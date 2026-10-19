לאחר ש חטף ביקורת מראשי מפלגות גוש השינוי, ו בעיקר מצד יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, טוען יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט כי קמפיין המפלגה הגדולה הוא המפתח לניצחון בבחירות וליכולת להרכיב ממשלה עם לגיטימציה ציבורית ופוליטית.

איזנקוט דחה את טענות שותפיו לגוש כי קמפיין המפלגה הגדולה מגיע על חשבונם, ואמר בשיחות סגורות: "להיפך. קמפיין המפלגה הגדולה לא מפריע לגוש, אלא תורם לגוש. מפלגה גדולה מזיזה ליכודניקים". לדבריו, מצביעים מתלבטים וכאלה שמאוכזבים מראש הממשלה בנימין נתניהו נוטים לתמוך בו ובמפלגתו מאחר שהיא מצטיירת כמפלגה הגדולה ביותר מבין כל המפלגות בבחירות הקרובות.

איזנקוט. גם נתניהו מנהל את קמפיין המפלגה הגדולה ( צילום: דנה קופל )

מקורביו של יו"ר ישר! טוענים כי האסטרטגיה של קמפיין המפלגה הגדולה מוכחת בשטח בכל הנוגע ליכולת להעביר מצביעים מגוש נתניהו לגוש השינוי. "אנחנו המפלגה היחידה שמביאה מסה של מאוכזבי קואליציה וימין", טען מקורב לאיזנקוט. "הוא מביא קולות מהימין והאנשים שמצביעים לו מודים שאפשר לסמוך עליו. הוא מזרחי, הוא גולנצ'יק, הוא אהוד. אין נגדו תחושות שליליות. קמפיין פלסטין לא עובד עליהם".

לדבריו, "מהבדיקות שלנו עולה כי הפוליטיקאי הכי אהוד בגוש נתניהו, אחרי נתניהו עצמו - הוא איזנקוט. הם לא שונאים אותו. מאוכזבי נתניהו רואים מפלגה שגדולה מהליכוד והם מבינים שזה מקום שבטוח לעבור אליו. זה בהחלט משפיע על הגוש שלנו".

במטה איזנקוט טוענים עוד כי גם האמירה הגזענית של ינון מגל בערוץ 14 , שכינה את יו"ר ישר! "קוף שמאחוריו אשכנזים אליטיסטים", פוגעת בגוש נתניהו, מאחר שהיא נתפסת בידי חלק מתומכי ראש הממשלה והקואליציה כ"אירוע מטורלל", כלשונם.

הטענות של מטה איזנקוט נסמכות גם על תגובות ראשי הליכוד. ראש הממשלה בעצמו החליט לנהל את קמפיין המפלגה הגדולה בתגובה לקמפיין של ישר!, וטען כי אם איזנקוט יקבל יותר מנדטים מהליכוד הוא יקבל את המנדט להרכבת הממשלה מנשיא המדינה יצחק הרצוג. "אם לא נהיה המפלגה הגדולה בישראל זה אסון גדול, משום שהנשיא יוכל להטיל על איזנקוט את הרכבת הממשלה", אמר נתניהו. גם יו"ר הקואליציה אופיר כץ התבטא באופן דומה.

אבל במהלך של איזנקוט יש גם מטרה נוספת: להפיל את מפלגות הימין הקטנות כדי להקטין את גוש נתניהו. קמפיין המפלגה הגדולה של איזנקוט גרר למעשה את נתניהו לנהל את קמפיין המפלגה הגדולה של הליכוד - מה שעשוי למשל לפגוע במפלגת עמך ישראל של עופר וינטר ויביא לבזבוז קולות בימין. איזנקוט עצמו אינו חושש ממקרה דומה בגוש השינוי. "הגוש בהובלת איזנקוט מאורגן ואין חשש לנפילה של אחת המפלגות מתחת לאחוז החסימה", מסר מקורבו.