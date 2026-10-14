בין הקמפיינים שמעלים הילוך, התשדירים, שלטי החוצות הממלאים את הרחובות והמועמדים שמנסים לשכנע את הציבור לתמוך בהם, הבחירות לכנסת ה-26 מתקרבות וההכנות לקראתן מגיעות ליישורת האחרונה. לצד יום השבתון שרבים מהישראלים מחכים לו, יום הבחירות שיתקיים ב-27 באוקטובר מעורר שאלות רבות על ההליך בפועל. ynet ו"ידיעות אחרונות" עושה סדר בכל השאלות הנפוצות.

מי זכאי להצביע? כל אזרח ישראלי שמלאו לו 18 עד יום הבחירות, הרשום במרשם האוכלוסין כתושב ומופיע בפנקס הבוחרים. 7,331,981 ישראלים יוכלו להשתתף ולממש את זכותם להצביע בבחירות הקרובות לאחת מ-38 הרשימות. מאז הבחירות הקודמות ב-2022 נוספו לפנקס הבוחרים 543,177 בעלי זכות בחירה, רבים מהם צעירים שיצביעו לראשונה.

מתי הקלפיות יהיו פתוחות? 12,018 קלפיות ייפרסו ברחבי הארץ. רובן ייפתחו ב-27 באוקטובר בשעה 07:00 וייסגרו בשעה 22:00. ביישובים קטנים (עד 350 תושבים), בבתי חולים, בבתי סוהר ובבתי אבות הקלפיות יהיו פתוחות בין 08:00 בבוקר ל-20:00 בערב.

לא קיבלתי הודעה לבוחר. איפה להצביע? אפשר לבדוק באתר משרד הפנים לפי מספר תעודת הזהות, או במוקד הטלפוני של המשרד 101975-800-1 או ב-2458358-073. רשימת הקלפיות ושעות הפעילות מתפרסמות גם באתר ועדת הבחירות המרכזית.

צריך להביא את ההודעה לבוחר לקלפי? לא. ההודעה מקצרת את התהליך, אבל אין חובה להציג אותה.

איך מזדהים בקלפי? באמצעות תעודת זהות, רישיון נהיגה בתוקף, דרכון ישראלי בתוקף או בתעודה צבאית אישית בתוקף. שוטרים יכולים להזדהות גם בתעודת שוטר.

אילו שירותים יפעלו ביום הבחירות? יום הבחירות הוא יום שבתון, אבל ועדת הבחירות המרכזית קבעה שורה של עסקים ושירותים שימשיכו לפעול כרגיל. התחבורה הציבורית, החניונים ותחנות הדלק יפעלו, וכך גם מסעדות, בתי קפה, קיוסקים, בתי מלון, תיאטראות ובתי קולנוע. מפעלים שהייצור בהם רציף, מפעלי המים והחשמל, שירותי וכלי התקשורת ימשיכו לעבוד. בתי החולים ושירותי הבריאות יפעלו במתכונת של שבת וחג, וכך גם שירותים אחרים שפועלים בשבתות. כוחות הביטחון, שירותי ההצלה ושירותי הקבורה יפעלו כרגיל, ובתי המשפט ידונו בין 08:00 ל-12:00 בעניינים דחופים הנוגעים לדיני הבחירות והתעמולה ובמעצרים דחופים. בנוסף, חנויות המזון יוכלו לפתוח בין 06:00 ל-14:00, לכל היותר שמונה שעות, והובלת לחם, פירות, ירקות ומוצרי חלב תותר עד 11:00.

גלריה הדפסת פתקי הבחירות לקראת 27 באוקטובר ( צילום: REUTERS/Amir Cohen )

איזו תחבורה ציבורית תפעל בחינם? הנסיעה בקווי האוטובוס הבין-עירוניים לטווח של יותר מ-15 ק"מ והנסיעה ברכבת ישראל תהיה חינם לכל הציבור. ההסדר ייכנס לתוקף ביום שני, 26 באוקטובר, בשעה 20:00, ויימשך עד תום פעילות התחבורה הציבורית ביום הבחירות. את רשימת הקווים אפשר לקבל במוקד המידע של משרד התחבורה - 8787*. נסיעה בקווים עירוניים תהיה בתשלום.

פוניתי מהבית בגלל המצב הביטחוני. איפה אוכל להצביע? מי שפונו מבתיהם ועדיין לא חזרו אליהם יוכלו להצביע בקלפי במקום מגוריהם המקורי, בקלפי ייעודית למפונים, או – אם הם זכאים לכך – בקלפי המיועדת לבוחרים המוגבלים בניידות. לפי ועדת הבחירות, קלפיות ייעודיות יוצבו לקהילות שפונו מבארי, כפר עזה, ניר עוז וחולית.

מי רשאי להצביע בקלפי נגישה מיוחדת? מתוך הקלפיות ברחבי הארץ, 6,208 יהיו נגישות, ו-3,620 מהן יוגדרו כקלפיות נגישות מיוחדות – בהן בוחר המוגבל בניידות יוכל להצביע, במעטפה חיצונית, גם אם הוא אינו משויך לה. מי שמוגבלותו אינה ניכרת לעין יתבקש לחתום על הצהרה בפני מזכיר הקלפי, כאשר חתימה על הצהרה כוזבת היא עבירה פלילית.

