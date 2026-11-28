האירועים החריגים סביב המשחק בין הפועל באר-שבע לבשיקטאש נמשכים גם בשדה התעופה בבאטומי. בעוד שחקני האלופה ואנשי הצוות מבודדים באולם נפרד תחת אבטחה כבדה, מהומה פרצה בטרמינל המרכזי בהשתתפות אוהדי בשיקטאש שתקועים גם כן בגאורגיה בעקבות תנאי מזג האוויר.
על פי עדויות מהמקום, אוהדי בשיקטאש הניפו דגלים והתגרו במספר אוהדים הישראלים, שהגיבו בהנפת דגל ישראל. חילופי הדברים הובילו להתפתחות מהומה, וכוחות האבטחה המקומיים נאלצו להתערב כדי למנוע הידרדרות לתקיפה. במהלך האירוע נשמעו גם קריאות נגד ישראל מצד אוהדי הקבוצה הטורקית.
חשוב להדגיש כי איש משחקני הפועל באר-שבע או מאנשי הצוות לא היה מעורב בעימות. הקבוצה הופרדה לחלוטין מהאוהדים ונמצאת בחדר אחר, תחת אבטחה כבדה. בשל נוכחותם של אוהדים טורקים רבים בשדה התעופה, המשטרה המקומית מבודדת את אנשי המועדון, אך הדבר לא מנע את החיכוכים בין מחנות האוהדים בטרמינל.
מוקדם יותר היום, ראש ממשלת גאורגיה, אירקלי קובחידזה, תקף את התנהלות הצד הטורקי ואמר לתקשורת בארצו: "למרות הסיכונים הענקנו לידידינו הטורקים הזדמנות לקיים את המשחק מחוץ לגבולות ארצם עם קהל. עשינו זאת מתוך הידידות העמוקה בין גאורגיה לטורקיה, אבל כשעושים צעד כזה למען אוהדים והם מחזירים לך בביצוע פעולות לא טובות ולא נכונות זה מאכזב ומתסכל". קובחידזה הוסיף: "רוב האוהדים הטורקים התייחסו לצעד שלנו בכבוד, אך כמה מאות החליטו ללכת לכיוון של פרובוקציה".
אמש טען שר הפנים של גאורגיה סולחן טמזשווילי שהרשויות החרימו מאוהדי בשיקטאש עם כניסתם למדינה: "כ-100 כרזות מלוכלכות ופרובוקטיביות שחלקן היו גדולות במיוחד". בנוגע להנפת דגל פלסטין ביציעי הקבוצה הטורקית אמר הבכיר הגאורגי כי "ההוראה לסלק את הסמל מהיציעים הייתה של נציג אופ"א ומי שביצע אותה הייתה חברת אבטחה פרטית שנשכרה על ידי בשיקטאש".