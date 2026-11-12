יממה בלבד אחרי הניצחון על אוקלהומה סיטי, פורטלנד שוב פגשה הלילה (בין רביעי לחמישי) את אחת הקבוצות הטובות ב-NBA, לא התרגשה והשלימה ניצחון שני ברציפות עליה, הפעם 108:118 - גם כן במודה סנטר. דני אבדיה המשיך את פתיחת העונה הנהדרת שלו וסיפק עוד הופעה מרשימה עם 28 נקודות (שיא עונתי), לצד שישה אסיסטים, שלושה ריבאונדים, ארבע חטיפות ושתי חסימות, ב-34 דקות על הפרקט (מדד פלוס-מינוס 10+). אבדיה קלע 9 מ-20 מהשדה, 4 מ-13 לשלוש ו-6 מ-6 מקו העונשין, אך גם איבד חמישה כדורים.
"דני אבדיה ודמיאן לילארד לקחו פיקוד על המשחק ברגעים החשובים ביותר", כתב חשבון NBACode ברשת X על ההופעה הנהדרת של הבלייזרס, והוסיף: "הם היו מפוקסים בשני צידי המגרש ברבע הרביעי, כשהובילו בשמונה נקודות, 22 שניות לסיום. הם באמת השלימו סוויפ עונתי על הת'אנדר".
גם שדר הספורט סם האמפריז, החמיא לישראלי ולשחקני פורטלנד: "טומאני קמארה עושה עבודה טובה בשמירה על שיי גילג'ס-אלכסנדר. לילארד שוב קלע סלים גדולים, סידי סיסוקו היה מצוין בשני צידי המגרש, ואבדיה סיפק רבע רביעי יציב. ג'רו הולידיי הוסיף 19 נקודות מהספסל". בחשבון "בלייזרס ארגנטו", פסקו: "אבדיה אולסטאר".
צמד הניצחונות של פורטלנד על אוקלהומה בא לידי ביטוי גם בעצירה של עדות להגנה שיי גילג'ס אלכסנדר. כוכב הת'אנדר אמנם קלע הלילה 31 נקודות אבל הוא סיים את המשחק עם 0 מ-11 מחוץ לקשת ועם 9 מ-20 מהשדה. "שחקני פורטלנד לא הסתפקו בשמירה של שחקן אחד על שיי, גם כשמדובר בשומרים הטובים ביותר שלהם", הסבירו בבלייזרס אדג', "ברגע שה-MVP הוריד את הכדור לרצפה והחל להתקדם לעבר הסל, שחקני פורטלנד הסתערו עליו מכל כיוון. אפשר להיות בטוחים שלפחות אחד מהשניים, השלושה ולעיתים אפילו ארבעת השומרים שהקיפו אותו יצר איתו מגע פיזי. הבלייזרס לא הצליחו לעצור לחלוטין את גילג'ס-אלכסנדר, אבל הם הצמידו אותו, הקשו עליו והענישו אותו כאילו מדובר בקרב הישרדות.
"כוכבה של אוקלהומה סיטי סיים את המשחק עם 31 נקודות ב-9 מ-20 מהשדה. הוא נשאר מי שהוא. המהלכים שלו היו מרשימים, אלא שהפעם זה לא הספיק. היו לו רק שני אסיסטים, והוא לא קלע אף שלשה בשבעה ניסיונות. מבחינת פורטלנד, זו הייתה תוצאה מספקת בהחלט. עבודה מצוינת".
בסיום נשאל אבדיה על השיפור שלו במשחק ההגנה. "אני מסוגל פיזית לשמור. הבעיה היחידה אצלי היא שאני צריך להמשיך להיות מרוכז במשך 34 דקות, בלי כדור ועם כדור", השיב. "אני באמת מנסה. אני באמת עובד על זה. אני רואה איך כולם נלחמים ומשקיעים, כולל אני, אני רוצה להיות חלק מזה. אני מסוגל לשמור, כבר שמרתי בעבר, ואני חושב שהקבוצה זקוקה לאספקט הזה ממני. אני אמשיך לעשות את זה ולהשתפר בזה".
מאמן פורטלנד, מייקה נורי, סיכם: "אהבתי את הצורה בה סיימנו את המשחק. במחצית הראשונה אמנם איבדנו יותר מדי כדורים, אבל החבר'ה עשו עבודה טובה בהמשך. בעונה שעברה הקבוצה הזאת התקשתה לסגור משחקים, אבל האפקט של דיים, השיפור של דני במצבים הללו, השקט של ג'רו וההגנה של טומאני עושים את ההבדל. מצאנו את ההגנה שלנו".