חשוב להדגיש כי איש משחקני הפועל באר-שבע או מאנשי הצוות לא היה מעורב בעימות. הקבוצה הופרדה לחלוטין מהאוהדים ונמצאת בחדר אחר, תחת אבטחה כבדה. בשל נוכחותם של אוהדים טורקים רבים בשדה התעופה, המשטרה המקומית מבודדת את אנשי המועדון, אך הדבר לא מנע את החיכוכים בין מחנות האוהדים בטרמינל.

חשוב להדגיש כי איש משחקני הפועל באר-שבע או מאנשי הצוות לא היה מעורב בעימות. הקבוצה הופרדה לחלוטין מהאוהדים ונמצאת בחדר אחר, תחת אבטחה כבדה. בשל נוכחותם של אוהדים טורקים רבים בשדה התעופה, המשטרה המקומית מבודדת את אנשי המועדון, אך הדבר לא מנע את החיכוכים בין מחנות האוהדים בטרמינל.

חשוב להדגיש כי איש משחקני הפועל באר-שבע או מאנשי הצוות לא היה מעורב בעימות. הקבוצה הופרדה לחלוטין מהאוהדים ונמצאת בחדר אחר, תחת אבטחה כבדה. בשל נוכחותם של אוהדים טורקים רבים בשדה התעופה, המשטרה המקומית מבודדת את אנשי המועדון, אך הדבר לא מנע את החיכוכים בין מחנות האוהדים בטרמינל.