בנט ולפיד משיקים את רשימת "ביחד" לבחירות (צילום: סנטרל הפקות)

יו"ר "ביחד" נפתלי בנט ויו"ר יש עתיד יאיר לפיד משיקים הערב (ראשון) באקספו בתל אביב את הרשימה המשותפת שלהם לכנסת ה-26, לקראת הבחירות שייערכו ב-27 באוקטובר. האירוע מתקיים יומיים לפני המועד האחרון להגשת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית, ביום שלישי בשעה 22:00. בתוך כך, איילת שקד, שהייתה שותפה של בנט לאורך שנים רבות עד 2022, החליטה לא להתמודד בבחירות הקרובות לאחר שהבינה כי אין לה אפשרות לעבור את אחוז החסימה. ynet מעביר את האירוע בשידור ישיר.

גלריה לפיד ובנט באירוע ההשקה ( צילום: מוטי קמחי )

( צילום: מוטי קמחי )

( צילום: מוטי קמחי )

בנט הציג בנאומו את הרשימה כ"נבחרת הביצועיסטים של ישראל", וטען כי מדובר ב"רשימה הכי מוכשרת, הכי ביצועיסטית והכי מסורה שהתמודדה לכנסת בדור האחרון". לדבריו, לאורך הדרך הוצע לו לצרף "סלבריטיז" ושמות נוצצים, אך הוא דחה זאת: "אנחנו לא צריכים סלבריטיז". לדבריו, המטרה הייתה לבחור אנשים "שיסתערו על המטרה, ולא ייכנעו לשום לחץ, בדרך לתיקון המדינה".

בנט המשיך וטען כי "ישראל לא מנוהלת", והציג שורה של צעדים שהוא מבטיח לבצע אם יקים את הממשלה הבאה. "דקות אחרי השבעת הממשלה, נקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר מחדל טבח השבעה באוקטובר", אמר. הוא התחייב גם לגייס חרדים "בלי מכסות ובלי קומבינות", להכריז על קטאר כמדינת אויב, לפרק מונופולים, "להחזיר את המשילות לישראל" ולהגביל כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים. "אתם תראו פה אוטוסטרדה של עשייה שהמדינה הזאת לא ראתה מימיה", אמר.

בהמשך הרחיב בנט בנושא החרדים והציג קו תקיף יותר. "נשלב את אחינו החרדים בתעסוקה, בצבא, בישראליות. ונעשה את זה באהבה ובנחישות", אמר. "כי אם לא נפרק את המדינה החרדית - נאבד את המדינה הציונית. מי שלא מתגייס - לא יקבל שקל מהמדינה. מי שלא עובד - לא יקבל שקל מהמדינה. לא ציוני - לא על חשבוני". עוד הבטיח כי תוקם "מערכת חינוך ממלכתית אחת לכל ילדי ישראל", שאותה הגדיר "המהפכה החברתית הגדולה ביותר מאז קום המדינה".

במישור המדיני-ביטחוני התחייב בנט להכריז "מיד" על קטאר כמדינת אויב ולפעול להוצאתה גם מישראל וגם מעזה. הוא הצהיר כי ממשלתו תפעל לפירוק חמאס וחיזבאללה מנשקם ותחדש את "דוקטרינת התמנון" מול איראן. "מה שהיה לא יהיה", אמר. הוא הוסיף כי יגדיר נשק לא חוקי כאיום ביטחוני, יפעל לאיסוף "חצי מיליון כלי נשק" ויחזיר לדבריו את "החוק והסדר בנגב, בבני ברק, בגליל - בכל מקום".

בנט הציג גם התחייבויות בתחום הכלכלי והחוקתי. לדבריו, ממשלה בראשותו תפרק מונופולים ותוריד את יוקר המחיה ב-30%. הוא הבטיח גם לכונן חוקה למדינת ישראל, שמגילת העצמאות תהיה הבסיס שלה. "מגילת העצמאות שאיחדה אותנו בהקמת המדינה, תהיה הבסיס לחוקה שתאחד אותנו לדורות", אמר.

