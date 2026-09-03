"כוח מדיני חיצוני מתבסס קודם כל על עוצמה פנימית. מה שעשה השבוע נתניהו הוא עלילת דם - אני לא מצליח לזכור התבטאות חמורה כמו זאת ממנהיג ישראלי. הוא יודע שמיליוני ישראלים מאמינים בזה, והוא ממשיך בכל הכוח כדי שיחשבו שהייתה בגידה", אמר יו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט בתדרוך לכתבים על הריאיון של שרה נתניהו , ועל תגובתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין.

גלריה "נכריז על מצב חירום מדיני. לטראמפ אין פרטנר בישראל". בנט ( צילום: יריב כץ )

בנט הדגיש כי "ישראל נמצאת במצב חירום מדיני. שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר צה"ל מנצח בשדה הקרב, אך הניצחון לא מושג. ההחלטות המדיניות מתקבלות הרחק מירושלים, מנהיגים זרים מקבלים החלטות על עתידנו, מדינות עוינות מעצבות את גבולותינו. בממשלה הבאה שנקים נכריז על מצב חירום מדיני ונצא לשורת פעולות כדי להשיב את מעמדנו שנמצא בהתרסקות כבר ארבע שנים".

"הממשלה הבאה תידרש להתמודד עם השלכות קשות מאוד של פעולות הממשלה היוצאת, אבל גם תוכל לנצל הזדמנויות גדולות מאוד", הוסיף. "המשימה לתקן את הוואקום הנורא שנוצר בזירה המדינית מורכבת לביצוע, אך לנו יש את הכלים ואת האנשים הנכונים לעשות זאת. כדי לבצע רנסנס מדיני צריך להתחיל ברנסנס פנימי".

על היחסים עם ארה"ב והשפל בדעת הקהל האמריקנית אמר בנט: "יש לנו תוכנית פעולה סדורה להשבת מעמדה של ישראל בקרב אזרחי ארה"ב. הקשר עם ארה"ב הוא גורם מכריע ביכולתנו לנצח בשדה הקרב, ובמיוחד בזירה המדינית. הנשיא טראמפ הוא הנשיא האוהד ביותר שיכולנו לבקש, רק שכיום אין לו פרטנר בצד הישראלי להשגת ניצחונות מדיניים. בממשלה שלנו יהיה לו פרטנר להישגים, ולא פוליטיקאי ששם מקלות בגלגלים".

בני הזוג נתניהו. "בגידה? זו עלילת דם"

יו"ר ביחד התייחס גם למערכה הרב-זירתית. "מול איראן נמשיך ב'אסטרטגיית התמנון' לגביית מחיר ישיר מאיראן, ונחדש את התוכנית להחלשת המשטר שיזמתי כראש ממשלה והופסקה בתקופת הממשלה הנוכחית", אמר על הרפובליקה האיסלאמית, ועבר ללבנון: "ננצל את חלון הזמנים הייחודי שנפתח לביסוס הישגים משמעותיים בזירה הצפונית: פירוק חיזבאללה באמצעות חנק כלכלי ומהלכים מדיניים שיתמכו את ממשלת לבנון, לצד שימור רצועת הביטחון כל עוד אין פירוז של ארגון הטרור".

"מול סוריה צריך לפעול לכינון הסכמי ביטחון. זה יסייע במאמצים להרחקת טורקיה ולהכרה בריבונות ישראלית ברמת הגולן", הוסיף, ועבר לרצועת עזה: "נשלים את המשימה שבה נכשלה הממשלה היוצאת ונביא לפירוק חמאס. נוציא את קטאר וטורקיה שרוצות בטובת חמאס ונכניס את מצרים ומדינות נוספות שרוצות בפירוקו".

על כלל האזור אמר: "למול עינינו מתעצב מזרח תיכון חדש. רק שבמקום שישראל תהיה בראש, זה קורה לנו על הראש. ישראל לא נמצאת בכלל בזירה המדינית. אנחנו נעלה לזירה בכל הכוח ונחזיר את ישראל למרכז השולחן. נהפוך ממדינה מצורעת למדינה שהכול עובר דרכה, בדגש על פרויקטים כלכליים משמעותיים (דוגמת IMEC) שיכולים להכניס לישראל מאות מיליארדי דולרים ולהפוך אותנו למוקד כוח אזורי עם אינטרסים משותפים לנו ולמעצמות העולם, שיחזקו את מעמדנו הביטחוני".

"נפעל להרחבת הסכמי השלום במזרח התיכון. המצב כיום שבו רוב מנהיגי מדינות ערב לא עונים לראש ממשלת ישראל לטלפון הוא לא גזירת גורל", המשיך. "נבטיח את שימור היתרון האיכותי של ישראל במזרח התיכון. בממשלה הבאה נמנע בפעולה מדינית העשרת אורניום על אדמת סעודיה, שיכולה להביא למרוץ חימוש גרעיני מסוכן באזורנו. נתניהו מאפשר זאת, אפילו ללא התחייבות לנורמליזציה".