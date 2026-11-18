נבחרת ישראל נוחתת בשעה זו בנתב"ג, שעות אחרי שרן בן שמעון הודיע על התפטרותו - כפי שנחשף ב-ynet. ה־1:1 אמש (שלישי) מול אוסטריה בדברצן היה משחקו האחרון של בן שמעון בתפקיד. בסיום הוא שוחח עם יו"ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ ועם סגנו מורן מאירי וביקש לסיים את דרכו בנבחרת, אף שהחזיק בחוזה לשנתיים נוספות.
ישראל חוזרת מהונגריה אחרי שסיימה במקום האחרון בבית בליגת האומות, עם ארבע נקודות מ־18 אפשריות ושלושה שערים בשישה משחקים. לראשונה זה 60 שנה, הנבחרת סיימה קמפיין שלם ללא ניצחון. כעת היא תצטרך לשחק בפלייאוף על ההישארות בדרג השני של ליגת האומות.
בהודעת הפרידה הסביר בן שמעון כי האווירה הציבורית מאז ההפסד לאירלנד הקשתה עליו להתרכז בהכנת השחקנים. "טובת הכדורגל הישראלי והצלחת הנבחרת עומדות לנגד עיניי תמיד, ומכאן החלטתי לאפשר לנבחרת לצאת לדרך חדשה", מסר. זוארץ הודה לו והבהיר כי היעד של ההתאחדות נותר העפלה ליורו 2028.
כפי שנחשף ב־ynet, בן שמעון כבר סיכם את תנאיו במכבי חיפה וצפוי להרוויח כ־350 אלף אירו לעונה. מי שעשוי לעשות את הדרך ההפוכה הוא ברק בכר, המועמד המוביל של זוארץ לתפקיד. בהתאחדות מתכוונים להמתין עד לבחירת ההנהלה בחודש הבא ולמינוי הוועדה המקצועית לפני שייפגשו איתו רשמית. בשיחות סגורות אמר בכר: "אני רוצה לאמן את הנבחרת בכל הכוח".