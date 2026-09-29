אחרי תקופה של חוסר ודאות ומו"מ שהתעכב, רומן סורקין חתם באופן רשמי על חוזה חדש ומשודרג במכבי ת"א ל-4 שנים - כפי שפורסם לראשונה ב-ynet . במסגרת ההסכם החדש, הכוכב הישראלי צפוי להשתכר כ-6 מיליון דולר לאורך כל תקופת החוזה (1.5 מיליון לעונה).

מדובר בשדרוג משמעותי עבור הסנטר הישראלי, ששכרו בחוזה הקיים עמד על כ-900 אלף דולר לעונה למשך 3 העונות הבאות. מי שסגר את העסקה היה המנהל המקצועי של מכבי, קלאודיו קולדבלה, יחד עם נציגיו של השחקן.

גלריה חוזה משודרג. סורקין ( צילום: עוז מועלם )

כפי שפורסם ב-ynet , סורקין ציפה לפתיחת חוזהו כבר בתחילת העונה שעברה אך השיחות נדחו פעם אחר פעם וההצעה הקודמת של מכבי כללה מתווה לחמש שנים עם שכר של כ-1.2 מיליון דולר לעונה בשלוש השנים הראשונות והפתחה בשכר בשנתיים שלאחר מכן. השחקן ונציגיו לא היו מרוצים מההצעה והמו"מ נתקע עד לימים האחרונים כשהצדדים חזרו שוב לשולחן, הפעם עם הצעה משדורגת שהתקבלה.

סורקין, כידוע, הפך אשתקד לסנטר המוביל והמרכזי של הצהובים ורשם עונת שיא בקריירה, עם ממוצעים נפלאים של 13.5 נקודות, 4.2 כדורים חוזרים ו-1.7 אסיסטים למשחק ביורוליג. בין היתר, סורקין כמובן הצטיין גם בזירה המקומית, בין היתר גם היה חתום על תואר האליפות - עם 5 הנקודות האחרונות במשחק הרביעי בסדרת הגמר מול הפועל ת"א.

סורקין ומזרחי ( צילום: באדיבות מכבי ת"א )

מכבי ת"א מחכה לבשיקטאש

אחרי ההפסד לווילרבאן במחזור הפתיחה, סורקין ומכבי ת"א המריאו היום לשבוע הכפול ביורוליג במטרה להשיג ניצחון ראשון. הצהובים יפגשו מחר (רביעי, 21:05) את בשיקטאש במשחק "ביתי" בבלגרד ולאחר מכן יצאו למשחק חוץ ביום שישי מול פנאתינייקוס.

מי שיקוו להציג יכולת טובה יותר הם איפה לונדברג וקיטון וואלאס שאכזבו בהפסד האחרון לווילרבאן. לונדברג סיים עם 5 נקודות ב-22 דקות ויצא בחמש עבירות בעוד וואלאס רשם 2 נקודות בלבד ב-12 דקות בבכורה שלו ביורוליג והתקשה להשתלב.

משחק "ביתי" ראשון העונה. קטש ( צילום: עוז מועלם )

"זה לא קל להתחיל עוד עונה מחוץ לבית, אני מקווה שהמשחקים יחזרו כמה שיותר מהר לארץ, אין שום סיבה שלא נשחק כאן", אמר עודד קטש בשדה התעופה. "אנחנו בתחילת העונה וקשה לנו עדיין לקבל יציבות, בטוח שזה לא יהיה הכי יפה והכי נקי כמו שהיינו רוצים לשחק בעוד כמה חודשים, אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים לאגרסיביות. אנחנו צריכים לשחק יותר טוב ולהיות יותר פיזיים".

קטש המשיך: "נצטרך לדעת להשתמש בעומק שלנו ולנהל את העומסים, יש לנו שני משחקים מאוד לא פשוטים, מה שהופך את המשחק מחר לחשוב ביותר. אנחנו צריכים להציג את תחושת הדחיפות ולתת רמת ביצוע יותר גבוהה. היורוליג הופך משנה לשנה להיות יותר אגרסיבי וזה משהו שחסר לנו קצת באופי שלנו להיות קצת יותר רעים".