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צפו בריאיון המלא עם הנדל ( צילום: ליאור שרון, ירון ברנר, טל אזולאי )





גלריה "נמאס לאנשים מיוקר המחיה וממאות ימי מילואים". הנדל בוועידת "האנשים של המדינה", הבוקר ( צילום: אביגיל עוזי )

לדברי הנדל, "מילואימניק זה זהות חד משמעית, ואני הזהות שלי מילואימניק על מלא, אין בכלל שאלה. אנשים מסתכלים ורואים את מפלגת המילואימניקים כבית שלהם". לטענתו, "אנחנו רואים 250 אלף איש פחות או יותר בסקרים, בין חמישה לשישה מנדטים. המגמה מאוד חיובית". בהמשך אף הבטיח שמפלגתו "תעבור עם שבעה-שמונה מנדטים".

הנדל אמר: "הפתק שלנו 'די' זו בעצם אמירה שנמאס לאנשים. נמאס לאנשים מיוקר המחיה, נמאס להם מלעשות מאות ימי מילואים שאחרים לא עושים. אני רואה דהירה של שני הגושים האלה לבחירות נוספות, שני גושים תקועים כמו ב-5 מערכות בחירות קודמות. מפלגת המילואימניקים והכלכלית זה הסיכוי היחיד לפתור את זה ולהקים ממשלה ציונית". על הטענות שהצבעה למפלגתו היא "בזבוז קול" אמר: "לשרוף את הקול זה להצביע למפלגה הגדולה שמובילה אותך לתקיעות ואז לבחירות נוספות".

הנדל נשאל אם במקרה שבו מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט תקבל את המנדט להרכיב את הממשלה, מפלגתו שלו תשלים לאיזנקוט ממשלה - ללא מפלגות ערביות. "הכלל שקבעתי - מי שמביא הכי הרבה מנדטים ציוניים, נמליץ עליו. לא נשב ב-61 של נתניהו וחרדים ולא ב-61 עם הערביות". הנדל הוסיף: "כל מי שמביא מנדטים ציוניים - אנחנו שם".

הנדל נשאל על הסוגייה החרדית, והבהיר כי מבחינתו המפלגות החרדיות אינן ציוניות ואינן "משתתפות במשחק הציוני: "הם מתנגדים להגנה על המולדת ובזמן מלחמה ופועלים כדי שלא יתגייסו". על נתניהו אמר: "אני חושב שהוא צריך ללכת הביתה. יש לו אחריות כראש ממשלה ב-7 באוקטובר". עם זאת, הסתייג: "מבחינתי, אם מחר בבוקר נתניהו או איזנקוט, בנט ונתניהו מקימים ממשלה משותפת עם מספיק מנדטים ציוניים, אהיה חלק ממנה".

"לא אשב עם מפלגות חרדיות ועם מפלגות ערביות". הנדל בוועידת "האנשים של המדינה", הבוקר ( צילום: אביגיל עוזי )

לדברי הנדל, "אני לא חלק מגוש השינוי. גוש השינוי כל תפקידו הוא 'רק לא ביבי', זו המשימה המרכזית שלו. אם מחר בבוקר לגוש הזה תהיה אפשרות להקים ממשלה עם המפלגות החרדיות, ויש שיחות כדי להשלים ל-61, הוא יעשה את זה. אני לא. אני לא אשב עם מפלגות חרדיות וגם לא אשב עם מפלגות ערביות. בעיניי זו תקלה. מדינת ישראל תתפרק אם נמשיך ונשאף לאוטונומיות ערביות חסרות משילות וחוק וסדר ולשטייטעלים חרדים שאומרים 'בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים'".

הנדל נשאל אם הוא לא חושש ששותפו זליכה יערוק לגוש נתניהו, מבלי לעמוד בעקרונותיו, במקרה שהרשימה תיבחר לכנסת. "אני לא חושש. הסתכלנו אחד לשני בעיניים והסכמנו. אני מתעסק בנושא של גיוס לכולם, הוא מתעסק בנושא של הורדת יוקר המחיה".

הנדל נשאל אם מופעלים עליו לחצים לפרוש מצד אחד הגושים. "על מה לפרוש? יש 250 אלף ישראלים לפי הסקרים ששמים את הקול שלנו", התעקש. "מו זה הפטרונות הזאת, להגיד ל-250 אלף ישראלים, 'תקשיבו, אתם לא חושבים כמו שאתם חושבים, אתם חושבים כמו מישהו אחר, אתם תהיו בגוש 'רק לא ביבי' כי החלטנו'. הם לא". לדבריו, "לא נהיה המפלגה הכי גדולה, אבל נהיה המפלגה הכי חשובה".

הנדל בוועידת "האנשים של המדינה", הבוקר ( צילום: יריב כץ )

כאמור, סימן שאלה גדול מרחף מעל מפלגתם של הנדל וזליכה, ולפי הסקרים האחרונים לא ברור אם יצליחו לסחוף מספיק מצביעים ולעבור את אחוז החסימה. בשבוע שעבר קרא הנדל ליו"ר עמך ישראל עופר וינטר, שנמצא גם הוא בסיכון גבוה להישאר מחוץ לכנסת, לחזור בו מהמחויבות שהצהיר להקים ממשלה עם בנימין נתניהו והמפלגות החרדיות, ו להוביל עמו מהלך פוליטי משותף .