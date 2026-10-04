יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, הציג היום (ראשון) תוכנית מדינית רשמית ליהודה ושומרון. בהצעה, ירדן תהיה אחראית לסדר הציבורי, באמצעות כוח שיטור, ותנהל את חיי היומיום של הפלסטינים בשטחי A ו-B, בעוד ישראל תשמור על רצף טריטוריאלי ותהיה אחראית על הביטחון בכל האזור . "אם לא נגדיר את היעד הסופי ולא ניטול את היוזמה לידינו, עתידנו ייקבע בידי אחרים", ציין.

הר טמון, אביגדור ליברמן ( צילום: ירון בוצר, אלכס קולומויסקי )

על פי ליברמן, כיום ישנן שלוש אפשרויות שונות בכל הנוגע ליו"ש. "הראשונה, של בן גביר, סמוטריץ' ונוער הגבעות - החלת ריבונות ישראלית על כל שטחי יהודה ושומרון ורצועת עזה, הפיכת ישראל למדינה דו-לאומית ונטילת האחריות לניהול היומיומי של חיי הפלסטינים, בחאן יונס, בשכם ובטול כרם. האפשרות השנייה, של יאיר גולן - חזרה לגבולות 67, כולל בירושלים, והקמת מדינה פלסטינית בכל השטח. האפשרות השלישית, של נתניהו - המשך מדיניות ההכלה למשך כשנתיים וחצי, עד שארה"ב תכפה על ישראל מדינה פלסטינית".

יו"ר ישראל ביתנו הציע אפשרות רביעית, הכוללת את פירוק הרשות הפלסטינית וביטול הסכמי אוסלו. "החלופה שאני מעלה נועדה להשיב את הביטחון לתושבי מדינת ישראל ולסכל את האיום של פלישה ליישובים יהודיים ביהודה ושומרון במתכונת 7 באוקטובר. המטרה היא, מצד אחד, למנוע מצב שבו חילופי שלטון ברשות הפלסטינית ייצרו חלל שלטוני שחמאס והג'יהאד האיסלאמי יוכלו לנצל כדי להשתלט על השטח, ומצד שני, למנוע הקמת מדינה פלסטינית המוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית", אמר ליברמן.

הוא ציין כי על אף המתיחות עם ירדן, התיאום הביטחוני עם הממלכה נותר יציב ואדוק. "עקבה נושקת לאילת ובית שאן נמצאת במרחק 5 ק"מ מהגבול עם ירדן. אנו חולקים עם הירדנים גבול של יותר מ-300 ק"מ, ושיתוף הפעולה ממלא תפקיד מרכזי בשמירה על הביטחון והשקט".

בכל הנוגע לרצועת עזה, לשיטתו של ליברמן "צריך להתייחס ליו"ש ולרצועת עזה כשתי ישויות נפרדות. בשני המקרים, הצעד הראשון חייב להיות איתור גורם רציני, המקובל על העולם הערבי ועל הקהילה הבינלאומית, שיקבל לידיו את השליטה והאחריות על כל אחד מהאזורים. באשר לרצועת עזה, לא יהיה מנוס מחיסול מוחלט של חמאס, על זרועותיו הצבאית והאזרחית, בידי צה"ל. לאחר מכן תועבר השליטה לגורם חיצוני שיישא באחריות לניהול הרצועה.