכה המשטרית" אמר אחד הגורמים בגוש השינוי. ״ומכאן הבעיה", הוא הוסיף.

"מפלגות עם ריבוי דעות"

בגוש השינוי מנסים כבר עכשיו לעבוד על ניסוחים של חוקים גם לצורך ביטול של אלה הקיימים וגם חוקים שדורשים אישור מהר כדי לא לבזבז זמן אחרי הבחירות. "יש עניין שחלק מהמפלגות לא אומרות באופן ברור את העמדות", אומר בכיר בגוש. לדבריו: "יש מפלגות עם ריבוי דעות שלא ברור לנו מה הקו המנחה. היו דברים שעלו במפגשים ונשמע לגביהם היסוס. לא הכל מובן מאליו ויש חוסר בהירות לגבי חלק מהדברים".

בגוש השינוי נערכים למאבק פרלמנטרי. מליאת הכנסת ( צילום: אלכס גמבורג )

בגוש השינוי כבר נערכים למצב שבו יהיה תיקו בין הגושים לאחר הבחירות, אולם עם יתרון מסוים לטובתם. "המטרה היא שהנשיא יטיל את המנדט על הגוש שלנו", אומרים בגוש השינוי, ומוסיפים: "המטרה של קבלת המנדט היא לא רק ביכולת לנסות להרכיב ממשלה, אלא גם לקבל שליטה על הוועדה המסדרת. אם יש שליטה בוועדה, תוך יום יומיים או בתחילת השבוע שאחרי - אפשר להחליף את יו״ר הכנסת. תקופת המנדט היא קצרה ודחוקה וצריך לפעול בה מהר ולכן צריך להגיע מהר לכמה שיותר הסכמות בגוש עוד לפני״.

הצוותים דיברו על האפשרות וסיכמו כי קרוב יותר למועד יערך המיפוי של אצבעות חברי הכנסת, כשהמטרה היא לבלום את הלחצים שיגיעו מהליכוד כדי לפורר את הרוב ביום שאחרי. "מדובר בחקיקה שצריך לקדם אותה בהקדם אחרי הבחירות" אומר בכיר בגוש השינוי. לדבריו: "אם אותם אנשים שיש חשש לגביהם, לא יצביעו איתנו, יתכן שלא נצליח לבטל את חוקי הקואליציה. אנחנו בטוחים שנתניהו יפעיל המון לחץ וצריך אנשים שיהיו מסוגלים לעמוד בו".