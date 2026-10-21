מערכת הבחירות נמצאת בישורת האחרונה, ולמרות שיתופי הפעולה, הסכמי העודפים והמטרות המשותפות, כל מפלגה מתמקדת כעת במאמצים לגייס כמה שיותר מצביעים – גם על חשבון השותפות לגוש. המסרים שמנסים להפחיד, האזהרות מהצבעה למפלגות אחרות, וההסברים למה דווקא הם צריכים לקבל את הקול שלכם – עושים סדר בתוכניות המפלגות בימים האחרונים עד לבחירות.

ישר!

גדי איזנקוט החליט לקדם שני מסרים מרכזיים: הראשון הוא שהבחירות צמודות מאוד במטרה להגדיל את אחוזי ההצבעה של מצביעי הגוש ולהמריץ את הבוחרים לצאת ולהצביע, והשני הוא שמפלגתו חייבת להיות הגדולה ביותר – כדי שהוא יקבל ראשון את המנדט להרכבת הממשלה. כדי להצדיק את קמפיין המפלגה הגדולה שהוא מוביל – שמביא ביקורת מחבריו לגוש השינוי, איזנקוט "מגייס" לקמפיין שלו דברים שאמר ראש הממשלה נתניהו עצמו: "נתניהו אמר השבוע: 'אם ישר! תהיה גדולה יותר מהליכוד היא תקבל את המנדט מהנשיא'. גם הוא מבין – רק ישר! גדולה יכולה להקים ממשלה יציבה ולקבל את המנדט מהנשיא".

גלריה ( צילום: מתוך האינסטגרם של גדי איזנקוט )

למעשה, המטרה המרכזית של איזנקוט בקמפיין היא לקבל ראשון את המנדט להרכבת הממשלה, כך שגם אם לא יהיו לו 61 מנדטים – איזנקוט יוכל להשביע ממשלת מיעוט.

הליכוד

כמו במערכות הבחירות הקודמות, גם הפעם הקמפיין של הליכוד צפוי להגיע לשיאו בשבוע הבא – בדגש על יום הבחירות עצמו. במפלגה ממקדים את הקמפיין בסרטוני שלילה הכוללים בעיקר מסרי הפחדה כמו "ימין או פלסטין" ומרכזים בעשרות סרטונים את ראשי גוש השינוי יחד עם עבאס וחברי הרשימה המשותפת מתוך הבנה שזה המסר שעובד באופן הכי אפקטיבי על הקהל הימני.

ביממה האחרונה לקראת הבחירות צפויים לצאת עשרות סרטונים והקלטות של נתניהו שיגיעו ישירות לטלפונים הניידים, ובהם נתניהו יתריע מה יקרה אם הימין יפול. פן נוסף של הקמפיין מתרכז במסר לפיו יועז הנדל וירון זליכה שורפים את קולות הימין, ומסר דומה בהפצה גדולה ורחבה מיועד גם למצביעי וינטר. לאחרונה יצאו סרטים בהם נראים וינטר וזליכה משליכים למדורה פתקי מחל ולצידם מנסור עבאס.

ביחד

בביחד ממשיכים בטון דומה לאופן הפעולה עד כה: התמקדות ברשתות החברתיות ובדיונים נוקבים בין נפתלי בנט וחברי הרשימה לבין ציבור שהם פוגשים ברחובות – בדרך כלל אנשים שמזדהים כמצביעי גוש נתניהו. בנוסף, בישורת האחרונה מוקדשת תשומת לב מיוחדת לנעשה בתוך גוש השינוי, מתוך חשש שקמפיין המפלגה הגדולה שמנהל איזנקוט בימים האחרונים יכווץ את כל המפלגות בגוש וגם את מפלגת ביחד. במפלגה מנסים לעצור את הסחף ולאחרונה חידדו מסרים חדשים שמבהירים לציבור כי נתון המפלגה הגדולה איננו הנתון הקובע ואף מביאים דוגמאות מהעבר כיצד מועמדים שקיבלו יותר מנדטים כמו ציפי לבני, לא הצליחו להקים ממשלה.

הרשימה המשותפת

בניגוד לרוב המפלגות, ברשימה המשותפת מבינים כי האפשרות שלהם להעביר מצביעים ממפלגות אחרות אליהם קלושה, ומתמקדים במאמצים להוציא את הציבור הערבי להצביע. המטרה היא להרחיב את מעגל המצביעים, להגיע לקהלים שלא בהכרח מרגישים מיוצגים ולהחזיר לקלפיות גם את מי שאיבדו אמון בפוליטיקה וביכולת שלה להשפיע על חייהם.

