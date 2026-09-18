ביום חמישי הקרוב (21:45) תפתח נבחרת ישראל את קמפיין ליגת האומות במשחק החוץ נגד נבחרת אוסטריה. סייד אבו-פרחי, שעדיין לא רשם בכורה בקבוצתו החדשה, קולורדו ראפידס, עשוי לפתוח בהרכב של רר, מאחר שיתר חמשת הליגיונרים מה-MLS יגיעו למחנה האימונים רק יממה לפני המשחק ברייפייזן ארנה, לינץ.
הנבחרת, שתמריא כבר בראשון לאוסטריה ותעביר שם את יום הכיפורים, תחסר במשחק הראשון בין היתר גם את גבי קניקובסקי בשל חתונת אחיו ואיתן אזולאי שלא יגיעו לשני המשחקים הראשונים של הכחולים-לבנים.
הלגיונרים הבכירים יגיעו בכושר שיא: ענאן חלאיילי בקריסטל פאלאס, מנור סולומון בווטסהאם, דניאל פרץ בסאות'מפטון, רוי רביבו באלצ'ה, אוסקר גלוך באיאקס וניקיטה סטויאנוב ברומניה. כמובן, שכוכב הנבחרת, דור פרץ, כבר סופר שבעה שערים בארבעה מחזורים ומגיע לחלון בשיא המומנטום.
הזימון המפתיע ביותר של בן שמעון, אתמול, היה זה של ירדן שועה, שמתחילת העונה פתח במשחק אחד בלבד בבית"ר ירושלים ושיחק ב-37 דקות בלבד בשני המשחקים האחרונים. "זה מוזר לזמן את שועה בכושרו הנוכחי, בזמן שסתיו טוריאל או ניב יהושע בחוץ", אמרו שחקנים בנבחרת, "זה מרגיש קצת שמדובר בזימונים חברתיים".