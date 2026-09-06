המאבק על השליטה במכבי ת"א עולה שלב: ריצ'רד דיץ הודיע היום (ראשון) כי הגיש לבית המשפט המחוזי בת"א תביעת בוררות נגד מכירת המניות של משפחת רקנאטי לאיש העסקים ג'ייסון לוין.

כזכור, דיץ השתמש בזכות הסירוב שלו לעסקה שהייתה אמורה להעביר 29 אחוזים ממכבי ת"א לאיש העסקים האמריקאי, והודיע כי הוא רוכש את האחוזים הללו , יחד עם תשעה אחוזים נוספים שביקש הבעלים בן אשכנזי למכור ללוין. לאחר מכן הודיע שמעון מזרחי כי גם הוא משתמש בזכות הסירוב שלו , ובזכות הסכם הבעלות המקורי בין הצדדים ירכוש מניות רבות יותר מדיץ, ובכך ימנע ממנו להפוך לבעל המניות המרכזי במועדון.

גלריה שמעון מזרחי ( צילום: יאיר שגיא )

"נקטתי בצעד הזה בלב כבד, לאחר שאודי רקנאטי שלח בחצות הודעה שבה ביטל אסיפת בעלי מניות מתוכננת והודיע על העברה חד-צדדית של 7.5% ממניות מכבי לג’ייסון לוין", כתב דיץ במכתב שפרסם. "ההעברה הזו, בניגוד להוראות הסכם בעלי המניות, הייתה האחרונה בשורה של הפרות שכבר קשה לספור. כל ההפרות האלה נועדו להסוות ניסיונות להעביר את השליטה במועדון לג'ייסון לוין".

"קראתי גם את ההצהרה של שמעון מזרחי מאתמול. שמעון הוא אגדה, ואני רוחש לו כבוד עצום. ארון התארים של מכבי מלא בגביעים שבהם זכה המועדון לאורך שנות הנהגתו הרבות. מכבי היא מפעל חייו, ואין כל ספק באהבתו למועדון. זו אהבה המשותפת לשנינו, גם אם החזון שלנו שונה".

ריצ'רד דיץ ( צילום: באדיבות מכבי תל אביב )

"מהמקום שבו אני חולק על שמעון הוא בהכפשת שותפים. להונות שותף ולרקום מזימות נגדו, ואז להאשים אותו בחוסר נאמנות משום שבחר להיות נאמן למכבי ולא לרוקמי המזימות, זו צביעות. על אחת כמה וכמה כשמדובר בשותף שבמשך 13 שנים תמך במועדון ללא סייג, מעולם לא עורר מהומות או חיפש פרסום, ותמיד פעל לאחות את הקרעים בין השותפים ולגבש הסכמות".

"אני מודע לעניין הרב שהנושא מעורר בקרב האוהדים שלנו. זה טבעי, כי מכבי שייכת גם לכל אחד ואחת מכם. לצד זאת, המצב הזה מצער. אנחנו בפתחה של עונה חדשה, שאליה אנו מגיעים עם תקווה וציפיות גבוהות. המאבק הפנימי הזה מציג את בעלי המועדון באור שלילי ומסיט את תשומת הלב. ייקח גם זמן עד שיגיע לסיומו".

"אני לא מאמין בניהול הליכים משפטיים בזירה הציבורית. יש הרבה כביסה מלוכלכת שאפשר להוציא החוצה, אבל בסוגיות משפטיות צריכים להכריע בתי המשפט והבוררים, על סמך העובדות, המסמכים והדין. אני יודע שהאוהדים והתקשורת יעקבו אחר הסיפור הזה, אבל אני רוצה להזכיר לכולם שהסיפור החשוב יותר הוא זה שעל הפרקט. עודד והקפטן שלנו, ג’ון דיברתולומיאו, יובילו את הקבוצה למאבק עם סגל מעורר התרגשות. תהיה עמדתכם אשר תהיה, אני מבקש מכם להעניק לקבוצה את מלוא התמיכה".