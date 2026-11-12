צמד הניצחונות של פורטלנד על אוקלהומה בא לידי ביטוי גם בעצירה של עדות להגנה שיי גילג'ס אלכסנדר. כוכב הת'אנדר אמנם קלע הלילה 31 נקודות אבל הוא סיים את המשחק עם 0 מ-11 מחוץ לקשת ועם 9 מ-20 מהשדה. "שחקני פורטלנד לא הסתפקו בשמירה של שחקן אחד על שיי, גם כשמדובר בשומרים הטובים ביותר שלהם", הסבירו בבלייזרס אדג', "ברגע שה-MVP הוריד את הכדור לרצפה והחל להתקדם לעבר הסל, שחקני פורטלנד הסתערו עליו מכל כיוון. אפשר להיות בטוחים שלפחות אחד מהשניים, השלושה ולעיתים אפילו ארבעת השומרים שהקיפו אותו יצר איתו מגע פיזי. הבלייזרס לא הצליחו לעצור לחלוטין את גילג'ס-אלכסנדר, אבל הם הצמידו אותו, הקשו עליו והענישו אותו כאילו מדובר בקרב הישרדות.