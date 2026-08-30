בכנסת הראשונה והשנייה היו רק 12 נשים שנבחרו כחברות כנסת - והיוו 10% מכלל הח"כים. מספר הנשים הגבוה ביותר היה בכנסת ה-24, אז כיהנו 45 נשים - שהיוו 30% מכלל הח"כים.
בכנסת הנוכחית, ה-25, נשים מאיישות רק כ-25% מהכיסאות בבית הנבחרים. לפי המצב כרגע, בכנסת הבאה לא תהיה אף אישה בתפקיד ראש מפלגה ויכהנו הכי מעט ח"כיות בגוש של הקואליציה הנוכחית.
הדמוקרטים
הדמוקרטים, בראשות יאיר גולן, תהיה המפלגה שתכניס הכי הרבה נשים לכנסת ה-26. בתקנון המפלגה הוחלט כי ברשימה יהיה ייצוג שווה בין נשים לגברים, ולעשירייה הראשונה נבחרו הח"כיות נעמה לזימי ואפרת רייטן, הח"כיות לשעבר מיכל רוזין ועו"ד גבי לסקי, וכן סומיה בשיר המייצגת את החברה הערבית. בהמשך הרשימה נמצאות מורן זר קצנשטיין, ממובילות "מחאת השפחות", והח"כית לשעבר אמילי מואטי.
ישר!
יו"ר ישר! גדי איזנקוט הודיע כי הוא מתכוון לשלב נשים רבות ברשימה, אולם לא ברור מה יהיה היחס בין נשים לגברים במפלגה. בין השאר ישובצו ברשימה השרה לשעבר אורית פרקש הכהן, ראש העיר ירוחם לשעבר טל אוחנה, מנכ"לית משרד העבודה לשעבר תאיר איפרגן, ראש המועצה האזורית דרום השרון אושרת גני גונן ומנכ”לית תנועת "אחריי!" ענבר הרוש גיטי.
ענבר יחזקאלי היא ראש מטה הנשים במפלגה, ומועמדות נוספות הן מייסדת מרכז MTech יפה טבג'ה, דבורה שריפיאן בכר, לשעבר אשת שב"כ ומוסד, וכן מייסדת ומנכ"לית "לובי המיליון" אלקס ריף, המייצגת את מגזר העולים.
הליכוד
בפריימריז של הליכוד נבחרו רק שלוש נשים ב-30 המקומות הראשונים, כשהבכירה שבהן היא השרה מירי רגב. אחריה באמצע העשירייה השנייה נמצאת טלי גוטליב, ובמקום ה-25 שהוקצה מראש לטובת אישה ממוקמת ח"כ אתי עטיה, אחרי ספירת קולות חוזרת שבמסגרתה נדחקה השרה גילה גמליאל למקום ה-35 והלא-ריאלי.
כך נותרה המפלגה כמעט ללא נשים ברשימה, וכעת מופעל לחץ על ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו לקדם נשים ולשריין אותן באופן שיתקן את העוול.
ביחד
מדובר באחת המפלגות שבהן משובצות הכי הרבה נשים בתפקידים בכירים, ובהן קרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרד האוצר ומשרד התחבורה, ולירן אבישר, ששימשה בעבר מנכ"לית משרד התקשורת. השיבוצים טרם סוכמו, אבל נכון לעכשיו רשימת ביחד מונה 18 נשים ו-21 גברים (כולל היו"ר נפתלי בנט, שחבר עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד). מבין הנשים, 10 מכהנות בכנסת הנוכחית מטעם יש עתיד, ושמונה נשים מצטרפות לפוליטיקה בעקבות הצעות של בנט.
ישראל ביתנו
יו"ר המפלגה אביגדור ליברמן מגייס נשים חדשות, אבל דווקא ח"כ שרון ניר הודיעה כי החליטה שלא להתמודד בבחירות הקרובות, ככל הנראה על רקע החלטתו של ליברמן שלא לשלב אותה במקום ריאלי ברשימה. כרגע במפלגה נמצאת גם ח"כ יוליה מלינובסקי, ובין המצטרפות החדשות מאיה פלומבוים, לילי בן עמי, מור דקל, בילי רובין, אלוף-משנה במיל' טליה לנקרי, עו"ד דלית כסלו ספקטור, עו"ד מיכאלה לוין-שמיר, שלי שמיר קינן וד"ר יעל בנבנישתי.
הציונות הדתית
בקדנציה האחרונה אורית סטרוק מהציונות הדתית כיהנה כשרת ההתיישבות וחברת קבינט, וח"כ מיכל וולדיגר כיהנה כיו"ר ועדת העבודה והרווחה, וקודם לכן כסגנית שר האוצר. לקראת הבחירות הקרובות סטרוק נבחרה במקום הראשון בפריימריז, והיא גם היחידה שנמצאת במקום ריאלי. אבל היא עלולה לזוז מקום אחד לטובת יו"ר זהות משה פייגלין, שהשר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מקיים עימו בימים אלה משא ומתן מתקדם.
עוצמה יהודית
במפלגתו של בן גביר בקדנציה האחרונה כיהנה רק אישה אחת - ח"כ לימור סון הר מלך. בעוצמה יהודית אומרים כי יהיו עוד נשים ברשימה, אך סירבו להשיב באילו מקומות. בבורסת השמות מוזכרת כמועמדת לשיבוץ השרה מאי גולן, שכשלה בפריימריז בליכוד ונחשבת מקורבת לבן גביר. עם זאת, לפי בדיקת ynet ו"ידיעות אחרונות" אין כרגע שיח רשמי בנושא בין הצדדים.
