נבחרת ישראל מחפשת ניצחון בכורה בליגת האומות אחרי חמישה משחקים שלא הצליחה לעשות זאת. בשעה זו, הכחולים-לבנים מתמודדים מול אוסטריה במשחק "ביתי" בדברצן שבהונגריה במסגרת מחזור הנעילה של הקמפיין, כאשר הם חייבים להשיג שלוש נקודות בשביל לשמור על סיכוי לא לסיים במקום האחרון בבית של דרג ב'. כפי שפורסם ב-ynet,

זה צפוי להיות המשחק האחרון של רן בן שמעון כמאמן נבחרת ישראל

. הוא צפוי להתמנות למאמן מכבי חיפה בעוד שברק בכר, שהתפטר מהירוקים,

הוא המועמד המוביל להגיע לנבחרת.