חלק נוסף בנאומו הקדיש בנט למתקפה על הממשלה. לדבריו, ישראל עברה בשנים האחרונות "פילוג נורא שהוביל אותנו לסף מלחמת אחים" ו"טראומה לאומית שתלווה אותנו כל חיינו". עם זאת, אמר כי "שעת השפל של הממשלה הרעה הזאת התגלתה כשעתו הגדולה של העם". את המסר הפוליטי המרכזי ניסח כך: "כמו שעם ישראל קם והציל את המדינה בשבעה באוקטובר - עם ישראל יקום שוב ויציל את המדינה בעשרים ושבעה באוקטובר".

( צילום: מוטי קמחי )

( צילום: מוטי קמחי )

לקראת סיום אמר בנט: "כמו שאחרי מחדל 73 הגיע מהפך היסטורי, גם אחרי מחדל 23 נביא מהפך היסטורי". הוא הגדיר את הבחירות כבחירה בין "השתמטות מול גיוס, כאוס מול תיקון, פילוג מול אחדות, ייאוש מול תקווה"

לפני בנט דיבר לפיד, שהסביר בנאומו את ההחלטה לחבור אליו ולהציבו בראש הרשימה. "אנחנו חיים בעידן של שקרים, אבל יש דבר כזה עובדות. אם המדינה הייתה במצב טוב בהרבה כשנפתלי בנט היה ראש הממשלה, אז נפתלי בנט צריך להיות ראש הממשלה", אמר. "הייתי שם. ראיתי אותו יותר מקרוב מכל בן אדם אחר. ראיתי איך הוא תפקד כראש ממשלה ברגעים הכי קשים, הכי מורכבים, ואני אומר לכם במלוא האחריות - הוא הכי מתאים".

לפיד פנה גם למצביעי שתי המפלגות וניסה להסביר את החיבור בין איש המרכז לפיד לבנט, שמגיע מהימין. "תקופות קשות מצריכות החלטות גדולות. אנחנו לא יכולים להיות עסוקים בהבדלים הקטנים", אמר. הוא הגדיר את בנט "איש ימין", אך הדגיש כי הוא "ליברל אמיתי", שתומך בין היתר בגיוס חרדים, בוועדת חקירה ממלכתית ובהגבלת קדנציות לראש הממשלה.

לפיד תקף בחריפות את הממשלה הנוכחית וטען כי "לפני ארבע שנים היה פה טוב יותר, כי הממשלה הייתה טובה יותר". את הרשימה החדשה הציג כצוות שמוכן מבחינתו כבר עתה להנהיג את המדינה: "מה שאנחנו מציגים פה היום על הבמה זו לא מפלגה ולא סיעה. מה שאנחנו מציגים פה היום על הבמה - זו ממשלה".

בנט יעמוד בראש הרשימה ולפיד יוצב במקום השני. במקום השלישי שובצה קרן טרנר, שכיהנה כמנכ"לית משרדי התחבורה והאוצר; במקום הרביעי יו"ר סיעת יש עתיד מירב בן ארי; ובמקום החמישי לירן אבישר בן חורין, לשעבר מנכ"לית משרד התקשורת.

במקום השישי יוצב אלוף במיל' נעם תיבון, ואחריו מנכ"לית עיריית רעננה לשעבר מיכל הירש נגרי. במקום השמיני ח"כ איתן גינזבורג, במקום התשיעי ח"כ מירב כהן, ואת העשירייה הראשונה יסגור יונתן שלו, בן 23 וממייסדי ארגון "כתף אל כתף". אם ייבחר לכנסת, שלו צפוי להיות חבר הכנסת הצעיר ביותר אי פעם.

הרשימה היא תוצר החיבור בין מפלגתו של בנט ליש עתיד של לפיד, שסיכמו לרוץ יחד בבחירות תחת "ביחד". לפיד קיבל כ-40% מהמקומות ברשימה המאוחדת, ובעשירייה השנייה סיכמו הצדדים על חלוקה שוויונית בין נציגיהם .