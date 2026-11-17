חשיפת ynet ו"ידיעות אחרונות" מהבוקר, לפיה מאמן נבחרת ישראל, רן בן שמעון, שוקל לסיים את תפקידו בסיום קמפיין ליגת האומות ועשוי להודיע על כך בקרוב, כפי שטען מקורבו, עוררה סערה במחנה הנבחרת בהונגריה לקראת המשחק הערב (שלישי, 21:45) מול אוסטריה.
דווקא אחרי הגיבוי הפומבי שהוענק לבן שמעון אחרי התיקו מול קוסובו בפרישטינה, לפיו ימשיך לקמפיין נוסף בהתאם לחוזהו המסתיים בכל מקרה בעוד שנתיים, גורם בכיר בהתאחדות לכדורגל מאשר לראשונה את הדברים: "בן שמעון עבר צונאמי בימים האחרונים, ביקורות לא פרופורציונליות. הוא שיתף אותנו בהכל, גם בכך שהוא שוקל לא להמשיך אחרי סיום הקמפיין".
בהתאחדות הבהירו כי מדובר בצעד יזום של בן שמעון עצמו, מבלי שאף אחד מאנשי ההתאחדות שינה את הגישה כלפי המשך הדרך יחד איתו. לדבריהם, המחשבה של המאמן לעזוב נובעת מהתגובות הקשות כלפיו.
בן שמעון שיתף רק מספר אנשי סוד בודדים בכך שהוא עשוי לסיים את דרכו בנבחרת מיוזמתו. כלפי חוץ הוא משדר עסקים כרגיל על מנת להביא להכנה מקסימלית של הנבחרת למשחק הערב, אך הוא צפוי לגלות בריאיון בסיום מהן תוכניותיו והאם יבחר אכן לעזוב בקרוב.
עוד נודע, כי בהמשך לפרסום הראשון ב-ynet על האפשרות כי יאמן את מכבי חיפה, שעשויה לפנות אליו אם יודיע שהוא אכן לא ממשיך בנבחרת, שגורמים בכרמל כבר פנו למקביליהם בהתאחדות על מנת לבחון את ההתפתחויות מהבוקר. בהתאחדות לא יעמדו בדרכו של בן שמעון במקרה כזה, ויאפשרו לו לחתום בחיפה אם שני הצדדים ירצו בכך.