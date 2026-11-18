כפי שנחשף ב־ynet

, בן שמעון כבר סיכם את תנאיו במכבי חיפה וצפוי להרוויח כ־350 אלף אירו לעונה. מי שעשוי לעשות את הדרך ההפוכה הוא ברק בכר, המועמד המוביל של זוארץ לתפקיד. בהתאחדות מתכוונים להמתין עד לבחירת ההנהלה בחודש הבא ולמינוי הוועדה המקצועית לפני שייפגשו איתו רשמית. בשיחות סגורות אמר בכר: "אני רוצה לאמן את הנבחרת בכל הכוח".