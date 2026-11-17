, לפיה מאמן נבחרת ישראל, רן בן שמעון, שוקל לסיים את תפקידו בסיום קמפיין ליגת האומות ועשוי להודיע על כך בקרוב, כפי שטען מקורבו, עוררה סערה במחנה הנבחרת בהונגריה לקראת המשחק הערב (שלישי, 21:45) מול אוסטריה.

, לפיה מאמן נבחרת ישראל, רן בן שמעון, שוקל לסיים את תפקידו בסיום קמפיין ליגת האומות ועשוי להודיע על כך בקרוב, כפי שטען מקורבו, עוררה סערה במחנה הנבחרת בהונגריה לקראת המשחק הערב (שלישי, 21:45) מול אוסטריה.