זה גם היה ככל הנראה המשחק האחרון של רן בן שמעון כמאמן הנבחרת, כשהוא עשוי לסיים את דרכו על הקווים של הנבחרת הלאומית.

זה גם היה ככל הנראה המשחק האחרון של רן בן שמעון כמאמן הנבחרת, כשהוא עשוי לסיים את דרכו על הקווים של הנבחרת הלאומית.

בסיום המשחק אמר המאמן כשנשאל על עתידו בנבחרת: "זו תקופה מורכבת. יש הרבה דברים טובים, מצד שני התוצאות הן לא טובות. נשב בשקט עם ראשי ההתאחדות, אני חייב להם דין וחשבון, ונקבל את ההחלטה הטובה ביותר. מכבי חיפה? אני 5 דקות אחרי משחק. לא מגיע לנבחרת ישראל שאדבר על דברים כאלה עכשיו".

בסיום המשחק אמר המאמן כשנשאל על עתידו בנבחרת: "זו תקופה מורכבת. יש הרבה דברים טובים, מצד שני התוצאות הן לא טובות. נשב בשקט עם ראשי ההתאחדות, אני חייב להם דין וחשבון, ונקבל את ההחלטה הטובה ביותר. מכבי חיפה? אני 5 דקות אחרי משחק. לא מגיע לנבחרת ישראל שאדבר על דברים כאלה עכשיו".

בסיום המשחק אמר המאמן כשנשאל על עתידו בנבחרת: "זו תקופה מורכבת. יש הרבה דברים טובים, מצד שני התוצאות הן לא טובות. נשב בשקט עם ראשי ההתאחדות, אני חייב להם דין וחשבון, ונקבל את ההחלטה הטובה ביותר. מכבי חיפה? אני 5 דקות אחרי משחק. לא מגיע לנבחרת ישראל שאדבר על דברים כאלה עכשיו".