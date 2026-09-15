"אני לא רוצה לגייס מישהו מקפלן, שיתגייס לקרבי, ובסוף הוא לא יקום להסתער". כך אמר היום (שלישי) השר עמיחי אליהו, ממפלגת עוצמה יהודית של איתמר בן גביר.
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אליהו דיבר בפאנל בחירות בבית ספר בתל אביב, והוסיף: "אני רוצה לשנות את מערכת החינוך כדי שאנשים ייתנו את רוחם ואת נפשם".
זו לא ההתבטאות הראשונה שנתפסת כבעייתית של שר המורשת. הפעם בחר להטיל ספק במוכנותם של מפגינים נגד מדיניות הממשלה להסתער על אויב בלחימה. ברשימת עוצמה יהודית, יש לציין, הוא ממוקם במקום הרביעי אחרי בן גביר, גוטליב, ויצחק וסרלאוף.
בעבר טען אליהו באולפן ynet כי ההפגנות למען שחרור החטופים "יוצרות לחמאס מוטיבציה", והוסיף כי "אין דרך בכל ההיסטוריה לנצח מלחמות בלי לקחת סיכון". לפני כן קרא אליהו "להגדיר את החטופים כשבויים", ולהותיר את הטיפול בהם לאחרי הניצחון. "בשבויים מתעסקים רק בסיום הניצחון", קבע אז. "קודם צריך להכריע את החמאס. אני חושב שהמשימה היא לא 'קודם כל החטופים' והגמגום הזה גורם לכך שהם תקועים שם".
אליהו, שלמעשה מכהן כשר במשרד שהומצא ב-2015 בגלל צרכים קואליציוניים, חולל במהלך כהונתו סערה גם בקנה מידה עולמי, כשאמר ברדיו ש"הממשלה דוהרת לזה שעזה נמחקת, תודה להשם שאנחנו מוחקים את הרוע הזה. כל עזה תהיה יהודית". מבקריו טענו כי אמירות אלה, מצידו ומצד שרים נוספים, פוגעות בהסברה הישראלית בעולם.
בנובמבר 2023, חודש אחרי טבח 7 באוקטובר, השר אליהו לא פסל הטלת פצצת אטום על עזה, בזמן שבתוך הרצועה עוד היו 241 חטופים. כשנשאל אם הציפייה שלו היא להטיל "איזו פצצת אטום מחר בבוקר" על עזה, מכיוון שלשיטתו אין שם בלתי מעורבים, ענה: "זו דרך אחת. הדרך השנייה זה לבדוק מה חשוב להם, מה ייצור להם את ההרתעה הבאה".
בפברואר 2023 הסביר אליהו הלכה למעשה כי תגובה צבאית ברצועת עזה אחרי ירי רקטה לעבר העוטף לא הייתה בראש סדר העדיפויות של הממשלה. "ברור שאנחנו צריכים להידרש גם לזה, אבל כמו שאומרים - פרה פרה", הוא אמר. "בואו נעביר את הרפורמה המשפטית".