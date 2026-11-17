ברק בכר הוא המועמד המוביל לאימון נבחרת ישראל, אם רן בן שמעון יסיים את תפקידו, כפי שפורסם לראשונה ב-ynet. בכר, שהיה מועמד מרכזי לתפקיד עוד לפני מינויו של בן שמעון, הביע בשיחות פרטיות שקיים בימים האחרונים את רצונו לקבל הפעם את התפקיד ולהוביל את הנבחרת לקראת מוקדמות יורו 2028, שייפתחו במרץ הקרוב.
כזכור, בכר נחשב למועמד המרכזי לאימון הנבחרת גם לפני הגעתו של בן שמעון, אך בחר בסופו של דבר לשוב למכבי חיפה. כעת, על רקע האפשרות לשינוי בעמדת המאמן הלאומי, שמו שוב עולה כמועמד המוביל, כאשר בשיחות שקיים לאחרונה הבהיר כי הוא מעוניין לקבל את התפקיד.
עם זאת, בהתאחדות לכדורגל לא צפויים לקדם את הליך מינוי המאמן לפני הבחירות שייערכו ב-8 בדצמבר. רק לאחריהן, ולאחר שייבחרו חברי הוועדה המקצועית, ניתן יהיה לכנס את הוועדה ולהתחיל בהליך בחירת המאמן הבא, אם בן שמעון אכן יעזוב.
נכון לעכשיו, טרם התקבלה החלטה על סיום דרכו של בן שמעון, אך אם תפקיד המאמן הלאומי יתפנה, בכר מסתמן כמועמד המוביל לרשת את מקומו.
כפי שנחשף ב-ynet, רן בן שמעון עשוי לעזוב את נבחרת ישראל עם סיום קמפיין ליגת האומות, למרות הגיבוי הפומבי שקיבל לאחר התיקו מול קוסובו. בעקבות ההתפתחויות, במכבי חיפה החליטו להקפיא את הליך איתור המאמן הבא וכבר גיששו מול נציגיו של בן שמעון בנוגע לאפשרות שיגיע באופן מיידי לכרמל. הירוקים אף קיבלו אינדיקציות חיוביות בנוגע למהלך, כאשר בהתאחדות לכדורגל הבהירו כי לא יעמדו בדרכו של המאמן אם יבחר לעבור לחיפה. ההערכה היא כי עתידו יתבהר לאחר המשחק מול אוסטריה הערב (שלישי, 21:45).