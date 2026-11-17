בכר, שהיה מועמד מרכזי לתפקיד עוד לפני מינויו של בן שמעון, הביע בשיחות פרטיות שקיים בימים האחרונים את רצונו לקבל הפעם את התפקיד ולהוביל את הנבחרת לקראת מוקדמות יורו 2028, שייפתחו במרץ הקרוב.

בכר, שהיה מועמד מרכזי לתפקיד עוד לפני מינויו של בן שמעון, הביע בשיחות פרטיות שקיים בימים האחרונים את רצונו לקבל הפעם את התפקיד ולהוביל את הנבחרת לקראת מוקדמות יורו 2028, שייפתחו במרץ הקרוב.