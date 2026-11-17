נבחרת ישראל מחפשת ניצחון בכורה בליגת האומות אחרי חמישה משחקים שלא הצליחה לעשות זאת. בשעה זו, הכחולים-לבנים מתמודדים מול אוסטריה במשחק "ביתי" בדברצן שבהונגריה במסגרת מחזור הנעילה של הקמפיין, כאשר הם חייבים להשיג שלוש נקודות בשביל לשמור על סיכוי לא לסיים במקום האחרון בבית של דרג ב'. כפי שפורסם ב-ynet, זה צפוי להיות המשחק האחרון של רן בן שמעון כמאמן נבחרת ישראל. הוא צפוי להתמנות למאמן מכבי חיפה בעוד שברק בכר, שהתפטר מהירוקים, הוא המועמד המוביל להגיע לנבחרת. המאמן נשאל על כך לפני המשחק וענה: "לא אכחיש".
עד כה השיגה החבורה של רן בן שמעון שלוש נקודות מתוך 15, כאשר היא כבשה שני שערים בלבד. המאזן הזה מציב אותה במקום האחרון בבית, ואם היא תסיים במקום זה - היא תתמודד בפלייאוף על הישארות בדרג ב'.
מנגד, האוסטרים מגיעים אחרי שכבר הבטיחו את המקום הראשון בבית, כאשר במאזנם 11 נקודות - חמש יותר מקוסובו שבמקום השני - אחרי שלושה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו - ללא הפסדים. למעשה, עבור של הנבחרת ראלף רנגניק מדובר במשחק לפרוטוקול בלבד, וישראל מקווה לנצל זאת.
אוסטריה ניצחה 1:3 את ישראל באצטדיונה הביתי בלינץ במשחק שפתח את הקמפיין ב-24 בספטמבר. רומנו שמידט כבש בפנדל (43), סייד אבו פרחי השווה, אך קיבל צהוב שני על כך שחגג עם דגל הקרן והורחק ואוסטריה בסופו של דבר יצאה עם הניצחון בזכות שני שערים מאוחרים של פיליפ מוונה (90) וסשה קלאידז'יץ' (93).
שתי הנבחרות נפגשו 15 פעמים בהיסטוריה, כאשר המאזן עומד על 7 ניצחונות לאוסטריה, 3 לישראל ו-4 פעמים תיקו, כשהפרש השערים עומד על 26:29 לטובת האוסטרים. ישראל רשמה כמה ניצחונות גדולים, ביניהם אותו 0:5 בלתי נשכח מ-1999, אך כולם זוכרים גם את מפח הנפש מ-2001, אז אנדי הרצוג (שלימים הפך למאמן נבחרת ישראל) כבש בתוספת הזמן וקבע 1:1 - שמנע מהכחולים-לבנים לעלות לפלייאוף העלייה למונדיאל 2002.
מהלך המשחק
15': ישראל יצאה למתפרצת שהסתיימה בבעיטה של אזולאי החוצה.
28': טוקלומטי נכנס לתוך הרחבה והשאיר לפרץ, שלא בעט טוב והכדור יצא לקרן.
33': גלוך פרץ לתוך הרחבה ובעט, יונגווירט הדף לקרן.
35': פלורוש קיבל כדור מצוין בתוך הרחבה אחרי איבוד של סולומון - ופרץ הצליח להדוף לקרן.
38': שער! 0:1 לישראל! אלי דסה הגביה, ודור פרץ התעופף וכבש במספרת נהדרת. שער ענק.
הרכבים
ישראל: דניאל פרץ, אלי דסה, ניקיטה סטויאנוב, עידן נחמיאס, גיא מזרחי, מנור סולומון, איתן אזולאי, ניב יהושע, אוסקר גלוך, דור פרץ, עידן טוקלומטי.
אוסטריה: לוקאש יונגווירט, קונראד ליימר, פליקס באקר, דויד אפנגרובר, פיליפ מוונה, לוקאס וויינהאדל, ניקולס זייוולד, סשה הורבאט, ג’וניור אדאמו, ראול פלורוש, סשה קליידז'יץ’.
פורסם לראשונה: 21:40, 17.11.26