הדמוקרטים

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ומפלגתו מבינים כי הם יכולים לקחת קולות רק ממצביעי גוש השינוי. המטרה של גולן היא ליצור תחושת ביטחון בקרב מצביעי הגוש כי רק הדמוקרטים מתחייבים באופן הנחרץ ביותר כי הם לא יישבו עם נתניהו וכי במפלגות האחרות בגוש – בדגש על ביחד וישר! – יהיו ח"כים שעלולים לחצות את הקווים.

( צילום: מתוך האינסטגרם של יאיר גולן )

ישראל ביתנו

יו"ר המפלגה אביגדור ליברמן ממשיך להתמקד בגוש נתניהו, וחושב שהוא יכול להוביל לסחף של קולות באמצעות התמקדות בחוק הפטור מגיוס והתקציבים לישיבות. ליברמן מנהל קמפיין תגובה לטענת נתניהו כי גוש השינוי יקים ממשלה עם המפלגות הערביות, ומקדם את הטיעון לפיו לנתניהו לא תהיה ממשלה ציונית, אלא "ממשלת נמות ולא נתגייס".

ש"ס ויהדות התורה

גורמים בשתי המפלגות החרדיות מתמודדים בעיקר עם האתגר שמציבות שתי הרשימות החדשות – הציבור החרדי וצבע שחור, שלפי הסקרים האחרונים לא עוברות את אחוז החסימה, אך עלולות ליצור סחף ולקחת קולות שאחרת ככל הנראה היו הולכים לש"ס ויהדות התורה. מנהיגי המפלגות החרדיות מנסים בעיקר לשמר את המצביעים הקיימים. בשתי המפלגות חוששים מסחף גם לכיוון בן גביר וסמוטריץ', וזו הסיבה שמתקפות על שניהם היו בלב הקמפיין בשבוע האחרון.

עוצמה יהודית

קמפיין השבוע האחרון של בן גביר ממשיך להתמקד בניסיונות לקחת מנדטים מרשימות אחרות בימין ובעיקר מהליכוד. בן גביר הגביר את קמפיין "נתניהו לא יכניס את עוצמה יהודית לממשלה" במטרה לגרום לאנשי ליכוד ובעיקר לצעירים לעבור אליו, בטענה שאם עוצמה יהודית תהיה גדולה נתניהו לא יוכל להתעלם ממנה. לצד הליכוד בן גביר משקיע מאמץ גם בניסיון לקחת קולות מבסיס התומכים של פייגלין, שחופף במובנים רבים למצביעי עוצמה יהודית.

הציונות הדתית

בימים האחרונים סמוטריץ' ממקד את הלחץ כמעט כולו בעופר וינטר. בסרטון שפרסם תקף את וינטר ואמר: "אתה כבר חצי שנה מחרים אותי, מסרב להיפגש ולדבר. הרי אנחנו באותו צד". בהמשך יצא יו"ר הציונות הדתית בהצהרה מיוחדת והציע לוינטר לפרוש מהמרוץ בתמורה לתפקיד שר במשרד הביטחון על חשבון מכסת הציונות הדתית. ההצעה נשלחה בידיעה שוינטר יסרב, במטרה להציג את העקשנות שלו מול שאר מפלגות הימין.

( צילום: מתוך האינסטגרם של בצלאל סמוטריץ )

רע"מ

מנסור עבאס ומפלגתו מגבירים את קמפיין השטח ומנסים להגיע לקהלים נוספים בחברה הערבית, בדגש על החברה הבדואית בנגב. במפלגה מבינים כי גיוס מצביעים נוספים בנגב עשוי להיות משמעותי במאבק על הגדלת כוחה בכנסת. המפלגה מנסה להגיע ישירות לבוחרים, להציג את עמדותיה ולשכנע כי הצבעה לרע"ם יכולה להשפיע על הרכב הממשלה ועל הטיפול בסוגיות שבוערות עבורם אישית.

המילואימניקים והכלכלית

במפלגתם של יועז הנדל וירון זליכה מרגישים שהם הרוויחו מהפרישה של בני גנץ, כאשר לפי ההערכות ברשימה הם ההעדפה הבאה לרבים ממצביעי כחול לבן שלא רוצים לבחור באף גוש. במפלגה מתמקדים בעימות של נתניהו מול זליכה בנושא הכלכלי, וצפויים להוציא סרטונים שבהם נתניהו משבח את זליכה בעבר למרות שעכשיו הוא תוקף אותו. התקציב הדל של המפלגה נשמר לשבוע האחרון לקמפיין שלטי חוצות.

( צילום" מתוך האינסטגרם של הכלכלית )

עמך ישראל