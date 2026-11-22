רן בן שמעון פנה בימים האחרונים פעם נוספת להתאחדות לכדורגל וביקש לצרף למכבי חיפה את גל כהן, ששימש כעוזרו בנבחרת ישראל. בהתאחדות סירבו לשחרר את כהן והודיעו על כך גם לראשי חיפה. בן שמעון ביקש לקחת איתו לכפר גלים גם את אחד האנליסטים הבכירים בנבחרת, אך גם הבקשה הזו נדחתה.
כפי שפורסם ב"ידיעות אחרונות" וב-ynet, בעקבות עזיבתו של בן שמעון החליטה ההתאחדות לאסור עליו לצרף אליו אנשי צוות מהנבחרת. כבר בשיחה בבית המלון בדברצן, כשהתברר כי בן שמעון מתפטר, הבהיר לו סגן יו"ר ההתאחדות מורן מאירי כי אנשי הצוות יישארו בתפקידם.
כהן, שמחזיק בחוזה לשנתיים נוספות בהתאחדות, אמור להעביר למאמן הבא ולצוותו את המידע המקצועי שנאסף בנבחרת. "בן שמעון ביקש לקבל את גל כהן יחד איתו בחיפה והבהרנו לו שאין סיכוי, הודענו גם לחיפה", אמר גורם בהתאחדות. "יש פה העברת מידע חשובה כחפיפה מסודרת וזה לא יקרה לפני".
גם כהן וגם האנליסט עשויים להצטרף לבן שמעון במהלך העונה, אחרי שתושלם החפיפה. עד אז ימשיך דור מרטן לשמש כעוזרו בכפר גלים.
ההערכה היא שמאמן הנבחרת הבא ימונה רק בסביבות ינואר. שני המועמדים כעת הם ברק יצחקי וברק בכר, שסומן כמועמד המוביל עוד לפני שבן שמעון הודיע על התפטרותו, כפי שפורסם לראשונה ב-ynet.