השבוע האחרון של דני אבדיה היה הטוב ביותר שלו העונה, ואחד הטובים מאז שהגיע ל-NBA. הפורוורד הישראלי, שהוביל את פורטלנד טרייל בלייזרס לניצחונות

על פילדלפיה של לברון ג'יימס

ולאחר מכן

על סן אנטוניו של ויקטור וומבניאמה

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