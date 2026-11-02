"הכל קורס", כך תיאר גורם במכבי ת"א את התחושות במועדון לאחר התבוסה 105:87 להפועל ת"א בדרבי הראשון של העונה בליגת העל, שנערך אתמול (ראשון) בהיכל מנורה מבטחים. עבור הצהובים היה זה הפסד חמישי ברציפות בכל המסגרות, אבל נדמה שהתוצאה על הפרקט היא רק חלק קטן ממשבר גדול בהרבה. במכבי מתמודדים בתקופה האחרונה עם כאוס של ממש, כזה שמתחיל בחדרי ההנהלה ומחלחל עד לחדר ההלבשה. ואם מישהו במועדון עוד חשב שסכסוך הבעלות המתמשך לא ישפיע על הקבוצה עצמה, הדרבי סיפק תמונה מדאיגה במיוחד.

מאבקי השליטה בין בעלי המניות, שנמצאים בעיצומו של הליך בוררות, הפכו כבר מזמן לעניין פומבי. רק בסוף השבוע האחרון פרסם אחד הבעלים, ריצ'רד דיץ, התכתבויות פנימיות בינו לבין המנהל המקצועי קלאודיו קולדבלה בנוגע לחיזוק הסגל, במהלך חריג שהמחיש את עומק הקרע בהנהלת המועדון. כל זאת בזמן שהקבוצה זקוקה בדחיפות לפתרונות מקצועיים, ובראשם החתמת גארד נוסף בעקבות פציעתו של איפה לונדברג לפני כשבועיים .

גלריה הפנים אומרות הכל. שחקני מכבי ת"א, אתמול בדרבי התל-אביבי ( צילום: עוז מועלם )

"יש לחץ אדיר והכל פשוט לא מתפקד. אין מי שייקח אחריות ויעצור את הרכבת הזאת שדוהרת אל הלא נודע", אמר גורם אחר במועדון. אלא שהמשבר כבר אינו נשאר רק בתוך הקבוצה עצמה. גם ביציעים נרשמו אמש רגעים מתוחים, כשחלק מאוהדי מכבי החלו לשיר "רקנאטי הביתה" במחאה נגד אחד הבעלים, אודי רקנאטי. בעקבות הקריאות התפתחה מהומה, כשמספר אוהדים רצו לעבר אוהדים אחרים שהשתתפו בשירה, ובמקום פרצה קטטה. במקביל, לא מעט אוהדים החלו לנטוש את ההיכל עוד במהלך הרבע האחרון, הרבה לפני שריקת הסיום.

גם מבחינה מקצועית התמונה רחוקה מלהיות מעודדת. בזמן שבמכבי ממשיכים להתמהמה עם החתמת מחליף ללונדברג, הגארדים הקיימים מתקשים לספק את הסחורה. קיטון וואלאס, שממנו קיימת אכזבה עצומה במועדון, לא ניצל את ההזדמנות שנוצרה בעקבות הפציעה וסיים את הדרבי עם ארבע נקודות בלבד. גם ג'ימי קלארק, שממנו היו ציפיות גבוהות לקראת המשחק, הציג יכולת מאכזבת ומשחק מפוזר במיוחד, וסיים עם חמש נקודות בלבד.

"פיטורים שלו הם לא משהו מציאותי". קטש ( צילום: עוז מועלם )

הצעד החריג של קולדבלה

גם על הקווים אי אפשר להתעלם מהאחריות של עודד קטש למצב. מכבי ת"א נראית בתקופה האחרונה כמו קבוצה מפוזרת לחלוטין, ללא שיטה ברורה, ללא סדר במשחק ההתקפה וכמעט ללא הגנה. לפרקים נדמה שכל סל של הצהובים מגיע יותר מפעולה אישית או מקרית מאשר ממהלך קבוצתי מתוכנן, בעוד בצד השני היריבות מגיעות פעם אחר פעם לזריקות נוחות, ללא התנגדות משמעותית. ולמרות כל הבעיות מסביב, לא מעט פעמים בתקופה האחרונה נשמעו בתוך המועדון קולות שלפיהם הציפייה הייתה לראות בשלב הזה של העונה קבוצה מחוברת, מאורגנת ובעיקר כזו שמציגה כדורסל טוב בהרבה.

ההמחשה הטובה ביותר למצב הלחוץ במועדון אפשר היה לראות בסוף המשחק דווקא. בצעד חריג למדי, המנהל המקצועי קלאודיו קולדבלה החליט להתייצב בעצמו למסיבת העיתונאים במקום קטש. במכבי הסבירו כי מדובר בהחלטה של רגע, לאחר שקולדבלה ביקש מקטש לאפשר לו לדבר. המנהל המקצועי לא רצה ליצור רושם שהוא מתחבא או בורח מאחריות בתקופה הקשה שעוברת על הקבוצה.

קולדבלה: "התפקיד שלי זה לעזור לעודד" ( צילום: באדיבות ONE )

"אני לא חושב שזה הרגע שאדבר על מה שקורה מסביב, זה יקרה. אני חלק מזה. אני בן אדם גאה, אני לא מחפש תירוצים. הדברים האלה משפיעים עלינו, אני לא צריך להתחבא", הודה קולדבלה. בהמשך התייחס ישירות לרעש שמגיע מההנהלה: "אנחנו מנסים לשמור על הרעש בחוץ, אבל יש הרבה רעש, ואנחנו מנסים. זה לא קל".

קולדבלה גם הודה בבעיות המקצועיות ובצורך הדחוף בחיזוק: "אנחנו קצרים בגארדים. אנחנו מחפשים שחקן, אני מחפש שחקן". לדבריו, התוכנית המקורית הייתה להוסיף שחקן בינואר, אך הפציעה של לונדברג שינתה את לוחות הזמנים. "אנחנו מדברים עם שחקנים, אני מקווה שמשהו יקרה בימים הבאים, אבל סבלנות היא דבר מרכזי", הסביר, והוסיף: "אני לוקח אחריות מלאה על מה שקורה, על ההפסד הזה בדרבי, ועל הצעדים הבאים”. לצד זאת, קולדבלה הבהיר כי מעמדו של קטש אינו עומד על הפרק: "פיטורים שלו הם לא משהו מציאותי".

אודיאסי מטביע את מכבי ת"א, אתמול ( צילום: עוז מועלם )