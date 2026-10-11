עימות בגוש השינוי לאחר שיו"ר ביחד נפתלי בנט לא שלל אפשרות שראש הממשלה בנימין נתניהו יכהן כשר. בכנס הבחירות של עיתון "הדור", אמר בנט כי "כל עוד אנחנו נקבל את עקרונות היסוד, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו". יתר ראשי הגוש מיהרו לצאת נגד האמירה הזו - אף שלמעשה לפחות נכון לעכשיו היא אינה מעשית: נתניהו אינו יכול לכהן כשר עקב כתב האישום נגדו.

( צילום: קמפיין מפלגת ביחד, שלו שלום, shutterstock )

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"ב-2003 נתניהו, ואני אומר זאת לזכותו, היה שר אוצר מהטובים שהיו למדינת ישראל", אמר בנט. "אני לא יודע אם ליהודי שנושק ל-80 יש עדיין את האנרגיות לעניין הזה, אבל אם הוא מקבל את כל העקרונות שלנו המרכזיים, שזה ועדת חקירה ממלכתית מיידית, וזה גיוס לכל, לחוקה לישראל, שירים טלפון".

יו"ר ישר! גדי איזנקוט יצא באותו כנס נגד דברי בנט: "אני לא מקבל את זה. כל מי שהיה בתפקיד ב-7 באוקטובר לא ראוי לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה, כולל כשר אוצר".

אביגדור ליברמן, יו"ר ישראל ביתנו, דרש מבנט שיחזור בו: "אני קורא לחבריי בגוש הציוני להבהיר באופן ברור - יתהפך העולם ולא נשב עם נתניהו. בממשלה הבאה נתניהו לא יוכל לכהן גם כשר לשיתוף פעולה אזורי".

יו"ר הדמוקרטים, האלוף (במיל'), יאיר גולן, תקף אף הוא: "‏נתניהו לא יישב בשום ממשלה כל עוד זה תלוי בדמוקרטים. לא כשר אוצר, לא כשר המים ולא כשר בלי תיק. ‏האיש שאחראי למחדל 7 באוקטובר, הוביל ממשלה שקידמה השתמטות המונית בזמן מלחמה ואת ההפיכה המשטרית, לא יקבל מאיתנו שום הכשר לחזור לשלטון. ‏עם נתניהו ושותפיו לא נשב. נקודה".

הסכם אי תקיפה?

מנהיגי "גוש השינוי" נפגשו ב-27 בספטמבר, בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד בתל אביב. בכינוס נכחו גדי איזנקוט (ישר!), נפתלי בנט (ביחד), יאיר גולן (הדמוקרטים) ואביגדור ליברמן (ישראל ביתנו). החמישה דנו ב"תיאום מהלכי הגוש" ובסוף הפגישה פרסמו מסמך עקרונות על הסכמותיהם , ביניהם הוחלט כי "מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו או מי מטעמנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה".