במשחק שנעל את ליגת האומות, נבחרת ישראל סיימה הערב (שלישי) ב-1:1 מול נבחרת אוסטריה ונעלה קמפיין ללא ניצחון לראשונה זה 50 שנה.
זה גם היה ככל הנראה המשחק האחרון של רן בן שמעון כמאמן הנבחרת, כשהוא עשוי לסיים את דרכו על הקווים של הנבחרת הלאומית. כפי שנחשף ב-ynet, מכבי חיפה פועלת לצירופו, ובכיר בהתאחדות לכדורגל, המעורה במגעים שהתנהלו ביממה האחרונה, אמר: "בן שמעון צפוי לעזוב את הנבחרת ולאמן את מכבי חיפה, נותרו דברים קטנים לסגור".
בסיום המשחק אמר המאמן כשנשאל על עתידו בנבחרת: "זו תקופה מורכבת. יש הרבה דברים טובים, מצד שני התוצאות הן לא טובות. נשב בשקט עם ראשי ההתאחדות, אני חייב להם דין וחשבון, ונקבל את ההחלטה הטובה ביותר. מכבי חיפה? אני 5 דקות אחרי משחק. לא מגיע לנבחרת ישראל שאדבר על דברים כאלה עכשיו".
על הקמפיין: "היו דברים טובים במהלכו, אבל במבחן התוצאה לא הצלחנו. יש פה חבר'ה רציניים, ראיתי את ההקרבה במשחק ההגנה. צריך להשתפר במספר פרמטרים, לא נסתיר את זה, נוציא את הכל. אני לא יכול לשקר, זו תקופה מורכבת. הדבר קשה לי להתמודד איתו זה שאנחנו עושים מאמץ גדול וזה לא בא לידי ביטוי".
עוד לפני שריקת הפתיחה, נשאל בן שמעון בנושא והשיב כי הוא "לא מכחיש. אני עובר תקופה מורכבת".