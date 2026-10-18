אחרי שינון מגל כינה את גדי איזנקוט "קוף שמאחוריו אשכנזים אליטיסטים", הערב (יום ראשון) בתוכנית "הפטריוטים" שידרו עסקים כרגיל.
במהלך דיון על תמיכתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הפאנליסט אבישי בן חיים כי "טראמפ כתב את הסלוגן של הבחירות - 'טראמפ צריך ביבי חזק'. הוא ממש אמר את זה". בתגובה, יותם זמרי ענה לו: "הוא גם אמר 'choose Bibi, not the monkey'". למשמע ההערה, חברי הפאנל - בהם אבי תיאוריית "ישראל השנייה" בן חיים - צחקו.
מחוץ לאולם "הפטריוטים" הערב הציבה מפלגת ישר! את משאית הקמפיין, שעליה הוקרנה תמונתו של איזנקוט במדים לצד הכיתוב: "ינון מגל, למי קראת קוף?". בהמשך פרסם איזנקוט ברשת X גם תגובה לזמרי, כשהעלה תיעוד ממפגש עם אנשי ונשות הציונות הדתית בגבעת שמואל - שבו הקהל שר "התקווה". לדברי איזנקוט, "זו התשובה שלנו לעוד ערב של מופע גזענות עלוב בערוץ 14".
מגל, נזכיר, טען כי "קראתי לאיזנקוט 'קוף' לא חלילה כי הוא מכוער ונראה כמו קוף, אלא כביטוי ששאוב מהעולם התחתון, ששמים מישהו מקדימה ומפעילים אותו והוא זה שמפילים עליו את התיק". איזנקוט, מצידו, כינה אותו "תת-רמה", ואמר כי "הבעיה היא לא ינון מגל - אלא האיש שעומד מאחוריו".