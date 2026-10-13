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שבועיים בדיוק לפתיחת הקלפיות: יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מתארח הבוקר (שלישי) בוועידת "האנשים של המדינה", ועידת הדגל של ynet ו"ידיעות אחרונות". בדבריו הצהיר שבכוונת מפלגתו לחוקק חוק שיקבע שהמדינה תממן חינוך ממלכתי בלבד. לדבריו: "יש את החינוך עצמאי ויש חינוך של 'אל המעין', שהכול ממומן על ידי המדינה. הם מחנכים את הילדים בשנאה לציונות, צריך לפרק גם את 'אל המעיין וגם את החינוך עצמאי".

לשאלה איך עושים זאת השיב: "נחוקק חוק שיקבע את מי מממנים, נקודה. ומממנים רק חינוך ממלכתי ומי שרוצה חינוך פרטי שהוא יחפש כסף לבד. אני לא חייב על חשבון משלם המסים לממן את זה. נקודה. זה מבחינתנו אני אומר לך, אנחנו על זה נשבור את כל הכלים".

"שעון החול הולך ואוזל". ליברמן ( צילום: יריב כץ )

לדברי ליברמן: "אנחנו לא יכולים להמשיך כך. בשנת 2030 בכיתות א', 52-53% יהיו או חרדים או ערבים. כלומר, זה פשוט שעון חול שהתחיל ממש ככה הוא מתקתק. השעון חול הולך ואוזל. כלומר, בקצב כזה ב-2030 רוב הילדים בכיתות א' הם חרדים או ערבים, זה אומר לך שב-2048 יהיה לך פה ראש ממשלה חרדי. לדעתי מדינה תתמוטט לפני זה, כי זה אי אפשר ככה לשאת על הגב".

דברי ליברמן באים אחרי שבסוף השבוע חשפה חן ארצי סרור ב"ידיעות אחרונות" ממצאים של מחקר דרמטי, המבוסס על נתוני משרד החינוך עצמו, שקבעו כי בעוד ארבע שנים, לפי המגמה הנוכחית, יהיו יותר תלמידי כיתה א' בחינוך החרדי מאשר בזרם הממלכתי–עברי. כבר בעוד שנתיים, בֿ-2028, רוב הילדים שייכנסו לגנים ילמדו במוסדות שאינם שותפים לאתוס הציוני, אינם מחנכים לשירות צבאי וחלקם הגדול מנותק מתוכנית הליבה.

ובחזרה לדברי ליברמן: יו"ר ישראל ביתנו המשיך במתקפה על המפלגות החרדיות ואמר כי "יו"ר דגל התורה החדש, חבר כנסת יעקב אשר, שאלו אותו על הדברים של הרב לנדאו שהם דברים נגד הציונות, דברים מאוד חמורים נגד הציונות. ויעקב אשר אמר, 'כל מה שהרב לנדאו אומר מקובל עליי, לא תשנו אותנו'".

על יו"ר כחול לבן בני גנץ אמר ליברמן: "הוא כנראה במצוקה נוראית. מרחם עליו, הוא במצוקה. עזוב אותו. לא רלוונטי".

בגוש השינוי נמשכים המאבקים הפנימיים, כאשר טרם הוכרז מועמד רשמי מטעם הגוש לראשות הממשלה. גדי איזנקוט אומנם מוביל את המפלגה הגדולה בגוש, אבל גם יו"ר ביחד נפתלי בנט וגם ליברמן, שהסקרים האחרונים מנבאים לו תשעה מנדטים בממוצע, עשויים לנסות ולהרכיב ממשלה במקרה שיקבלו את המנדט מהנשיא יצחק הרצוג.