"אני לא רוצה לגייס מישהו מקפלן, שיתגייס לקרבי, ובסוף הוא לא יקום להסתער". כך אמר היום (שלישי) השר עמיחי אליהו, ממפלגת עוצמה יהודית של איתמר בן גביר.

זו לא ההתבטאות הראשונה שנתפסת כבעייתית של שר המורשת. הפעם בחר להטיל ספק במוכנותם של מפגינים נגד מדיניות הממשלה להסתער על אויב בלחימה. ברשימת עוצמה יהודית, יש לציין, הוא ממוקם במקום הרביעי אחרי בן גביר, גוטליב, ויצחק וסרלאוף.

זו לא ההתבטאות הראשונה שנתפסת כבעייתית של שר המורשת. הפעם בחר להטיל ספק במוכנותם של מפגינים נגד מדיניות הממשלה להסתער על אויב בלחימה. ברשימת עוצמה יהודית, יש לציין, הוא ממוקם במקום הרביעי אחרי בן גביר, גוטליב, ויצחק וסרלאוף.

זו לא ההתבטאות הראשונה שנתפסת כבעייתית של שר המורשת. הפעם בחר להטיל ספק במוכנותם של מפגינים נגד מדיניות הממשלה להסתער על אויב בלחימה. ברשימת עוצמה יהודית, יש לציין, הוא ממוקם במקום הרביעי אחרי בן גביר, גוטליב, ויצחק וסרלאוף.