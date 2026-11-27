השבוע האחרון של דני אבדיה היה הטוב ביותר שלו העונה, ואחד הטובים מאז שהגיע ל-NBA. הפורוורד הישראלי, שהוביל את פורטלנד טרייל בלייזרס לניצחונות על פילדלפיה של לברון ג'יימס ולאחר מכן על סן אנטוניו של ויקטור וומבניאמה ממשיך לקבל כבוד מפרשנים ועיתונאים בארה"ב, וכעת זכה לכבוד לא קטן כאשר באתר basketball-reference דירגו אותו בין עשרת המועמדים לזכייה בתואר ה-MVP של הליגה.
אבדיה דורג במקום התשיעי במדד של האתר, עם סיכויים של 1.2 אחוז לזכייה. מתחתיו דורג ג'יידן מקדניאלס ממינסוטה. מעליו דורגו שמות כמו טייריס מקסי מפילדלפיה (1.5 אחוז), ג'יילן טייטום מבוסטון (2.4 אחוז), יאניס אנדטוקומבו (3.2 אחוז) וניקולה יוקיץ' (4.8 אחוז) כאשר כולם רחוקים באופן משמעותי משני המובילים: ויקטור וומבניאמה, שבמקום ראשון עם 40.3 אחוז ולוקה דונצ'יץ' עם 35.8 אחוז.
לצד המדד הזה, פורסם היום (שישי) גם המדד השבועי הרשמי של הליגה, כשבו אבדיה חזר למקום ה-12 אחרי שבשבוע שעבר ירד למקום ה-13. אבדיה מקדים שמות כמו ה-MVP של גמר הפלייאוף בעונה שעברה ואלוף ה-NBA עם ניו-יורק ניקס, ג'יילן ברנסון, את ג'מאל מארי מדנבר ואת אנתוני דייויס מוושינגטון.
אבדיה רושם עונה עד כה אדירה ומוליך את פורטלנד למקום השישי במערב, עם מאזן של 12 ניצחונות לעומת שישה הפסדים. הממוצעים שלו עד כה עומדים על 24.9 נקודות בממוצע למשחק, לצד 6.6 ריבאונדים ו-6.1 אסיסטים.
את הרשימה מוביל לוקה דונצ'יץ', שרושם עונה מופלאה עם לוס אנג'לס לייקרס עם 36.6 נקודות למשחק, במקום השני מדורג ויקטור וומבניאמה מסן אנטוניו (30.7 נקודות ו-12.5 ריבאונדים למשחק), במקום השלישי יאניס אנדטוקומבו ממיאמי (28.4 נקודות) ואת החמישייה סוגרים ניקולה יוקיץ' (דנבר נאגטס) וסטף קרי (יוסטון רוקטס).