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ריאיון עם ח"כ יעקב אשר ( צילום: ליאור שרון, ירון ברנר, טל אזולאי )





ח"כ אשר נשאל על דבריו של הרב דב לנדו שלפיהם עדיף שהחרדים היו חיים תחת שלטון של ערבים. על כך השיב ח"כ אשר: "יש פה חוסר הבנה בסיסי בדברים מסוימים. ההסתכלות שלו היא הסתכלות הלכתית, היא לא הסתכלות אחרת. מנסים להפוך את הציבור החרדי לדמון לאיזשהו גייס חמישי. אנחנו יודעים דבר אחד, יש מחלוקת אחת בינינו לבין שאר הציבור לגבי נושא של האם צריך תורה, כמה צריך תורה, האם יבוא על חשבון גיוס או לא יבוא על חשבון גיוס, זה בסדר. הסיבות שלנו הן סיבות אמוניות שברור לנו לגמרי שזה מה שמחזיק את עם ישראל".

ח"כ אשר המשיך ואמר: "יש ציבור ענק במדינת ישראל, שנקרא הציבור הערבי שאני מאוד מכבד את זכויותיו והכל. היה לכם פה ראיון היום עם יו"ר הרשימה (המשותפת), שאלתם אותו 'למה אתה מחנך את ילדיך שלא לשרת? שלא ללכת לצבא?' בגלל לאומניות לא בגלל דת. אולי זו דת עם לאומניות אבל זה גם בלי דת. גם כאלה שהם לא דתיים או מי שאינו דתי. יש להם את הדרך שלהם, את זה אתם יודעים להכיל בתקשורת. את זה יאיר גולן יודע להכיל. אני לא שמעתי אותו פעם אחת מתעמת עם מישהו ואומר למה? למה שלא תבואו להתגייס? למה שלא תעשו שירות לאומי?".

גלריה ח"כ יעקב אשר ( צילום: יריב כץ )

לדברי יו"ר יהדות התורה: "כנראה שהם (המפלגות הערביות) יהיו פוטנציאל לקואליציה כזו או אחרת והכל. והחרדים דמון, כאילו אנחנו איזו שלוחה של הג'יהאד האיסלאמי. חבר'ה אתם תפרקו את המדינה ככה. המדינה הזו בנויה מרוב יהודי ומיעוט ערבי שצריך לכבד ואני מכבד והיחסים שלנו עם חברי הכנסת הם מצוינים. אנחנו נאבד את הרוב היהודי שלנו בדבר הזה. אתם קורעים מיליון וחצי, 2 מיליון איש וקוראים להם טפילים ומשתמטים וקוראים להם מה שאתה לא רוצה בזלזול".

אשר נשאל על הביקורת שהטיח בציבור החרדי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואמר: "אף אחד לא מחפש את המריבה, אבל ברגע שהוא חצה קו ודיבר על הציבור שלנו בצורה הזאת שהוא דיבר, וברגע שדיבר על גדולי ישראל שלנו והוא יודע מה זה המושג גדולי ישראל, הוא חצה קו אדום ובשביל זה הוא קיבל גם את התשובה שהוא קיבל".

אשר המשיך במתקפה על סמוטריץ': "הוא במצוקה, הוא בלחץ. כן אחוז חסימה, לא אחוז חסימה, זה לא עובד ככה. יש לו ביקורת בציבור שלו, לנו יש גם ביקורת בציבור שלנו עליו כשר אוצר, במה שנקרא שותפות שהייתה לנו כל השנים הללו. הרבה מאוד צפרדעים אנחנו אכלנו ובלענו שהם האג'נדות שלו של המפלגה שלו. היינו ביחד בקואליציה וכשזה הגיע לדברים שלנו פתאום כל המרץ וכל הכוח שהיה לו להיאבק על דברים שקשורים למאחזים או דברים מהסוג הזה, לא היה לו כוח מול הפקידים כשזה היה קשור לחרדים".

ח"כ אשר עם המנחה שילה פריד ( צילום: יריב כץ )

לדברי ח"כ אשר: "אנחנו מלאי הערכה לאנשים בציבור דתי-לאומי, יש שם אנשים תלמידי חכמים, יש שם אנשים שיושבים ולומדים ויש להם דרך שלהם ואנחנו מכבדים את הדרך שלהם. אל תכפו עלינו".

ח"כ אשר מתח ביקורת גם על ראש הממשלה לשעבר ויו"ר ביחד נפתלי בנט כשאמר: "הוא בכלל עבר אבולוציה שלמה. בשנים עברו הוא היה מדבר איתי באופן אישי על החשיבות של התורה והמהות של התורה ופתאום משתלח גם הוא. הוא חייב להיות יותר מלפיד, יותר מליברמן. חבר'ה, תקרעו את העם, אנחנו נהיה במקום אחר".

חבר הכנסת יעקב אשר הפך בחודש שעבר ליו"ר דגל התורה - המפלגה שמייצגת את הציבור החרדי-ליטאי - ובתוך כך גם ליו"ר יהדות התורה, שמאחדת גם את מפלגת אגודת ישראל, שמייצגת בעיקר את הפלג החסידי. אשר מונה לתפקיד בידי הרב דוב לנדו , והוא החליף בתפקיד את היו"ר המיתולוגי משה גפני , מהלך ש טלטל את המפלגה .