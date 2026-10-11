"אם תהיה אלטרנטיבה גרועה של ממשלת מעבר בראשות נתניהו או ממשלה שלא מצליחה להשיג 61, אבל יש בה רוב ציוני מוחלט - אני אביא להצבעה לתמוך בממשלה כזו", אמר. עם זאת, הבהיר כי לא יסכים לשותפות עם מפלגות שאינן תומכות בעקרונות שהציב. "לכן אני פועל שישר תהיה המפלגה הגדולה, מעל הליכוד, כדי להקים ממשלה חזקה, בת קיימא, כדי שנוכל לקבל החלטות קשות מאוד לגבי חינוך ממלכתי, ועדת חקירה וחוק גיוס", סיכם.