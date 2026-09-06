לפני שבועיים

אמר בן צור בריאיון לפודקאסט "120 ואחת"

של מורן אזולאי ב-ynet: "אם נצטרך להיכנס לקואליציה - יעבור חוק גיוס לפני שתוקם הממשלה. חד-משמעית, זה מוסכם על כולם וכך יהיה". בתגובה

אמר דובר הליכוד