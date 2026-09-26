, אבל עם כוכבית: סרט שחור וטקס מחאה לפני שיעלו לדשא. מחוות שיגרמו להם להרגיש מוסריים יותר ויענו ללחצים מבית. ישראלים רבים יגידו: חבל. חבורת הצדקנים מדבלין כבר הוציאה את החשק מכדורגל. עדיף שלא יופיעו וישלמו על כאבי הבטן בהפסד טכני. או יגידו: כבר החרימו אותנו בספורט. האירים הצטרפו למדינות ערב האנטישמיות. או שהמאמן האיסלנדי של אירלנד, ששכח שתפקידו להעמיד נבחרת, עשה עבודה מופלאה במיטוט השורות. גוד לאק.

, אבל עם כוכבית: סרט שחור וטקס מחאה לפני שיעלו לדשא. מחוות שיגרמו להם להרגיש מוסריים יותר ויענו ללחצים מבית. ישראלים רבים יגידו: חבל. חבורת הצדקנים מדבלין כבר הוציאה את החשק מכדורגל. עדיף שלא יופיעו וישלמו על כאבי הבטן בהפסד טכני. או יגידו: כבר החרימו אותנו בספורט. האירים הצטרפו למדינות ערב האנטישמיות. או שהמאמן האיסלנדי של אירלנד, ששכח שתפקידו להעמיד נבחרת, עשה עבודה מופלאה במיטוט השורות. גוד לאק.

אולי הם צודקים טקטית, אבל מתעלמים מהנזק האסטרטגי שעלול להתגלגל מכאן. כמו באירוויזיון האחרון: כמה מדינות פרשו, ופרישה רחבה יותר הייתה עלולה להותיר את המארגנים ואותנו בלי מוצא. או כמו בנימין נתניהו שנואם מול או"ם ריק. עכשיו נבחרת מאיימת לעזוב. אחרות עלולות להצטרף.

אולי הם צודקים טקטית, אבל מתעלמים מהנזק האסטרטגי שעלול להתגלגל מכאן. כמו באירוויזיון האחרון: כמה מדינות פרשו, ופרישה רחבה יותר הייתה עלולה להותיר את המארגנים ואותנו בלי מוצא. או כמו בנימין נתניהו שנואם מול או"ם ריק. עכשיו נבחרת מאיימת לעזוב. אחרות עלולות להצטרף.

אולי הם צודקים טקטית, אבל מתעלמים מהנזק האסטרטגי שעלול להתגלגל מכאן. כמו באירוויזיון האחרון: כמה מדינות פרשו, ופרישה רחבה יותר הייתה עלולה להותיר את המארגנים ואותנו בלי מוצא. או כמו בנימין נתניהו שנואם מול או"ם ריק. עכשיו נבחרת מאיימת לעזוב. אחרות עלולות להצטרף.