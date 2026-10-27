גדי איזנקוט , יו"ר מפלגת ישר!, מסר את תגובתו ל תוצאות המדגמים ואמר כי "התוצאות הראשוניות מצביעות על אי-אמון מוחלט בנתניהו וממשלת שבעה באוקטובר, של הרוב הציוני ושל רוב אזרחי ישראל". לדבריו, "אם אלו התוצאות הסופיות זהו ניצחון לרוב הממלכתי-ציוני בישראל. אפעל באופן מיידי למימוש הכרעת העם, להחלפת ממשלת נתניהו ולהקמת ממשלת גיוס ציונית, בהקדם האפשרי".

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ממוצע המדגמים בערוצים 11, 12 ו-13, מעניק לגוש השינוי יתרון קל - של 53 מנדטים מול 50 מנדטים לגוש בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו. המפלגות הערביות, לפי הממוצע, עומדות על 17 מנדטים.

גלריה הודיע שיפעל להחלפת נתניהו. "אי-אמון מוחלט בממשלתו"

ישר! של איזנקוט זכתה במדגם כאן 11 ל-21 מנדטים, במדגם חדשות 12 ל-22 מנדטים ובמדגם חדשות 13 ל-23 מנדטים. ב-i24News ישר! עם 20 מנדטים, ובערוץ 14 עם 19 מנדטים. לפי ממוצע כל המדגמים המפלגה בראשות הרמטכ"ל לשעבר זכתה ל-21 מנדטים.

איזנקוט, הרמטכ"ל ה-21, הצטרף לפוליטיקה ב-2022, שלוש שנים אחרי שפשט מדים. הוא הוצב במקום השלישי ברשימת המחנה הממלכתי של בני גנץ, ואחרי 7 באוקטובר הצטרף עם מפלגתו לממשלת נתניהו, וכיהן כשר בלי תיק. ב-7 בדצמבר 2023 נפל בנו גל בקרבות בעזה.

ביוני 2025 הודיע על פרישתו מהמחנה הממלכתי, וחודשיים אחר כך הקים את מפלגת ישר! בראשותו. בחודשים האחרונים מפלגתו הפכה למובילה בסקרים, ואיזנקוט לא שלל אפשרות להקמת ממשלת מיעוט, כשרע"מ וייתכן שגם חלקים ברשימה המשותפת יתמכו בה מבחוץ. אבל יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן סגר את הדלת על התוכנית, כשהודיע שלא יסכים לה.

"עכשיו תורנו". גולן ( צילום: Erik Marmor/Getty Images )

יו"ר הדמוקרטים, האלוף (במיל) יאיר גולן, שדווקא הביע תמיכה בממשלה עם רע"מ, אמר כי "‏הציבור אמר את דברו, הוא פיטר את ממשלת נתניהו. קיבלנו הזדמנות היסטורית להקים ממשלת שינוי אמיתית בישראל ואנחנו לא מתכוונים לוותר עליה".

"אנחנו מייצגים כאן ציבור אדיר, שנלחם ברחובות במשך 4 שנים, שהתפקד למפלגה ויצא לשטח לשכנע. אנחנו הולכים לעשות הכל כדי להבטיח שממשלה כזו תקום". הוא הוסיף: "אנחנו מוכנים לעבוד עם כל השותפים שלנו, לגשר על הפערים ולקחת אחריות. ‏הציבור אמר את דברו. עכשיו תורנו לעשות את העבודה".