איך מוצאים קלפי נגישה מיוחדת קרובה? ניתן להזין כתובת או יישוב במפת הקלפיות ב אתר ועדת הבחירות המרכזית . סימון סגול במפה מעיד על ריכוז קלפיות שיש בו לפחות קלפי נגישה מיוחדת אחת, ולחיצה על הסימון תציג את רשימת הקלפיות – בה יהיה רשום איזו קלפי מוגדרת כנגישה מיוחדת.

מה לגבי מאושפזים בבתי חולים? מאושפזים יוכלו להצביע ב-250 קלפיות שיוצבו בבתי חולים שיש בהם לפחות 50 מיטות אשפוז. לפני פתיחת הקלפי כל מאושפז יקבל מהאחראי בבית החולים אישור הצבעה בכתב, ומי שיאושפז ביום הבחירות (עד שעה לפני סגירת הקלפי) יקבל אישור עם קבלתו. בקלפי יידרשו המצביעים להציג את האישור ותעודה מזהה. מי שיתקבל ביום הבחירות לאשפוז יום לא יוכל להצביע בבית החולים, והקלפי אינה מגיעה למיטת החולה, כך שמאושפזים שאינם ניידים לא יוכלו להצביע. בקלפיות בבתי החולים יוכלו להצביע גם אנשי צוות רפואי שמנהל בית החולים אישר שלא יוכלו להצביע בדרך אחרת.

ההכנות במרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות ( צילום: יובל חן )

ומה עם מי שגר במוסד או בבית אבות? מי שמוגבל בניידות ומתגורר במוסד מוכר בפיקוח משרד הרווחה, שגרים בו לפחות 50 אנשים המוגבלים בניידות, יוכל להצביע בקלפי במוסד, בהצגת טופס אישור מהאחראי ותעודה מזהה. דיירים במוסד שאין בו קלפי ומוגבלים בניידות יוכלו להצביע בכל קלפי נגישה מיוחדת.

איפה מצביעים חיילים ושוטרים? חיילים יכולים להצביע בקלפי צבאית בבסיס שבו הם נמצאים, או בקלפי הרגילה שבה הם רשומים. הצבעה בשתיהן היא עבירה פלילית. שוטרים יכולים להצביע ללא מדים בכל קלפי בארץ, בהצגת תעודת שוטר.

איפה מצביעים אסירים? אסירים ועצירים שהם אזרחים ישראלים מעל גיל 18 זכאים להצביע ככל אזרח. בבתי הסוהר ובבתי המעצר יוצבו 55 קלפיות, לפחות אחת בכל מתקן, ופרטיות המצביע תישמר בהן. ההצבעה תיעשה במעטפה כפולה, ובקלפיות האלה יצביעו אסירים, עצירים, סגל שב"ס, שוטרים וחברי ועדת הקלפי.

אם אהיה בחו"ל ביום הבחירות. אוכל להצביע? לא. ההצבעה בנציגויות ישראל בעולם מותרת רק לעובדי מדינה, לעובדי המוסדות הלאומיים שנמצאים שם מתוקף תפקידם ולבני משפחותיהם. ההצבעה בנציגויות – שהחלה ב-14 באוקטובר בחלק מהמדינות ומסתיימת ב-16 באוקטובר – מתקיימת ב-102 קלפיות ב-100 נציגויות בחו"ל. הקלפיות יועברו לישראל וייספרו אחרי יום הבחירות.

38 רשימות, 12,018 קלפיות. פתקי ההצבעה ( צילום: יובל חן )

מתי ההצבעה תיפסל? אם במעטפה יש יותר מפתק אחד, או כשהפתק מקומט, קרוע או מסומן. צריך גם להשתמש רק בפתק שסופק בקלפי על ידי ועדת הבחירות המרכזית.

מי ישגיח על טוהר הבחירות? בקלפיות יוצבו מפקחי טוהר הבחירות מטעם ועדת הבחירות, שיפקחו על ההצבעה ועל ספירת הקולות וידווחו בזמן אמת על אירועים חריגים למרכז השליטה של הוועדה בכנסת. לצד זאת, לכל מפלגה שהייתה מיוצגת בכנסת היוצאת יש נציגים מטעמם בחברי ועדת קלפי. כל המפלגות שמתמודדות לכנסת רשאיות גם לשלוח משקיפים מטעמן.

מהן מעטפות כפולות? שיטת הצבעה עבור מי שאינו מצביע בקלפי שאליה הם משויכים, כמו חיילים, שוטרים, מאושפזים, אסירים ובוחרים בקלפיות נגישות מיוחדות. בתום יום הבחירות, המעטפות ירוכזו בכנסת ויוצלבו מול הקלפיות הרגילות, כדי לוודא שאיש לא הצביע פעמיים.

מתי נדע את התוצאות? ספירת הקולות תחל מיד עם נעילת הקלפיות בשעה 22:00. כל ועדת קלפי תספור את הקולות ותעביר אותם, יחד עם תיבות הקלפי, לוועדת הבחירות האזורית. שם יאושר סופית פרוטוקול ההצבעה. התוצאות יוזרמו למחשבי ועדת הבחירות המרכזית בכנסת, תוצאות ביניים יתפרסמו במהלך הלילה, והתוצאות הסופיות צפויות רק אחרי ספירת המעטפות החיצוניות. לפי סעיף 11 לחוק יסוד: הכנסת, יש לוועדת הבחירות המרכזית שמונה ימים מיום הבחירות לפרסם את התוצאות הרשמיות ברשומות. בבחירות הקרובות, שמתקיימות ב-27 באוקטובר, המועד האחרון לפרסום התוצאות הסופיות הוא 4 בנובמבר 2026.