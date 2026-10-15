שלושה שבועות אחרי הפגישה המשותפת של ראשי מפלגות גוש השינוי בביתו של יאיר לפיד, חלק מהסיכומים מתחילים לצאת לפועל: ל-ynet ו"ידיעות אחרונות" נודע כי השבוע נפגשו צוותי העבודה מטעם כל מפלגות גוש השינוי, וקיימו שיח על היום שאחרי הבחירות במצב שבו יושג רוב בכנסת לצד שלהם.

אחרי שבממשלת בנט-לפיד חוקים שהיו בליבת הקמפיין והובטח לקדם אותם כמו חוק הנאשם והחוק להגבלת כהונה של ראש ממשלה לא קודמו לבסוף לפני שנפלה ממשלת השינוי, כעת בגוש השינוי מתחייבים לפעול כבר בתחילת הכהונה כדי לקדם את העקרונות הבולטים עבורם – ולבטל את החקיקה הנוכחית של הקואליציה שאמורה להיכנס לתוקפה אוטומטית מיד לאחר הבחירות.

גלריה הפגישה בביתו של יאיר לפיד ( צילום: ליהיא לפיד )

צוותי העבודה כללו את ח"כ לשעבר רם שפע מטעם הדמוקרטים, ח"כ עודד פורר מטעם ישראל ביתנו, לירן אבישר בן-חורין וגילי האוזנר מטעם מפלגת ביחד ושאול מרידור ואורית פרקש-הכהן מטעם מפלגת ישר!. צוותי העבודה סיכמו כי אחד המהלכים הראשונים שיתבצע הוא ביטול של חוקים שנויים במחלוקת של הכנסת היוצאת: חוק הוועדה לבחירת שופטים שקידמו יחד שר המשפטים יריב לוין ויו"ר תקווה חדשה גדעון סער; חוקים הנוגעים לסמכויות היועמ"שית; חוקי התקשורת שקידם השר שלמה קרעי; והחוק להרחבת סמכויות של בתי הדין הרבניים שקידמו המפלגות החרדיות בקדנציה החולפת.

בנוסף, הצוותים עסקו גם בצעדים שייעשו אם תוקם ממשלת שינוי, והחליטו במסמך הסכמות שבמקרה כזה תינתן עדיפות ראשונית לשלושה נושאים מרכזיים: ועדת חקירה ממלכתית שתקודם כהחלטה הראשונה בישיבת הממשלה הראשונה; חקיקת סנקציות על חרדים שלא מתגייסים; וקידום החוק להגבלת כהונה של ראש ממשלה.

חלק מחברי גוש השינוי אמרו במהלך הישיבה כי יש להכניס לסל החקיקה הראשון בתחילת הקדנציה גם את חוק הנאשם, אך נרשמה הסתייגות בקרב חלק מהמפלגות, שטענו שאם תורכב ממשלה ללא נתניהו חוק הנאשם יכול להידחות מבחינת סדרי העדיפויות לשלב השני. יצויין כי את ביטול החקיקה החליטו בגוש להוביל גם אם לא תקום ממשלה ויהיה רק רוב בעד ביטול החוקים.

על פרק אם גוש השינוי ינצח: ביטול חוקים שנויים במחלוקת - וקידום 3 נושאים מרכזיים ( צילום: shutterstock, שלו שלום, אלעד מלכה, דוברות הרשימה המשותפת, ריאן פרויס, אלכס קולומויסקי )

בגוש השינוי הוחלט על הקמת צוותי עבודה שיעבדו באופן מסודר כדי להביא לסינכרון בין ראשי מפלגות הגוש, בשעה שבמהלך רוב מערכת הבחירות נפתחו פערים בין המפלגות ונרשמו גם לא מעט עימותים פנים-גושיים. המפגשים בין הצוותים ומפעם לפעם גם של ראשי הגוש אמורים להוריד את המתח בין המפלגות ולייצג לציבור המצביעים חזית אחידה לקראת יום הבחירות על מנת לעודד לאחוז הצבעה גבוה.

בתוך כך, איזנקוט קיים אתמול הצהרה בגבול עזה , והבטיח: "תוך 18 חודשים מכניסתי ללשכת ראש הממשלה, חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. נביא להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס. זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בין אם בהפעלת יכולות צבאיות ומבצעיות".