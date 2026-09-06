בבית ש"ס בהר חוצבים בירושלים מכנס יו"ר המפלגה אריה דרעי את רבני מועצת חכמי התורה כדי לדון בהרכב הרשימה לכנסת.
בשבוע שעבר אמר דרעי בריאיון לרדיו "קול ברמה": "אצלנו בש"ס הקריטריון לכהן כחבר כנסת זה מאמץ ועבודה קשה למען הציבור. בעזרת השם, לקראת הגשת הרשימות, מועצת חכמי התורה תתכנס ותדון בשינויים ברשימה. האם יהיו הפתעות? אני חושב שכן".
מי שחוששים להיות מופתעים הם חלק מהח"כים. השר יואב בן צור וסגן השר לשעבר משה אבוטבול קיימו שיחות עם חלק מהרבנים במטרה לברר את מצבם - והם חוששים שיודחו. הרבנים צפויים לאשר רשימה דומה בסך הכול לזו המכהנת. בישיבה יציג דרעי את המתווים השונים לרשימה עם השינויים ששקל, והרבנים צפויים לאשר בסופה את רשימת המפלגה.
בדגל התורה, אחרי סערת הדחת הח"כים הוותיקים משה גפני ואורי מקלב, מסתמנת רשימה שחלק ממועמדיה נחשפו ב-ynet. אחרי יעקב אשר ויצחק פינדרוס הוותיקים, אלה השמות החדשים שצפויים להיות בקדמת הבמה של המפלגה: ראש מנהל החינוך בעיריית בני ברק, הרב משה רוזנטל; יו"ר איגוד בני הישיבות יהודה ויספיש; וממלא מקום ראש העיר ביתר עילית דודי זלץ.
לפני שבועיים אמר בן צור בריאיון לפודקאסט "120 ואחת" של מורן אזולאי ב-ynet: "אם נצטרך להיכנס לקואליציה - יעבור חוק גיוס לפני שתוקם הממשלה. חד-משמעית, זה מוסכם על כולם וכך יהיה". בתגובה אמר דובר הליכוד גיא לוי ל"קול ברמה": "אנחנו מקווים מאוד לחוקק את חוק הגיוס עוד לפני הקמת הממשלה, במסגרת ההסכמים הקואליציוניים. זה בהחלט הכיוון".
לדברי בן צור, ש"ס טעתה בשנת 2022 כשלא חתמה על הסכם קואליציוני שאומר שלפני הכול הממשלה תעביר חוק פטור מגיוס. "אם היינו עושים את זה לפני הרפורמה הכול היה מסודר ולא הייתה שום בעיה לאף אחד".