עמך ישראל
במפלגה החדשה של תת-אלוף במיל' עופר וינטר הכריזו באירוע השקה שנערך בשבוע שעבר על 11 מועמדים לכנסת, ומתוכם ארבע נשים. מגישת החדשות לשעבר נטעלי שם טוב צפויה לקבל שיבוץ באחד מארבעת המקומות הראשונים של המפלגה, שהם לפי חלק מהסקרים הנוכחיים גם המקומות הריאליים.
במפלגה הכריזו גם על השיבוץ של פלר חסן נחום - פעילת הסברה ולשעבר משנה לראש העיר ירושלים; פעילת הציבור ללי דרעי ששכלה את בנה סעדיה במלחמה ברצועת עזה; וכן סיגל קראוניק, אלמנתו של רבש"ץ בארי אריק קראוניק, שנפל בקרבות 7 באוקטובר. מקורות במפלגה מעריכים כי תהיה אישה נוספת מלבד שם טוב בששת המקומות הראשונים.
הבית הציוני - המילואמניקים
במפלגה שראשיה הם חילי טרופר ויועז הנדל צירפו לרביעייה הראשונה (והריאלית) לצד אלירז פרץ את שירה שפירא, אמו של גיבור ישראל ענר שפירא ז"ל, ומי שכיהנה כסמנכ"לית במשרד המורשת. מהמפלגה נמסר כי "הרשימה טרם גובשה. נכון לעכשיו שירה שפירא ותהילה פרץ הן הנשים ברשימה, ובהמשך יהיה בה ייצוג נשי מכובד וראוי. אנחנו מאמינים בשילוב נשים בעמדות הנהגה ובמוקדי קבלת החלטות".
האחדות
לפי הסקרים האחרונים, מפלגתם של השר לשעבר גלעד ארדן וח"כ לשעבר יולי אדלשטיין אינה עוברת את אחוז החסימה. על הנייר רשומים שלושה מגויסים, ובהם עליזה בלוך, לשעבר ראש העיר בית שמש. גורמים במפלגה אומרים כי מאחר שבימים אלה מתנהלים דיונים על איחודים, עדיין אי-אפשר להעריך את מספר הנשים הסופי שיהיה ברשימה.
כחול לבן
למעט הח"כית המכהנת פנינה תמנו שאטה, ברשימה יש כרגע גברים בלבד. מאחר שהמפלגה אינה עוברת את אחוז החסימה, השאלה הגדולה אם היו"ר בני גנץ ישכיל להציב אישה באחד המקומות, כמו למשל השרה לשעבר איילת שקד, שעשויה לקבל מקום ריאלי בצמרת כחול לבן.
המפלגות החרדיות
נשים צפויות להיעדר גם בבחירות הקרובות מהרשימות החרדיות לכנסת. בהתאם לעמדת הרבנים והמנהיגות הרוחנית של הציבור החרדי נשים אינן אמורות לכהן כנבחרות ציבור. למרות שבמשך עשרות השנים האחרונות יש חרדיות שהגיעו לתפקידים בכירים בתחומי החינוך, הרווחה, העסקים והחברה האזרחית, הן אינן מקבלות ביטוי ברשימות לכנסת.
גם במפלגת "הציבור החרדי" שקמה החודש, ואותה מוביל פעיל הציבור מוטי לייטנר, הוחלט שלא לשבץ נשים. שלא במפתיע, בש"ס וביהדות התורה בחרו שלא להגיב בנושא.
המפלגות הערביות
היחס לנשים בחברה הערבית, ובמיוחד בתחום הפוליטי, עלה לדיון אתמול לאחר ההחלטה כי ג'עפר פרח, מספר 2 בחד"ש ששובץ במקום הרביעי ברשימה המשותפת, לא יודח בינתיים, למרות הטענות כי הטריד מינית לפני כ-20 שנה - בתקופה שבה כיהן כמנכ"ל מרכז מוסאווא. הצוות המיוחד שהוקם לא הוסמך לקבוע אם הטענות נכונות או לא, אך המליץ לפרח לשקול להסיר את מועמדותו. פרח דחה את ההמלצה, הכחיש את הטענות, ובמקביל חד"ש ומק"י פרסמו אתמול הודעה שבה הדגישו כי זכויות נשים הן חלק מרכזי מהשקפת עולמן.
אלא שהצהרות לחוד ומציאות לחוד: ד"ר נהאיה ושאחי, שהגיעה למקום החמישי בפריימריז של חד"ש, נמצאת במקום העשירי ברשימה המשותפת. "הביקורת על ייצוג הנשים היא לגיטימית", טענה. "היינו רוצים לראות ייצוג משמעותי יותר של נשים במקומות ריאליים".
ד"ר מהא כרכבי, שהגיעה למקום השלישי בבל"ד, מוצבת במקום השמיני ברשימה המשותפת. "הפריימריז בבל"ד התנהלו בצורה טובה מבחינה מגדרית, ולראיה נבחרתי למקום השלישי, ואורלי נוי נבחרה לחמישי", הסבירה. "אני מאמינה שיש תמיד מקום להשתפר ואני שואפת לראות נשים כיו"ר של מפלגות ערביות".
הפער בולט במיוחד לנוכח היעדרה של ח"כ עאידה תומא-סולימאן, שבמשך שנים הייתה אחת הדמויות הנשיות הבולטות והמשפיעות בחד"ש.