היחס לנשים בחברה הערבית, ובמיוחד בתחום הפוליטי, עלה לדיון אתמול לאחר ההחלטה כי ג'עפר פרח, מספר 2 בחד"ש ששובץ במקום הרביעי ברשימה המשותפת,

לא יודח בינתיים