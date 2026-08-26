הדרמה בליכוד סביב דחיקתה של השרה גילה גמליאל מהמקום ה-25 למקום ה-35, לטובת אתי עטיה, המקורבת לשר חיים כץ, מתסיסה את הליכוד. הבוקר (רביעי) פנו ראשי סניפים במפלגה לראש הסגל של נתניהו, עדו נורדן, והביעו זעם על המהלך שנעשה אתמול - ספירה חוזרת - שבוע לאחר פרסום התוצאות הסופיות.

( צילום: אבי מועלם )

בליכוד ספרו מחדש אתמול את התוצאות בקלפיות בבאר יעקב, ומהספירה המחודשת עלה כי עטיה עברה את גמליאל - ואמורה להשתבץ במקום ה-25 במקום גמליאל. הקלפיות כבר נספרו שלוש פעמים, אך ההודעה הרשמית תתפרסם ביום חמישי לאחר הערעורים.

בסביבתה של גמליאל טענו כי הספירה מחדש של הקלפיות זויפה, ועתרו להוצאת צו מניעה נגדה. הסאגה החלה לאחר טענות על אי סדרים בפריימריז של הליכוד, שהובילה לכינוס ועדת הבחירות של המפלגה לדיון בנושא. בין היתר נבדקו טעויות הקלדה שעשויות לשנות מיקומים בתוך הרשימה במקומות הריאליים, בעיקר בקלפיות בבאר יעקב.

אחת הפניות לראש הסגל של נתניהו, שאותן התבקש להעביר לראש הממשלה, הייתה מגל יוסף, חבר מרכז ליכוד בסניף רעננה. "פונה אליך שתפעל לאלתר להעמיד את השר חיים כץ במקומו", כתב. "כל הטענות שלו על ליקויים בקלפיות אלו הכפשות קשות שיפגעו באופן קשה בליכוד ובמערכת הבחירות הקרובה. כל מטרתו היא כנראה לקדם אינטרסים אישיים שלו שלא כדין. כל ניסיון שלו לפגוע בשרה גמליאל תגרום לכך שאנחנו כקבוצה גדולה נשקול את דרכנו בליכוד, וחבל".

יוסף לא היה היחיד. צפריר פדלון, חבר מועצת קדימה צורן, פנה גם הוא באופן דומה וכתב: "נחשפתי הבוקר לכתבה על כך שהשרה גילה גמליאל נדחקה למקום לא ריאלי בגלל ספירה חוזרת של הקולות בבאר יעקב. אנו חברי מרכז קדימה-צורן וחברי הליכוד ביישוב רואים זאת בחומרה רבה. הספירה מוטלת בספק גדול, במיוחד כשמדובר במיקומה; בכך שלא נכח נציג מטעם גמליאל; וההתערבות והלחצים של חיים כ"ץ למען עטיה המועדפת עליו".

פדלון הוסיף: "גניבת המיקום לשרה גילה גמליאל מבחינתו היא יריקה בפרצופנו ורמיסת מנהל תקין. הסניף לא יעבוד ביום הבחירות, ואף נשקול בחירה במפלגה אחרת. לא רק נדבר ונכתוב: מבטיחים לפעול היה וההחלטה לא תבוטל".