רן בן שמעון פנה בימים האחרונים פעם נוספת להתאחדות לכדורגל וביקש לצרף למכבי חיפה את גל כהן, ששימש כעוזרו בנבחרת ישראל. בהתאחדות סירבו לשחרר את כהן והודיעו על כך גם לראשי חיפה. בן שמעון ביקש לקחת איתו לכפר גלים גם את אחד האנליסטים הבכירים בנבחרת, אך גם הבקשה הזו נדחתה.